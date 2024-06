'Brinem, osjećam da negativna energija utječe na moju obitelj'

Poštovani Mevludine,

molim vas za pomoć jer nam se stalno događaju čudne stvari: lom ruke u trgovini, pad kćerke u kupaoni, stalne bolesti kćeri i zeta, neskladni odnosi, neobični pozivi. Zanima me postoje li neke negativne energije koje utječu na moj život i život moje kćeri, sina i unuka. Unuk ima obitelj i djecu, no nikako da nađe neki konkretan posao. Kako se svega toga riješiti te što će se događati u budućnosti?

šifra: crna magija

Odgovor:

Draga gospođo, nemate nikakvu crnu magiju i zle energije na obitelji, a ti kojima ste se obratili i dali im novce ništa ne znaju. Jer problem je prije svega u vašoj obitelji, a ne u urocima. Vrlo ste požrtvovni, vrijedni i energični, trudite se. Svladali ste mnoge izazove. No problem nije samo u zetu nego i vašoj kćeri. Vidim da ste žrtva svih njih i da vas emotivno iscrpljuju te financijski koriste. Kći vam je vrlo posesivna, poprilično nezadovoljna i tvrdoglava. Ima i mnoge kvalitete, ali svoju energiju troši na nebitne stvari jer vi ste uvijek tu. Ona i njen muž se često sukobljavaju jer različito gledaju na život. On je previše opušten i ne brine ni oko čega, a ona ništa ne čini da popravi stanje u obitelji. Njih dvoje teško dolaze do zajedničkog jezika. Sjednite i razgovarajte s kćeri da ona pronađe neki kompromis sa suprugom. Vidim da neće ni on bolju naći, a niti ona boljeg ako se rastave. Oboje bi trebali spustiti malo lopticu i konačno brinuti za svoju obitelj. Dijete će izaći na pravi put, ne vidim nikakvih poteškoća ili velikih prepreka. Također, oni će svoje probleme bolje rješavati bez vas stoga se malo povucite. Neka žive svoj život i sami se bore. Više pažnje posvetite sebi, imunitet vam slabi jer ste iscrpljeni. No ne vidim nikome nikakve opasnosti, za dva mjeseca će krenuti malo bolje i svi ćete se osjećati stabilnije. Vi razgovarajte, ali se što manje uplićite u tuđe živote. Bolje ćete se osjećati. Do kraja ljeta vam vidim napredak na mnogim poljima. Pustite djecu neka se sami bore, a na magiju zaboravite.