Žena priznala da je biseksualna, dovela curu doma, a muž se nije bunio: 'Ljubav je nepresušna'

Melanie Morton (31) ponosno govori o svojoj poliamoriji koju je počela prakticirati prošle godine, nakon što je suprugu A. J.-u (35) priznala da je biseksualna. Svoju priču i način života otkriva kroz zabavne videe na TikTok-u, a u komentarima je mnoštvo ljudi koji žive na sličan način oduševljeno sadržajem.

- Niste znali da je izvor ljubavi nepresušan? - napisala je u jednom od videa u kojem objašnjava kako funkcionira poliamorija.

POGLEDAJTE VIDEO: Poliamorija

Melanie je svoju djevojku Jackie upoznala nakon što ju je suprug podržao, a kako kaže, odmah su kliknule. Morton i suprug imaju dvoje djece, a u braku su od 2013.

A.J. i Jackie su dobri prijatelji, a često izlaze kako bi se bolje upoznali, iako između njih nema romantične poveznice. Oboma im ne smeta 'dijeliti' Melanie, a Jackie kod para provodi dio tjedna i gotovo svaki vikend.

- Kad sam ušla u vezu s njom, osjetila sam da se popunilo točno ono što je nedostajalo u meni. Na početku sam bila prestrašena, no ubrzo sam shvatila da sam jako sretna u tom odnosu. Bilo mi je važno da se svidim A. J.-u, jer je on jako važan Melanie - objasnila je Jackie.

A.J. je objasnio kako u njihovoj vezi ne postoji ljubomora.

- Sve je transparentno, Jackie i ja smo dobri prijatelji i imamo jako puno poštovanja jedno prema drugome. Veza je dinamična, no Melanie odlično balansira između nas i organizira kako će provoditi vrijeme.

Trio zajedno gleda filmove, idu na razne aktivnosti poput escape rooma i provode kvalitetno vrijeme zajedno. Melanie na TikTok-u prati više od 50 tisuća ljudi, a ponekad ju optužuju da je u vezi s dvije osobe jer samo želi više pažnje.

- Ali to jednostavno nije točno, obje veze služe različitim svrhama i nisu sebične, ima više obitelji, ljubavi, povezanosti i zajednice, to je ono što stvaramo. Također, to nije ničiji drugi odnos, već samo naš.

Djeca supružnika nisu upoznata s ljubavnim odnosom svojih roditelja i Jackie, no planiraju im objasniti nakon završetka školske godine na ljeto. Obitelj i prijatelji tria znaju za vezu, no nisu upoznati s previše detalja jer ih pretjerano ne zanimaju.

Najčitaniji članci