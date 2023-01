Bračni pakt, Michelle Richmond: Psihološki triler koji prati život novopečenog bračnog para

“Pakt želi da budete ono što jeste. Samo još bolji.”

Bračni pakt je psihološki triler koji prati život Alice i Jakea, novopečenog bračnog para. Jake radi kao psihoterapeut i savjetnik u maloj ordinaciji koju vodi sa svoja dva prijatelja. Alice, nekadašnja pjevačica poznatog rock banda, sada je odvjetnica s iznimno dobrom reputacijom. Alice na svoje vjenčanje poziva Finnegana, klijenta na čijem je slučaju radila kao odvjetnička suradnica. Neobičan i u jednu ruku interesantan poklon Finnegana i njegove žene, nagna ih da donesu odluku koja će im blago rečeno, promijeniti život i mišljenje o braku. Pridružuju se tajanstvenoj grupi poznatoj pod nazivom ‘Pakt’.

“Ja sam, barem zasad, zaključio da brak, u tjelesnom smislu, nije nimalo drukčiji od zajedničkog života. No u mentalnom smislu riječ je o velikom koraku. Ne znam kako to točno objasniti, ali čim je svećenik izgovorio riječi:”Sada ste muž i žena”, počeo sam se osjećati oženjeno. I premda sam se nadao da tako misli i Alice, u to nisam mogao biti posve siguran. Istina, doimala se sretnijom, no sreća katkad izblijedi. “

Foto: Jakov Š./Privatan album

Na početku, sve izgleda dobronamjerno. Intencija Pakta je naizgled vrlo jednostavna; pomoći supružnicama da ostvare i održe brak sretnim. Sve se svodi na pridržavanje pravila koja su pomno osmišljena kako bi brakovi uspjeli. Kada vas supružnik zove, uvijek se javite na mobitel. Barem jednom na mjesec iznenadite partnera s nekakvih poklonom koji ne mora nužno biti skup, ali svakako mora biti znak koji će partneru dati do znanja koliko ga poznajete, volite i cijenite. Planiranje putovanja, barem četiri puta godišnje.

Brak treba biti prioritet. Iznad posla, iznad prijatelja…

No, jesu li stvari doista toliko jednostavne i dobrohotne kako se na prvu čine?

Kada Jake i Alice prekrše jedno od pravila, shvatit će da ulazak u takav pakt ne ostvaruje san, već najgoru noćnu moru.

“Pakt nas je zagonetno privlačio, onako kako vas privlače stvari koje su vam istodobno i odbojne i primamljive. Poput kakvog zvuka u garaži usred noći, ili romantičnih poteza osobe za koju znate da biste je se trebali kloniti, ili nekakvog neobičnog, jakog svjetla koje slijedite duboko u šumu i ne znajući kamo će vas odvesti ni kakva vas opasnost ondje očekuje. Pakt nas je oboje privlačio iako je to bilo posve nerazumno. Privlačio nas je snažno i neobjašnjivo, poput magneta, a mi se tome nismo mogli, ili nismo željeli, oduprijeti.“

To je sve što vam mogu otkriti o radnji, a da vam ne ubacim spojler. Ovo je jedan solidan psihološki triler. Koncept romana je intrigantan i originalan, ali nešto mi nedostaje što bi ga poguralo do vrha.

Početak mi je držao pažnju. Kako se radnja razvijala, počela sam se dosađivati. Ponekad je bilo tih dugih, po meni nepotrebnih opisa. Kraj radnje nisam u potpunosti predvidjela, ali i dalje mi nije bio šokantan. Knjigu sam zatvorila s poprilično indiferentnim osjećajem. Trebala sam malo srediti misli kako bih napisala recenziju jer iskreno, ni sama nisam znala što točno mislim.

Pročitala sam brojne psiho trilere, na kraju krajeva to mi je omiljeni žanr pa je nekako logično zaključiti da ću imati poprilično visoka očekivanja i da sam poprilično zahtjevna. Nakon što sam pročitala sažetak na poleđini knjige, stvorila sam neku ideju u glavi koja se samo djelomično ispunila.

Taj dio nije čudan ili stran. Masu puta znamo reći kako nemamo nikakva očekivanja od neke knjige, ali mislim da to nikada nije točno. Moje mišljenje je da je gotovo nemoguće nemati nikakva očekivanja kada pročitate sažetak i odlučite se za čitanje; kao prvo, čitate ono što vas privuče, a kada vas nešto privuče počnete razmišljati o tome i stvarati neku radnju koja može, a i ne mora biti točna. To je neko moje mišljenje, ako pak možete u potpunosti ne očekivati ništa – onda vam malo zavidim.

Nekad se očekivanja ispune, nekad ne, a nekad smo između. Ja sam s ovom knjigom točno u sredini, koja nije zlatna. Ovo je solidan psihološki triler koji bi – iako nemam naviku ocjenjivati knjige – ocijenila s tri zvjezdice. Ne zato jer je knjiga loša, već zato što sam ljestvicu postavila poprilično visoko. Koncept romana je intrigantan i zanimljiv, ali nešto mi nedostaje da ga pogura do vrha. Svaki put kada sam pomislila ‘Ok, sada će se dogoditi nešto što će me izuti iz cipele’ to se jednostavno nije dogodilo.

Ako volite psihološke trilere, svakako mu trebate pružiti priliku jer kao što sam rekla – premisa je originalna i tko zna, možda ćete vi u potpunosti uživati u ovim stranicama.

Ipak, ova knjiga me podučila jednoj stvari; ako ikada stupim u brak i ako mi stigne poklon koji sadrži pozivnicu za ulazak u tajni pakt ili nekakav slični kult – ma da je kutija cijela od zlata – bježim glavom bez obzira. Ljudi, budimo realni… ne postoje savršene veze, pa isto tako niti savršeni brakovi.

Izdavač je Lumen, a za prijevod možemo zahvaliti Damiru Biličiću. Knjiga ima oko 350 stranica te gusto pisana, pošto ima dosta opisa i monologa.

Godina izdanja je 2017.

„Volim deserte, no ovaj me dio dvorane privukao jer u njemu nije bilo ljudi. Mrzim isprazno čavrljanje, uljudne razgovore, ono lažno upoznavanje, zbog kojeg na kraju razgovora o njima znate manje nego što ste znali na početku.“

U slučaju da ste već pročitali ovu knjigu, slobodno ostavite svoj dojam u komentaru – to je ono što potičemo. Volimo čuti i vaša mišljenja.

Pošto sam donijela odluku da neću čuvati knjige koje više neću čitati, Bračni pakt sam stavila na darivanje koje se nalazi na Instagramu i Facebooku. Traje do 15.09.2019.

Čitamo se dalje!

