Britanac je umro, a nije znao da je cijeli život imao tri penisa

Muškarac je cijeli život proživio nesvjestan činjenice da ima tri penisa, što je posljedica izuzetno rijetkog medicinskog stanja, otkrili su liječnici.

Foto: Thinkstock

Ovaj 78-godišnji Britanac donirao je svoje tijelo Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Birminghamu, gdje su studenti tijekom seciranja otkrili neobičnu anatomsku varijaciju. Iako su njegove genitalije izgledale normalno izvana, detaljniji pregled otkrio je još dva mala penisa skrivena u području prepone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Festival penisa okupio gomilu ljudi: 'Ovo je nevjerojatno! Jako je čudno, ali se svi zabavljaju!' | Video: KanalRi

Liječnici su svoje "slučajno otkriće" opisali u radu objavljenom u časopisu Journal of Medical Case Reports. Prema izvješću, muškarac je imao trifaliju, rijetku kongenitalnu anomaliju koju karakterizira prisutnost tri odvojene osovine penisa.

Polifalija, odnosno rođenje s više od jednog penisa, izuzetno je rijetka pojava, pogađajući samo pet do šest od milijun živorođene djece. Iako su prethodno dokumentirani slučajevi difalije, kada netko ima dva penisa, triphalia je do sada zabilježena samo jednom, i to kod tromjesečne bebe. Ovaj 78-godišnjak postao je tek druga poznata osoba s tri penisa.

Njegov slučaj je posebno neobičan jer su dodatni penisi bili skriveni unutar skrotalne vrećice, što je vjerojatno razlog zašto ovo stanje nije otkriveno za vrijeme njegovog života.

Identitet muškarca, kao i njegova povijest bolesti, nisu bili dostupni istraživačima zbog lokalne politike zaštite privatnosti donatora tijela. Zbog toga je medicinska povijest ograničena na ono što su istraživači mogli otkriti tijekom seciranja. Muškarac je bio bijelac, visok oko 183 cm, u kasnim sedamdesetima.

Iako njegova anatomska varijacija nije primijećena za života, moguće je da je mogao patiti od urinarnih infekcija, erektilne disfunkcije ili problema s plodnošću, prema autorima izvješća. Pronađena su tri penisa smještena jedan uz drugi, s najvećim koji je bio vidljiv izvana, dok su preostala dva bila skrivena u skrotumu. Veći od dva dodatna penisa dijelio je mokraćnu cijev s primarnim penisom.

Razvoj genitalija započinje u maternici, od četvrtog do sedmog tjedna trudnoće. Prema izvješću, trifalija se vjerojatno razvila zbog utrostručenja genitalnog tuberkula, strukture koja je prethodnica penisu kod muškaraca i klitorisu kod žena. Genetske abnormalnosti koje utječu na receptore androgena mogu uzrokovati ovakve morfološke varijacije.

Dodatni penisi kod osoba s polifalijom obično su manji i nefunkcionalni, te se često uklanjaju ako se formiraju izvana. No, ako su skriveni i ne uzrokuju simptome, kao u ovom slučaju, stanje može proći neopaženo cijeli život.

Autori izvješća navode da polifalija može biti češća nego što se misli, ali često ostaje neotkrivena. Dijagnosticiranje ovog stanja može biti ključno u medicinskim situacijama, primjerice prilikom umetanja katetera ili operacije.

Iako nije sigurno je li stanje ostalo nezapaženo tijekom života ovog pacijenta, moguće je da nije zahtijevalo nikakvu medicinsku intervenciju zbog nedostatka simptoma, piše The Sun.