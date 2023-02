Žene iskreno otkrile što misle o dlakama na muškarcima: 'Bio je to razlog zašto sam prekinula...'

Ako ste tip koji je opsjednut dlakama na tijelu ili nedostatkom istih, i muči vas što učiniti u vezi s tim, pitajte žene za njihovo mišljenje.

Evo brutalne istine o tome što žene misle o dlakama na vašem tijelu:

1. 'Ograničite svoje stidne dlake, ako možete, molim vas...'

Jednom sam tipu rekla da bi se trebao malo podšišati jer su vlasi bile takoooo duge da jedva možeš pronaći bilo što. On je to shvatio kao šalu s malim penisom i skoro zaplakao. Ali ozbiljno, bila je to duboka, vlažna šuma dlaka! Jesam li u krivu? - pita se Danielle, 26

Budući da muškarci imaju penis, općenito govoreći, ako im stidne dlake postanu preduge, iskaču s obje strane penisa. To nije dobro - kaže Jennifer, 36

Foto: Dreamstime

2. 'Ne, hvala'

Cijenim činjenicu da muškarci s godinama postaju dlakavi, ali dlakava prsa podsjećaju me na mog oca. Ali isto tako ne bih mogla biti s tipom koji ih depilira voskom... izgleda da gubim u svakom slučaju - priznaje Shelby, 30

Prije mnogo godina hodala sam s muškarcem koji je imao puno dlaka na prsima i to je bio jedan od razloga zašto sam odlučila da je najbolje raskinuti. Pretpostavljam da to nije moj stil... - kaže Alex, 32

3. 'Obožavam krzno'

Što dlakavije, to bolje! - kaže Amanda, 25

Što da kažem? Dlakav, sav dlakav, muževno je. Dečki bi trebali imati 'kosu' posvuda! Leđa, prsa... Obožavam to! - uzvikuje Sally, 24

Zapravo nemam preferenciju, ali volim dobar, čupav trbuh... - kaže Colleen, 30

Foto: Dreamstime

Osjetila sam kako su mi dlake na njegovim zglobovima okrznule ruku i odjednom sam bila zaintrigirana. Sjajno je - kaže Annaliese, 34, donosi YourTango.

Prirodno. Ako on prirodno ima malo ili nimalo dlaka na tijelu, to je u redu. Ako je prirodno dlakav, to je u redu. Nisam sigurna zašto, ali malo sam oprezna prema tipovima koji uklanjaju dlake na tijelu ... - kaže Monika, 26

Volim dlakave tipove. Točka. Kraj priče - kaže Kate, 33

