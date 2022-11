Bračna savjetnica otkrila: 'Ovo je najčešća pritužba žena koje nisu sretne u svojim brakovima'

Ovo je pritužba broj jedan - od žena nesretnih u braku. Nije tajna da brak može biti iznimno težak 'posao', a može biti još teži ako vi i partner niste uvijek na istoj strani.

Američka bračna savjetnica Corrin Voeller objasnila je kako podjela kućanskih dužnosti, ili nedostatak istih, ponekad može dovesti do problema u braku.

U videu na društvenim mrežama, savjetnica je otkrila najčešće pritužbe koje dobiva od nesretnih supruga. Voeller radi kao bračna terapeutkinja, govornica i online edukatorica, i na svojoj web stranici objasnila je razliku između 'aktivne odgovornosti' i 'pasivne odgovornosti'.

- Aktivna odgovornost bila bi da tražite stvari koje biste mogli učiniti po kući kao i preuzimanje odgovornosti za ono što se treba dogoditi u kući - kaže Voeller.

Što se tiče pasivne odgovornosti, ona ju opisuje kao potpunu suprotnost aktivne odgovornosti.

- Pasivna odgovornost značila bi biti na raspolaganju za pomoć, ali čekati da vam netko kaže što treba učiniti - objašnjava.

Što se tiče kućanskih poslova i brige o djeci, koje od njih obavljate, važno je pitanje prema savjetnici.

- Preuzimate li pasivnu ili aktivnu odgovornost za stvari koje treba obaviti? - pita ona.

Voeller je istaknula da se, kada je riječ o bračnom savjetovanju i terapiji, većina žena koje viđa žali da njihovi muževi preuzimaju pasivniju odgovornost.

Otkrila je kako većina supruga priznaje da njihovi muževi često 'čekaju da im one kažu što treba učiniti'. Također, naglašava da većina žena u braku ne želi govoriti svojim muževima što da rade kada su u pitanju kućanske potrepštine i briga o djeci.

Različite su žene podijelile vlastita iskustva sa svojim muževima.

- Moj muž kaže da mu napravim popis i on će učiniti što treba, poput popisa obaveza za dijete. Ali ne samo to, on to neće učiniti čak ni ako napravim popis - požalila se jedna žena.

Druga je rekla kako je ona 'aktivna', dok je njen suprug 'pasivan'.

- Mom mužu uvijek treba reći što i kako. Teško mi je kad se osjećam kao da nemam partnera. Onda ga još moram i pohvaliti za obavljanje posla - istaknula je.

