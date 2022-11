Nevjerojatno! Cijena najma stana u ovom njemačkom gradu nije se mijenjala 500 godina

Zvuči nezamislivo da u današnje vrijeme najam stana može stajati 88 centi, i to za godinu dana. To je nešto više od 6,5 kuna. Za taj iznos teško ćete negdje popiti kavu, i to onu bez mlijeka. Ta cijena nije se mijenjala zadnjih 500 godina, od 1521. kad je iznosila 1 rajnski gulden.

Fuggerei je staro naselje smješteno u bavarskom gradu Augsburgu u Njemačkoj i smatra se najstarijim projektom socijalnog stanovanja na svijetu. I dan danas, nakon 500 godina, svojim građanima slabijeg imovinskog stanja pruža subvencionirano stanovanje i sigurnost koju donosi krov nad glavom.

U tom naselju živi oko 150 ljudi raspoređenih u 140 stanova. Godišnje im dođe 30 do 40 novih stanara, ovisno kako stanovi postaju dostupni, a na listi čekanja trenutno se nalazi oko 80 ljudi.

To je prilika za obitelji da počnu iznova

Jedan od stanovnika Fuggereija je Noel Guobadia, 27-godišnjak koji tamo živi od rane mladosti. Njegova majka je bila samohrani roditelj dvojice sinova i imala je financijskih poteškoća. Dolazak u ovo naselje ih je, kaže, spasio.

Noel priznaje da je isprva bio zabrinut.

- To je staro naselje gdje su u to vrijeme većinom živjeli stari ljudi. Brinuo sam kako će sve to funkcionirati. Mi smo bili prva obitelj s očitom migrantskom pozadinom. Mislio sam kako bi neki od stanovnika mogli bi biti šokirani zbog toga - ispričao je.

Osim stanova, u ovom naselju se nalaze i prostori za okupljanje čime se potiče društvena interakcija među susjedima.

- Komunikacija rješava sve. Svi zajedno znamo sjedili u 'pivskom vrtu', družimo se i pomažemo. Na primjer, pomogneš nekome namjestiti TV i uskoro kao da imaš još jednu obitelj - rekao je Noel nasmijano okružen susjedima, a kako izgledaju možete pogledati OVDJE.

Kaže da je sa 20 godina preselio u vlastiti stan u Fuggereiju, nekoliko vrata niže od majke i mlađeg brata.

Niski životni troškovi su za njegovu, kao i druge obitelji u naselju, bili prilika za novi početak.

- Ovo je prilika i za mene kao mladu osobu da se razvijam bez onog paralizirajućeg stresa pokušavanja zarađivanja za stanarinu. Fuggerei je uklonio jedan od mojih najvećih strahova. Ovdje sam dobio priliku živjeti s malo novca zarađenog tijekom pripravničkog staža. Mogao sam se usredotočiti na sebe i početi graditi temelje za svoj život - nastavio je Noel.

'U Fuggereiju se osjeća zajedništvo'

Još jedna stanarka ovog naselja razgovarala je s novinarima Deutsche Wellea.

Ilona Barber (71) u Fuggereiju živi posljednjih šest godina nakon što se je jedva preživljavala sa svojom skromnom mirovinom.

- Za Božić sam dobila poruku da dobivam stan. To mi je bio jedan od najboljih božićnih darova - prisjetila se.

Ubrzo je sa svoja dva psa, dvije mačke i šest ptica preselila u stan od 55 četvornih metara koji se nalazi u prizemlju.

Ilona povremeno radi na blagajni pokraj ulaznih vrata u naselje i prodaje ulaznice turistima. Naime, ovo najstarije socijalno naselje na svijetu je postalo toliko popularno ga mnogi žele vidjeti. Novac od ulaznica jedan je od izvora prihoda za ljude koji žive tamo. Osim prodaje ulaznica, tu su i filmske večeri, druženja uz kavu...

- Cijenim solidarnost i to zajedništvo koje ovdje imamo, ali i činjenicu da više ne moramo brojati svaki cent - rekla je Ilona.

U naselju postoje i dvije socijalne radnice koje stanovnicima pomažu s birokracijom, kod rješavanja sporova među susjedima, pri podnošenju raznih zahtjeva...

- Kontaktiram sa zdravstvenim osiguravajućim društvima, medicinskim službama i često pratim ljude na razne sastanke kako bih osigurala da dobiju ono što im je potrebno za nastavak što neovisnijeg života - objasnila je jedna od njih Doris Herzog.

Postoje specifična pravila za stanovništvo

Nije samo najamnina ostala nepromijenjena od 1521., postoji još jedno važno pravilo - svakodnevna molitva. Stanovnici se trebaju moliti za utemeljitelja Jakoba Fuggera tri puta dnevno, to je jedan od uvjeta iz ugovora o najmu koji potpisuju. Također, svi stanari moraju biti katolici, u protivnom ne mogu dobiti stan.

Kandidati, također, moraju biti službeni stanovnici Augsburga.

Od stanovnika se očekuje da pomažu u malim poslovima, kako tko može, oko održavanja naselja, poput vrtlarenja ili rada u ulozi noćnog čuvara.

Nakon 22 sata vrata Fuggereija se službeno zatvaraju, a stanovnici koji žele ući nakon tog vremena moraju to platiti - obično daju 50 centi onome tko je tu noć dežuran kao čuvar.

Osnivač je Jakob Fugger, ugledni augsburški trgovac

Ovo naselje, koje neki nazivaju imanjem ili selom usred grada, podsjeća na neku vrstu srednjovjekovne zatvorene zajednice. Ima lijepe zelene površine, mali trg na kojemu stanovnici sjede na klupama i razgovaraju, a tu je i fontana.

Osnivač Fuggereia je Jakob Fugger, ugledni augsburški trgovac i poduzetnik čije je prezime bilo sinonim za trgovinu bakrom, koji je od osnutka od stanovnika tražio da za njega mole tri puta na dan kako bi prije prošao kroz čistilište i stigao do raja. On je bio pionir u stvaranju koncepta pristupačnog smještaja za siromašne.

- Fuggerova ideja o stvaranju prostora za osiromašene građane da ponovno stanu na noge bila je neobična za to vrijeme. On je ljudima dao priliku zadržati privatnost kad su pali u siromaštvo - rekla je Astrid Gabler, voditeljica komunikacija u Zakladi Fugger.

- U to su vrijeme osiromašene obitelji često bile razdvajane i slane u radne domove. Fugger je držao obitelji na okupu. Vjerovao je da obitelji, koje imaju svoju privatnost, dobivaju bolje šanse ponovno stati na noge - nastavila je.

Jakob Fugger je 23. kolovoza 1521. godine potpisao 'dekret o osnivanju' ovog naselja. Nazvao ga je - Fuggerei. Imanje je nastavilo rasti i mijenjati kako su stoljeća prolazila, dodano je više stanova te suvenirnica i muzej zbog sve većeg broja znatiželjnih turista.

Također, tijekom Drugog svjetskog rata izgrađen je bunker za zaštitu stanovništva od bombardiranja.

Žele ovakva naselja diljem svijeta

- Ključna komponenta proslave 500. obljetnice bio je takozvani 'Fuggerov kodeks', nacrt za buduća imanja Fuggerei diljem svijeta. Jakob Fugger stvorio je Fuggerei 'in exemplum', što znači 'kao model'. Želimo da ljudi razmišljaju o izgradnji Fuggereia budućnosti diljem svijeta - pojasnila je Astrid Gabler.

- Fuggerei je u vlasništvu Zaklade Fugger, a podržava ga fond kojim upravlja više vijeće koje se sastoji od sadašnjih članova elite obitelji Fugger - dodala je.

- Pitanje je hoće li Fuggerei imanja budućnosti slijediti ovaj model, temeljen na privatnom bogatstvu, ili će to biti javno financirane zaklade? Ili kombinacija oba? Svim tim pitanjima bavili smo se na proslavi 500-godišnjice - rekla je.

Raspravljali su o budućnosti ovog projekta socijalnog stanovanja, zajedno s idejama koje će potaknuti slične inicijative širom svijeta.

Ova obljetnica je potakla na razmišljanje i same stanovnike.

- Bio sam najmlađa osoba koja je živjela sama u najstarijem projektu socijalnog stanovanja na svijetu. Trebao sam to dobiti otisnuto na majici s kapuljačom - rekao je Noel smijući se.

- Kako je cool što mogu reći: 'Imam 27 godina, a dio sam povijesti stare 500 godina' - dodao je.

