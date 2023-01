Britanski Times o tajnovitoj Hrvatskoj: Pet skrivenih točaka koje turisti tek trebaju otkriti

S obalom koja vijuga duž Jadrana u dužini preko 1700 kilometara, sa više od 1000 otoka razasutih uokolo, morate se zapitati zašto se toliko ljudi u konačnici okuplja na relativno malom broju popularnih lokacija, među kojima su Dubrovnik, Hvar i Rovinj. Bez daljnjega, te su lokacije nevjerojatno lijepe, ali tamo ima još toliko toga lijepoga za vidjeti, piše na početku teksta u britanskom The Timesu čiji naslov je - 'Tajnovita Hrvatska: pet skrivenih točaka koje turisti tek trebaju otkriti'.

Izdvojili su ove lokacije. Prenosimo njihov opis destinacija gotovo u cijelosti.

1. Vrsar, Istra

Najbolje mjesto za kamenice i gledanje dupina.

'Između većih i prometnijih susjeda Rovinja i Poreča na zapadnoj obali Istre smjestio se uspavani mali Vrsar, čije uske uličice kamenih kuća u venecijanskom stilu vijugaju uzbrdo do crkve i zvonika iz 19. stoljeća. Casanovi se Vrsar toliko svidio da ga je u 18. stoljeću dva puta posjetio, o čemu je pisao u svojim memoarima i, naravno, imao ljubavnu vezu sa svećenikovom sluškinjom.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Vidikovac Casanova nalazi se na vrhu ovog brdovitog ribarskog mjesta, pružajući vam prekrasan pogled na 18 otoka i otočića razasutih iza prekrasne marine - san svakog kajakaša i veslača na dasci. Tamo se nalazi niz šljunčanih i stjenovitih plaža s kafićima smještenima u sjeni drveća, gdje se možete opustiti.

Krenite na izlet brodom prema jugu, prolazeći pokraj Koversade, prvog i najvećeg hrvatskog naturističkog ljetovališta, do Limskog kanala koji nalikuje fjordu. Imat ćete priliku zastati i okupati se u Gusarskoj špilji, ručati u restoranima duž obale i kolibama koje poslužuju izuzetno ukusne limske dagnje i kamenice, uzgojene u nekim od najčišćih voda na Jadranu.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Jednako je primamljivo u večernjim satima otići na izlet brodom u akvatorij oko Vrsara i gledati dupine dok sunce zalazi. Ili nastavite ploviti južnije kako biste bacili pogled na prekrasan stari grad Rovinj - najbolji pogled pruža se s mora. Odsjednite u Belvedere Hotel & Resortu koji ima tri bazena, vodeni park i obližnju plažu s Plavom zastavom.'

2. Rastoke/Slunj, Karlovačka županija

Uživanje u rijekama i kanjonima.

'Iako Nacionalni park Plitvička jezera, sa svojih 16 jezera, rijeka i bezbroj slapova, svakako zaslužuje mjesto na popisu najboljih hrvatskih atrakcija, tamo zna biti velika gužva. Morate pažljivo tempirati posjet kako biste izbjegli to da vas neprestano nosi plima turista koji se bore za mjesto na uskim drvenim šetnicama parka. Ali, vozite li se nekih pola sata prema sjeveru, stići ćete do susjednih mjesta Rastoka i Slunja.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Oba dijele krški krajolik rijeka i kanjona koji Plitvice čini tako zadivljujućima, ali uz puno manje gužve. Rijeka Korana, koja teče kroz Rastoke, izvire na jednom od plitvičkih slapova, ali za razliku od Plitvica, gdje je kupanje zabranjeno, ovdje možete zaroniti u njezinu hladnu bistru vodu, što je pravi užitak tijekom vrućeg ljetnog dana. Također, ova lokacija je magnet za splavare i kajakaše koji imaju hrabrosti uhvatiti se u koštac s više od 30 slapova koji se spuštaju uzduž inače nepristupačnih voda.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Tamo vlada poseban alpski ugođaj dok hodate među starim kućama i mlinovima i, prije nego to shvatite, Rastoke se stapaju sa Slunjem, gdje Slunjčica, pritoka Korane, vijuga pokraj srednjovjekovne utvrde starog grada, a pokraj nje prolaze pješačke staze u sjeni zelenila.

Pogledate li dolje, uočit ćete debelu pastrvu kako vijuga kroz vodu. To su neke od najsočnijih riba u regiji, koje se neizbježno poslužuju u lokalnim restoranima. Dobro mjesto za odmor je - Kuća za odmor Rastoke pod lipom, preuređena vodenica u koju se može smjestiti četvero ljudi, u dvije spavaće sobe.'

3. Istočni Mljet

Pješčane plaže i poznate špilje.

'Jednodnevni izletnici iz Dubrovnika i ljudi koji su obišli otoke u Dalmaciji znat će za Mljet, ili barem za Nacionalni park Mljet koji čini zapadnu četvrtinu ovog dugačkog tankog otoka sa svojim pješačkim i biciklističkim stazama, slanim jezerima, vrhovima obraslim borovima i romantičnim otočnim samostanom. Ali time su samo zagrebali po površini ovog bujnog zelenog otoka.

Foto: HTZ/Damir Fabijanić

Krenite prema istoku kako biste pronašli skrovite plaže, uključujući šljunčanu Sutmiholjsku, stisnutu u uskoj uvali na južnoj obali. Odmah iza je još jedna špilja gdje je Kalipsa držala Odiseja u zatočeništvu. Pratite Put Maslina (Maslinov put) od sela Babino Polje kroz maslinike i mirisno šipražje dok ne dođete do stjenovitog ruba s kojeg se pruža pogled na špilju.

Ovdje imate izbor pridružiti se mještanima koji skaču u nevjerojatno plavu vodu - nije za one sa slabim srcem - ili se zavaliti uz hladno piće u prekrasnom trošnom kafiću koji je nekako stisnut uz stjenovitu stazu.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Kad dođete do najistočnije točke otoka, stižete do nekih od rijetkih pješčanih plaža u Hrvatskoj. Opustite se ispod suncobrana na jednoj od većih plaža u zaljevu Saplunara ili pronađite sjenovito mjesto ispod borova u Maloj Saplunari. Ako tražite nešto udaljenije, slijedite prašnjavu stazu koja vodi do pješčane plaže Limuni, smještene u dubokom zaljevu s borovima.'

4. Drvenik Veli i Drvenik Mali

Priča o dva otoka.

'Maleni Trogir, prekrasan gradić na popisu UNESCO-a zapadno od Splita koji je čvrsto na turističkom radaru, lako može postati prekrcan u punoj sezoni. Ali, uskočite li na jedan od trajekata koji voze do dva otoka Drvenik (Veli je veliki, Mali je mali), zamijenit ćete gužvu za prazne uvale savršene za kupanje, slatke male lučice i pješačke staze kroz maslinike. Dok jednodnevni izletnici pokušavaju utrpati oba otoka u jedan posjet, puno je primamljivije ostati nekoliko dana, ili čak tjedan dana, i na pravi način iskušati sparni ljetni dalmatinski život.

Drvenik Veli ima svoj dragulj. Na njegovoj jugozapadnoj točki nalazi se Plava laguna (jedna od nekoliko u Dalmaciji) čije tirkizno more je zapanjujuće. Ako želite plivati i roniti u miru, dođite nešto ranije.

Unajmite bicikl (po mogućnosti e-bicikl) i provozajte se kroz mirisne poljoprivredne površine do plaža Drvenika Velog ušuškanih u uvalama, počevši od Solinske na južnoj obali. Spakirajte par zaštitnih cipela za plivanje kako biste što bolje iskoristili otočne stjenovite i šljunčane plaže.

Za promjenu okruženja, ukrcajte se na trajekt do Drvenika Malog i uputite se do pješčane plaže u uvali Vela Rina, koja je od luke udaljena samo 20 minuta hoda. Kao i kod većeg susjeda, ovdje je tempo izuzetno spor, stoga spakirajte dobre knjige i budite spremni usporiti tempo.'

5. Lumbarda, Korčula

Jedinstvena vina i opuštanje.

'Korčula je zgodan zidinama okruženi grad i jedan od najprivlačnijih otoka u Dalmaciji. On je nešto poput manje frenetične verzije Dubrovnika, ali bez napornih gužvi. Tražite li još mirniju bazu, dovoljno je da se odvezete desetak minuta jugoistočno, do ribarskog mjesta Lumbarda.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ovo prijateljsko, nepretenciozno mjesto ima dosta toga za vidjeti. Ljubitelji pješčanih plaža odlaze do Bilinog Žala i Vele Pržine. Postoji čak i mala pješčana plaža u glavnom dijelu sela, gdje se ljeti svi okupljaju na tjednim ribljim festivalima petkom navečer. Jednako je zabavno sjediti na šljunčanoj plaži Prvi žal, gledati veslače i kajakaše kako obilaze niz otočića okrenutih prema zaljevu.

No, ono po čemu se Lumbarda ističe je vinarska scena. To je jedino selo na otoku, zapravo u svijetu, koje uzgaja vinovu lozu grk, pretvarajući ovaj sočni zeleni dragulj u jedno od najboljih hrvatskih, ali najmanje poznatih, bijelih vina. Deset lumbardskih vinarija proizvodi i puni crni plavac mali, koji se zapravo koristi za oprašivanje ženskog grk grožđa. Volite li vino i želite isprobati neke nove okuse, svratite na kušanje u druželjubive vinarije Zure, Bire i Popić.'

