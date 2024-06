Sin je isti otac. Upao je u loše društvo i pije, a ima malo dijete

Poštovani Mevludine,

pišem vam jer sam zabrinuta zbog sina. Rastavljen je i ima dijete. Brine me jer se bojim da je upao u loše društvo, a i s poslom mu ne ide najbolje. Dosta je prgave naravi, a i muž mi često zaviri u čašicu. Slabo razgovaramo jer uvijek želi biti u pravu. Zanima me hoće li se sin uspjeti srediti? Molim pomozite jer jako sam se umorila od svega toga.

šifra: nadam se

Odgovor:

Vi ste, gospođo, vrlo pozitivni i radišni. Mislite i stvarate, no nažalost u obitelji igrate ulogu i muškarca i žene, za sve se sami brinete. Suprug je uvijek gledao najprije sebe i razmišljao samo o svojim problemima i željama. Tvrdoglav je. Vidim što ste prošli i još prolazite s njim. Nažalost, on se neće promijeniti, za to je prekasno. Nastavit će vas iskorištavati, a vi ste to odavno trebali barem pokušati riješiti.

No probajte barem nekako razgovarati s njim, pronaći zajednički jezik, neka se uozbilji, ipak je djed. Što se tiče sina, nažalost, ima dosta njegovih gena. Vrlo je čudan, tvrdoglav i pretjerano samouvjeren. Zbog lošeg društva skupio je i mnogo loših navika. S poslom mu je išlo, ali onda i stalo. Nažalost, imat će problema u životu. Bio je u braku, ima dijete, ali još se nije uozbiljio i postao zreo. Jednostavno je naivan, povodljiv, pomalo bahat i sve shvaća olako.

Alen Vuković | Foto: Alen Vuković

Traži brzu i laku zaradu. Društvo u kojem se kreće loše utječe na njega. No vidim da će krajem ljeta upoznati finu ženu i s njom će se malo skrasiti te početi ipak malo drukčije razmišljati. No njegov problem je što se brzo zasiti svih stvari. Razgovarajte malo s njim. Upozorite ga da danas ima malo pravih prijatelja jer sve se svodi kroz prizmu interesa. Vi ćete mnogo živaca potrošiti u ovoj situaciji, kao i do sada. Više na sebe mislite. Pokušajte pomoći, ali ne da sebe izgubite jer obojica to zloupotrebljavaju. Čuvajte kralježnicu i pregledajte štitnjaču. Razgovarajte s liječnikom kako bi vas malo podignuo psihički jer ste bezvoljni i demotivirani. Dakle, malo više o sebi mislite i posavjetujte sina kad primijetite da je raspoložen za suvisao razgovor. Recite mu da se malo uozbilji jer i on je roditelj. Situacija kreće blago nabolje sredinom ljeta.