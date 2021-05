Pelargonije najbolje uspijevaju kada se mogu slobodno razvijati. Žardinjere bi stoga trebale biti najmanje 18 cm visoke, a kada se kombiniraju prilikom sadnje, udaljenost između susjednih biljaka trebala bi biti barem 20 cm. Pelargonije vole sunce. Što više svjetlosti dobivaju, to su njihovi cvjetovi raskošniji i intenzivnije boje. Idealno mjesto je u polusjeni. Pelargonije također bez problema podnose puno popodnevno sunce. Ali zato sjeverni balkon nije prikladno okruženje, objasnili su stručnjaci iz 'Pelargonium for Europe', inicijative koju su osnovali europski uzgajivači pelargonije. Dodali su da ova prekrasna južnoafrička biljka cvjeta od svibnja do jeseni.