Brazilka koja se 'udala' za lutku napravila zabavu za otkrivanje spola: 'Ovaj put je djevojčica...'

Brazilka koja se udala za muža lutku, s njim rodila sina te je trudna, kako tvrdi, s njime i drugi put, privlači medijsku pažnju svojim neobičnim lifestyle odabirom. Naime, Meirivone Rocha Moraes i krpena lutka Marcelo, za kojeg ističe da je njezin suprug i otac sina te skoro i djevojčice, napravili su još jedan party.

Meirivone je izjavila da će se njihova kćer roditi u prosincu te da će joj par dati ime Marcela. Ovaj nekonvencionalni par već ima sina Marcelinha.

- Željela sam da bude dječak jer sam čula da je imati djevojčicu jako skupo i puno više posla - izjavila je pritom Meirivone.

No, suprug je sretan, dodala je.

- Marcelo je jako, jako sretan jer je želio djevojčicu. Pošto već iamo sina Marcelinha, ova ga je vijest jako razveselila - dodala je.

Videozapis je izazvao šokirane reakcije, ljudi su iznenađeni čitavom situacijom.

Opala mi je vilica, tako sam zbunjena, kako se ovo dogodilo... i slično, ljudi se čude toj ženi koja uporno daje neobične izjave.

Snimila je i video na početku zabave u kojem je od gostiju tražila da pogađaju spol. U isječku se pomiče djetetov otac koji odgovara šutnjom.

Ranije ovog mjeseca Moraes je podijelila fotografije ultrazvuka, za koje tvrdi da je to njihova buduća kćer.

37-godišnja Moraes, konstantno ima neke zabave na njihovu temu, čak je organizirala vjenčanje za 250 ljudi te ušla u brak s krpenom lutkom Marcelom. Mali Marchelino se 'rodio' 21. svibnja 2022.

Ova neobična priča započela je kad je njezina majka napravila krpenu lutku ljudske veličine, nakon što se Meirivone žalila kako ne može pronaći partnera za ples.

Kasnije je priznala da se odmah zaljubila u Marcela, čim ga je vidjela.

Pritom je s vremenom objavljivala niz izmišljotina, da ju je Marcelo prevario što ju je natjeralo da mu makne spolovilo, odnosno dildo.

Također je početkom godine tvrdila da su Marcelinha uzeli kao taoca ljudi koji su tražili otprilike 182 eura otkupnine za njegov povratak.

Komentirala je i da je ljuti kad ljudi vele da njezina obitelj nije stvarna.

- Stvarno me uzrujava kada ljudi kažu da je ovo lažno. To me tako ljuti. Ja sam karakterna žena. Moji su me roditelji naučili da budem poštena i da nikoga ne iskorištavam - zaključila je, piše NY Post.