Brat i sestra iz Zagreba: 'Naša tvrtka najbrže raste u Europi'

Ljudi u Hrvatskoj su još vrlo nepovjerljivi pa tek 1,5 posto ukupne potrošnje u maloprodaji ide preko online trgovina. U 70 posto slučajeva odlučuju se za plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja jer se - boje prevara.

No sve to nije spriječilo Tanu (34) i Viktora (27) Zimmermanna, koji su odlučili prije šest godina pokrenuti Bazzar.hr, koji je postao vodeći on-line marketplace u Hrvatskoj, s najvećim brojem trgovina, čak 250, i s više od 200.000 artikala. Isprva je, prisjećaju se, to bila 'dječja igra', jer internetska trgovina kod nas - uopće nije postojala.

Dobili potvrdu za svoj rad

No da stvari itekako napreduju dokazala je i nedavna nagrada koju su dobili - Deloitte, jedna od četiri najveće financijske institucije, uvrstio ih je na listu najbrže rastućih tehnoloških tvrtki u srednjoj Europi - pri čemu su, naravno, najbrži u Hrvatskoj - s rastom od nevjerojatnih 2821%.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Osjećaj je super, nismo se pripremali za ovakvo priznanje, nego smo se bavili poslom. Kad smo vidjeli rezultate, bio je to za nas pozitivan šok, kažu Tana i Viktor iz Zagreba te se prisjećaju kako im se 2013., kad su postavili Bazzar, srušio server već prvi dan, što je bio dobar pokazatelj da postoji potražnja za on-line kupnjom.

Ove godine imat će 21 milijun kuna prihoda, što je respektabilno za tvrtku s 11 zaposlenih. Dvije godine se pripremaju za naglo širenje, a nagodinu kreću i na širenje u regiji.

Pomogla mi je mama

- I mi kupujemo preko interneta, ne sjećam se kad sam zadnji put otišla u dućan. Dok sam radila u Americi, često sam kupovala online i uvijek je iskustvo bilo pozitivno te mi je olakšalo život u nepoznatoj okolini. Zato sam odlučila to probati i kod nas - prisjeća se Tana.

U biznis se 'bacila' nakon što ju je, kao mladu menadžericu u usponu karijere, korporativni život potpuno iscijedio. Tad je 21-godišnji Viktor studirao, a u srednjoj školi u slobodno vrijeme programirao je i dizajnirao blogove za Ćiru Blaževića, Nives Celzijus i Edu Maajku. Kad su odlučili pokrenuti priču, Viktor je uložio 4300 kuna, dok je Tana uložila oko 5000 eura, pa su s temeljnim kapitalom od 40.000 kuna ušli u cijelu priču. Kad im je zafalilo novca za registraciju tvrtke, oko 5000 kuna, pomogla je mama.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ona nas je često financijski pogurala. Peglala je kartice na rate, no na kraju smo sretni što smo uspjeli sami, bez zaduživanja - kaže Viktor. Tana je završila fakultet na RIT-u u Dubrovniku, dok Viktor još studira. Priznaju kako se katkad i posvađaju.

- Prednost je to što smo obiteljski vezani. Posvađat ćemo se, ali nikad se nećemo razdvojiti - kažu uglas brat i sestra.

Rade do kasno navečer, a dnevno prime i do 500 mailova. Subotom rade po 14 sati, a nedjeljom se nastoje odmoriti. Ni godišnji im nije pravi 'godišnji' jer na plažu idu - s laptopom.

Akcije za crni petak

- Prvi smo, još 2015., organizirali Crni petak, na kojemu su obično pravi popusti, do 80 posto. Već sljedeće godine bila je to ozbiljnija priča, čak se srušila i stranica, a 120 tisuća ljudi je kupilo nešto. Radimo cijelu noć, tako da nitko ne spava, a moramo zaposliti i dodatne ljude. Odspavamo možda 2-3 sata po danu i opet se vraćamo u ured. Posjećenost tog dana je kao u 25 normalnih radnih te ima 20-30 transakcija u minuti. Potičemo partnere da se rješavaju zaliha pa se tako povoljno mogu kupiti, primjerice, bazen snižen 60 ili 70 posto - govore.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na Bazzaru prodaju samo provjereni prodavači koji s njima sklope ugovor. Uvoznici i distributeri čine pola trgovina obično zato što sami ne žele otvarati zaseban web shop.

- Mi smo lifestyle web shop, bazirali smo se na modu i proizvode za ljepotu. Najviše 'ide’ oprema za djecu, a čak 10 posto mladih roditelja je na Bazzaru. Primjerice, svatko bi pomislio kako se kolica moraju kupovati u dućanu, ali tamo nema širine ponude ili se ljudima jednostavno ne da ići u trgovine - kaže Tana.

Od 2016. godine imaju i pretplatu na pelene Pampers, a mame samo moraju potvrditi veličinu i pelene se dostavljaju. Uvode i pretplate na potrošnu robu koja se stalno nabavlja, poput najlonki i britvica, o kojima se ljudima ne razmišlja.

- S kupcima smo stvorili prijateljske odnose pa znaju zvati i pitati za savjet. ‘Ja bih trebala kupiti taj i taj deterdžent’ ili ‘Kći mi je rekla da pogledam neku igračku za unuku’. Željni smo im pomoći - smije se Tana.

