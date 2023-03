Brijem bradu svaki dan od svoje 15. godine, ali i dalje sam lijepa

Torri Sunshine dijagnosticiran je sindrom policističnih jajnika kada je bila tinejdžerica i imala 13 godina, i od tada brije dlake na licu - ali to je ne sprječava da voli samu sebe.

Iako brije bradu svaki dan od svoje 15. godine i dalje se osjeća vrlo lijepom. Amerikanka Torri ima problema sa stanjem koje utječe na rad ženskih jajnika, koje može uzrokovati niz simptoma od neredovitih i obilnih mjesečnica do viška takozvanih 'muških' hormona.

Sve je počelo u školi, kada je na svom licu ugledala tri duge crne dlake koje je brzo počupala. Tada još nije razmišljala o tome, sve dok nisu počele još više rasti. Počela se brijati svaki dan jer ju je bilo sram, no sada se toliko navikla na britvicu da joj je to normalno.

S vremenom je Torri naučila voljeti sebe, a ne sramiti se.

- Moram se brijati svaki dan. Svaki put kad izađem u javnost moram se obrijati. Radim od kuće tako da srećom ne moram svaki dan van, ali svakako bi trebala svakodnevno to činiti - kaže djevojka.

Išla je u 6. razred kada je mama primijetila da imam tri duge crne dlake na licu.

- Povukli smo ih i nisam primijetila da su se pojavile neko vrijeme, a onda sam se ubrzo morala početi brijati svaki dan, a u svojim ranim 20-ima morala sam naučiti kako prekriti bradu. Čak sam imala i poremećaj prehrane - ispričala je.

Sindrom policističnih jajnika ju također čini izuzetno umornom 90% vremena, a kad dobije menstruaciju, ona je izuzetno bolna i obilna.

Ovo stanje je vrlo često i pogađa svaku desetu ženu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Mnogi simptomi su iscrpljujući za žene koje ih doživljavaju. Kao i debljanje, višak dlaka na licu ili tijelu i obilne mjesečnice, uobičajeni su simptomi s kojima se suočavaju osobe koje pate uključujući čak i neplodnost.

Iako je oko 12-21% žena u reproduktivnoj dobi globalno pogođeno, procjenjuje se da oko 70% žena ostane nedijagnosticirano. Unatoč tome što je posjetila niz endokrinologa i ginekologa, Torri je smatrala da joj je dijagnoza brzo postavljena u usporedbi s nekim ženama koje godinama čekaju na svoju.

- Liječnici su mi prilično brzo postavili dijagnozu s obzirom na moje simptome - otkrila je. Otkako joj je dijagnosticiran, Torri se isprva borila s realnošću da ima sindrom policističnih jajnika, koji se trenutno može samo liječiti, a ne izliječiti.

Borba sa simptomima nije uvijek bila podnošljiva i priznala je da je u prošlosti dopustila da joj višak dlaka na licu 'uništi' život.

- Dlake na licu su me uništavale i upravljale mojim životom, ali sada sam došla do toga da potpuno prihvaćam sebe i radim na sebi. To me više ne definira niti upravlja mojim životom. Gledam na to samo kao na nešto s čime se moram nositi i što me iritira jer znam da ima toliko nevjerojatno lijepih i prekrasnih stvari o meni, a ovo je samo jedna sitnica - iskrena je Torri.

Stekla je veliki broj pratitelja na društvenim mrežama, gdje otvoreno dijeli svoj svakodnevni život i probleme s kojima se nosi, ali i svoje zavidne blogove o putovanjima sa svojim suprugom Mattom.

Mnoge je inspirirala da nauče prihvaćati svoje dlake.

- Otvoreno govorim o tome od 15-te godine, i za sve ostale žene koje pate u tišini. Osjećam se viđeno i to je iscjeljujuće jer postoji toliko srama oko ženskih dlaka na licu da smo svi zajedno u ovome i svi razumijemo ovu tihu borbu. Otvoreni razgovor o ovome čini mi se kao najvažnija stvar koju sam ikada učinila - kaže.

