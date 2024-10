FOTO Sutkinja iz seks skandala ima novi posao! Nikad nećete pogoditi koji. Šalimo se. Hoćete

Atraktivna turska sutkinja Elif Karaarslan (24), koja se našla u središtu skandala zbog vrućeg videa koji je navodno snimila s delegatom Orhanom Erdemirom (61), odlučila je dobro unovčiti svoju novostečenu slavu.

Zbog skandala Turski nogometni savez doživotno ju je suspendirao iz nogometa, no to ju nije omelo, jer se sada okrenula biznisu na Instagramu. Karaarslan je privukla značajan broj pratitelja na društvenim mrežama, a sada im naplaćuje "ekskluzivan sadržaj". Na svom je profilu pokrenula plaćenu pretplatu kako bi pratiteljima ponudila sadržaj koji inače ne bi mogli vidjeti. Za to, pratiteljima naplaćuje pretplatu od jednog eura mjesečno. A što točno nudi u ekskluzivnom sadržaju, nije htjela otkriti.

Iako se posvetila poduzetničkim vodama, nije odustala od sudačke karijere. Najavila je da će pokrenuti pravni postupak vezan uz navodne snimke, za koje tvrdi da su nastale uz pomoć "deep fake" tehnologije. I dalje ustraje u tvrdnji da je nevina te je odlučna dokazati to na sudu. Od Saveza zahtijeva novčanu naknadu za štetu nanesenu njezinu ugledu.

Sutkinja je na Instagramu objavila i znakovitu poruku.

"Vrane lete u jatima, a orlovi sami."

Trenutno na Instagramu ima gotovo 550 tisuća pratitelja, a zasigurno će među njima biti i onih koji će rado izdvojiti euro mjesečno za "ekskluzivan sadržaj".