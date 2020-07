- \u00a0Ova je industrija, kao i mnoge druge, na rubu propasti. Va\u0161e je pona\u0161anje sramotno i bezobzirno. Svi vi koji se ne pojavljujete \u00a0na rezervaciji i u ostalim restoranima diljem zemlje doprinosite dodatnim problemima s kojima se mi, ugostitelji ve\u0107 suo\u010davamo. Rizik za propadanje na\u0161eg posla je jo\u0161 ve\u0107i. Osoblje rasporedimo prema rezervacijama, a kada se vi ne pojavite to nas ko\u0161ta i dovodi do toga da \u0107emo morati donijeti neugodne i te\u0161ke odluke o broju ljudi koji ovdje rade. Vi ste najgora vrsta gostiju i to je sebi\u010dno. Nadam se da \u0107ete se dobro pogledati jer zbog takvih kao vi posao \u0107e propasti - napisao je.

Ljudi su ga podr\u017eali i dobio je vi\u0161e od 30.000 lajkova. Jedna njegova kolegica slo\u017eila se s tim \u0161to je napisao.

- Tom je dobro rekao. Osoblje ne\u0107e raditi besplatno jer se vi niste pojavili. Hrana se priprema i propada. To je krajnje bezobrazno - zaklju\u010dila je chefica Clare Smyth.

Britanski chef o najgoroj vrsti gostiju: Oni koji rezerviraju, a ne dođu na večeru su bezobzirni

Chef Kerridge's Bar & Grill Tom Kerridge, vlasnik prestižne Michelinove zvjezdice, objavio je emotivnu poruku posvećenu 27 ljudi koji se prošle subote nisu pojavili na rezervaciji u njegovom restoranu

<p>Rezervacija u restoranu nije samo običan datum rezerviran za večeru, to je i svojevrsna obaveza. One koji to ne poštuju, poznati kuhar iz Londona, na Instagramu je nazvao 'najgorom vrstom gostiju'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Špiček se pazi u doba pandemije):</strong></p><p>Chef Kerridge's Bar & Grilla<strong> Tom Kerridge</strong>, ujedno i vlasnik prestižne Michelinove zvjezdice, objavio je emotivnu poruku posvećenu 27 ljudi koji se prošle subote nisu pojavili na rezervaciji u njegovom restoranu, prenosi <a href="https://www.foxnews.com/food-drink/michelin-chef-tom-kerridge-worst-kind-guest" target="_blank">Fox News</a>.</p><p>- Ova je industrija, kao i mnoge druge, na rubu propasti. Vaše je ponašanje sramotno i bezobzirno. Svi vi koji se ne pojavljujete na rezervaciji i u ostalim restoranima diljem zemlje doprinosite dodatnim problemima s kojima se mi, ugostitelji već suočavamo. Rizik za propadanje našeg posla je još veći. Osoblje rasporedimo prema rezervacijama, a kada se vi ne pojavite to nas košta i dovodi do toga da ćemo morati donijeti neugodne i teške odluke o broju ljudi koji ovdje rade. Vi ste najgora vrsta gostiju i to je sebično. Nadam se da ćete se dobro pogledati jer zbog takvih kao vi posao će propasti - napisao je.</p><p>Ljudi su ga podržali i dobio je više od 30.000 lajkova. Jedna njegova kolegica složila se s tim što je napisao.</p><p>- Tom je dobro rekao. Osoblje neće raditi besplatno jer se vi niste pojavili. Hrana se priprema i propada. To je krajnje bezobrazno - zaključila je chefica Clare Smyth.</p>