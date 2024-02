Percy Jackson i bogovi Olimpa - Kradljivac groma, Rick Riordan

Za Percy Jacksona sam doznala sasvim slučajno, iz puke dosade. Inače uvijek imam naviku prvo pročitati djelo, pa tek onda pogledati filmsku adaptaciju. U ovom slučaju, redoslijed je bio suprotan. Jedno kasno popodne, tražila sam neki film koji će me okupirati i malo udaljiti od realnog svijeta. Tako sam naletjela na film koji nosi naziv Percy Jackson & Olympians: The Lightning Thief. Nisam očekivala previše, ali na kraju sam ostala ugodno iznenađena. U istom danu, odgledala sam prvi i drugi dio, a kada sam shvatila da se neće dalje snimati, ostala sam malo razočarana.

Kao jedan knjiški moljac, trebala sam ranije pretpostaviti da se radi o ekranizaciji nekog romana. Doznavši da postoji čitavih pet knjiga, isti čas sam donijela odluku da ih moram kupiti.

Davno, Algoritam je preveo prva tri dijela ovog serijala a potom su stali s objavljivanjem. Na svu sreću, godinama nakon, Profil je odlučio prevesti ovaj fantasy serijal i evo ga, sada možemo pratiti pustolovine Percy Jacksona!

Percy Jackson je fantastika koju često svrstavaju pod dječje knjige. Kada me netko krene zezati, pitam što je toliko loše u dječjim knjigama? One ponekad nose najbolje i najsnažnije poruke.

Radnja romana smještena je u 21. stoljeće, a okosnica je dvanaestogodišnji dječak Percy Jackson. Zbog disleksije i ADHD-a, odnosno, deficita pažnje i poremećaja hiperaktivnosti, često upada u razne probleme.

Kao posljedica mnogobrojnih nevolja u koje se često uvali, završio je u Yancy Academy, privatnoj školi za problematičnu djecu, koja se nalazi u New Yorku.

Percy zna nekoliko stvari. Zna da nikada ne može postignuti veću ocjenu od C+, baš kao što zna da je unatoč lošem vladanju, miljenik profesora Brunnera. Zna da nikada nije upoznao oca te da mu je jedini oslonac u životu njegova majka. Vrlo dobro zna da ima samo jednog prijatelja koji se zove Grover i da doista ne podnosi Nany Bobofit.

Ono što ne može ni naslutiti je da će mu jedan školski izlet promijeniti pogled na svijet i život. Sve što je do sada znao o sebi, postat će upitno.

Dogodi se incident na izletu u muzej. Nakon što je skoro ubijen od strane Furya – čudovišta koje služi bogu Hadu, njegova će realnost oscilirati. Više neće moći razlučiti je li to bila halucinacija ili čudovišta doista postoje.

Njegova će sumnja biti potvrđena kada ga ponovno napadne čudovište, na obiteljskom izletu. Tokom borbe, vjeruje kako je njegova majka izgubila život. Otkrit će dio istine zbog koje će njegov novi dom postati kamp Half-Blood. Mjesto prepuno sličnih njemu – polubogovi (demigod) koji su većinom nastali kao plod strasti između smrtnika i boga.

Uz toliko iznenadnih životnih preokreta, Percyu je teško povjerovati da Grčki bogovi nisu mit te da je upravo on, sin Posejdona, jednog od triju najmoćnijih Olimpijskih bogova.

Taman kada pomisli da njegov život ne može biti kompliciraniji, situacija postane znatno teža. Dozna kako je Zeusu nestala munja (The Lightning bolt) i kako je on optužen za krađu, zbog rivalstva između Zeusa i Posejdona.

Unatoč činjenici da se nije stigao prilagoditi svim tim promjenama, poslan je na zadatak za koji vjeruju da je njegova sudbina. Prije odlaska, morao je posjetiti proroka, ali ono što dozna, ipak odluči zadržati za sebe.

Pojavi se sitna nada da je njegova majka još uvijek živa, ali zatočena u podzemlju kojim vlada bog Had. Percy Jackson, zajedno s prijateljicom polubožicom Annabeth i najboljim prijateljem Groverom za kojeg dozna da je satir, kreće u misiju čiji je glavni cilj pronaći i vratiti Zeusu munju i time spriječiti potencijalni rat koji bi diljem svijeta izazvao prirodne katastrofe, te naravno spasiti svoju majku.

Jedan od glavnih razloga zašto toliko volim Percy Jacksona je taj što je autor uspješno izmiješao grčku mitologiju i suvremeni svijet. Čitajući sam se zapitala koji grčki bog bi bio moj roditelj da se uspostavi da sam demigod. Voljela bih da to bude Posejdon, ali to ne bi imalo nikakvog smisla pošto bih se utopila čim bi me bacili u more.

Ova knjiga nosi nekoliko poruka, jedna od njih je da je svijet prepun loših ljudi, budi ona svjetla točka koja čini dobro. Život je težak, ali uvijek postoji netko tko će ti čuvati leđa, makar to bila jedna osoba. Također je stavljen naglasak na prijateljstvo i koliko je ono doista od velikog značaja.

Nakon završetka knjige, nije me začudila činjenica da su napravili poprilične promijene na filmu. U knjizi Percy ima tek dvanaest godina i praktički je dijete, dok u filmu ima šesnaest godina. U filmu nam odmah daju do znanja tko je njegov otac, a u knjizi se radnja odvija postepeno. Stvarno je dosta tog drukčije, ali neću navoditi jer ću vam previše spojlati.

Sada nakon knjige, reći ću klasičnu ali istinitu rečenicu: Knjiga je bolja od filma, bez obzira na činjenicu da u filmu glumi Logan Lerman kojeg obožavam.

Tako da, moj savjet je, ako imate mogućnost, definitivno prvo pročitajte knjigu.



