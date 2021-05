Božuri pripadaju rodu Paeonia. To su trajnice koje rastu u prirodi u Europi, Aziji i Sjevernoj Americi. Smatra se da potječu iz Kine. Najčešće su grmoliki, ali mogu biti i drvenasti. Na istom mjestu mogu ostati duži niz godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na našem tlu ih najčešće možemo naći u formi grma koji dostiže visinu od 80 do 100 cm. Korijen božura prodire u tlo od 60 do 90 cm. Listovi su u obliku režnjeva. Cvjetovi mogu biti promjera od 12 do 17 cm s jednim redom latica, polupuni i puni koji izgledom podsjećaju na ruže.

Boja cvjetova može biti različita od bijele, crvene, žute, ljubičaste, roze, pa do boje pudera.

Razdoblje cvjetanja božura ne traje dugo, ali se može produžiti sadnjom različitih kultivara. On se u našim krajevima za osobne potrebe uzgaja kao ukrasna biljka, dok se za komercijalne potrebe uzgaja za rezani cvijet.

Evo što biste sve trebali znati prije sadnje ovog prekrasnog cvijeća:

1. Plitka sadnja

Božuri se sade od sredine rujna do ožujka. Ako ih posadite preduboko nemojte se iznenaditi ako vam ne procvjetaju. Stabljike s pupoljcima morate posadite do dva centimetra ispod površine. Sadnja najbolje uspijeva kada je plitka.

2. Trebaju dosta sunca

Ova biljka itekako voli osunčani položaj, a može uspjeti i na polusjenovitom položaju. Najviše joj odgovara zaštićeno mjesto jer joj vjetar može polomiti krhke i zeljaste grane. Osim sunca, božurima je potrebna vlaga, a zemlja u koju ćete ih posaditi mora biti dovoljno propusna.

3. Budite strpljivi

U nešto što je zaista lijepo treba uložiti truda i strpljenja jer ništa ne dolazi preko noći pa tako i ovo. Ovoj biljci trebaju i do tri godine kako bi narasla do svoje pune veličine, a jednom kada procvjeta uljepšavati će vaš vrt dugo godina. Osim toga, lako se prilagođava novim uvjetima presađivanja.

4. Presađivanje

Božur se može presađivati kao cijela biljka ili se odvaja jedan dio korijena i razvija se nova, zasebna biljka. Kod presađivanja je važno da se gomolj sadi plitko, na nekoliko centimetara u zemlju. No prethodno je važno dobro pripremiti površinu u koju se sadi kako bi grm bio bogat i raskošan te lijepog oblika. Najbolje ga je presaditi u fazi mirovanja, između listopada i ožujka.

5. Idealan je za vazu

Ovo cvijeće u vazi može stajati i do pet dana. No, kako bi biljka imala dovoljno cvjetova koji se mogu orezati za vazu, potrebno vam je strpljenja, nešto više od prve tri godine.

6. Mravi im ne štete

Ako primijetite mrave na okruglim cvjetnim pupoljcima ne trebate ih micati niti ih se rješavati jer im oni ne štete. Najviše ćete ih primijetiti kad im pupoljci počnu 'oticati' jer se hrane njihovim slatkim sokovima. Nisu štetni zato jer im to pomaže da se što prije otvore, a čim u cijelosti procvjetaju mravi će nestati sami od sebe.

7. Svježina mirisa

Većina vrsta božura ima prekrasan svježi miris, dok neke počinju mirisati tek kada ih se stavi u vazu. Intenzitet mirisa ovisi o dobu dana i temperaturi.