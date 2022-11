Brazilac se rastao s četiri od svojih osam žena: 'Sada tražim nove, treba popuniti krevet...'

Brazilac Arthur O Urso (36) živi je živio u poligamnoj zajednici s osam žena, nakon čega se zbog nesuglasica odlučio rastati s njih četiri. Model i influencer se sa svojim žena vjenčao u São Paulu, a često razgovaraju o njihovoj vezi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako se originalno vjenčao s devet žena, nakon ceremonije jedna od njih odlučila je otići. Sad je službeno vjenčan s njih četiri, a s ostalima je u procesu razvoda.

Foto: Instagram

Sagradio je veliku kuću po nazivom 'Vila slobodne ljubavi', za sve svoje žene. Neki od susjeda nisu prihvatili njihov način života, pa su sprejem na kuću ispisali: 'Vražja obitelj, odlazite'.

- Svi smo bili zabrinuti, naravno. U početku smo se bojali, ali smo sjeli i razgovarali kako bismo razumjeli problem pa nam je bilo lakše - rekao je za Daily Star, pa objasnio da se nada da će pronaći nove ljubavi.

Stavovi susjedstva doveli su u kući do rasprava, pa su neke žene nakon dugih razgovora ipak odlučile da ne žele biti u braku s Arturom.

- Rastali smo se prijateljski, to je bit slobodne ljubavi. Nitko nije bio povrijeđen - objasnio je, pa dodao da ne zna kad će proširiti obitelj, no da to svakako priželjkuje.

Foto: Instagram

- Osim toga, imam ogromnu kući s velikim krevetom koje netko treba popuniti - rekao je Arturo.

Foto: Instagram

Najčitaniji članci