Kako je biti u braku bez seksa? 'Ovo nije ono što sam očekivao niti na što sam pristao...'

Svaki peti čovjek u braku nije se seksao u proteklom mjesecu, a sve je više njih koji u braku žive samo kao cimeri. Užurban stil života prepun stresa, briga o bolesnim roditeljima ili rođenje djeteta neki su od razloga zamiranja seksualne strane odnosa, no znatno veći problem predstavlja fizičko i emotivno udaljavanje partnera koje rezultira smanjenjem privlačnosti i želje za supružnikom.

To je problem kojim se treba pozabaviti i reagirati u trenutku u kojem se događa, a ne godinama i mjesecima kasnije - jer je šteta odnosu tada već nanesena. To ne podrazumijeva realne situacije u kojima je seks onemogućen, već one u kojima se seks planski izbjegava, a to tek rijetkima ne predstavlja problem. To postaje i sukob ega - strana koja ne želi seks ne razmišlja o osjećajima i potrebama svog partnera, dok onaj koji ga želi ispada kao onaj kome je "samo do toga".

Realno, seks u braku je normalna pa i prirodna stvar za očekivati, a njegova učestalost ovisi o samom odnosu.

Predrasuda je kako su muškarci uvijek ili većinom ti kojima nedostaje seksa u braku, brojne studije pokazuje kako seks u jednakoj mjeri "uskraćuju" pripadnici oba spola.

O svim iskustvu su za Whisper progovorili muževi i žene kojima kronično nedostaje vođenje ljubavi s njihovim boljim polovicama.

