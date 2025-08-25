Britanski znanstvenici: Pretilost je gorući problem, rješenje su injekcije za mršavljenje?

Više od jedne četvrtine odraslih Britanaca danas je pretilo, što je više nego dvostruko u odnosu na devedesete godine. Stope u Ujedinjenom Kraljevstvu sada nadmašuju one u većini europskih zemalja, a problem dodatno pogoršava činjenica da većina građana smatra da je zdrava prehrana preskupa, dok se brza hrana širi ulicama britanskih gradova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Trbuh joj se pretvorio u stražnjicu | Video: KanalRi

Rastući problem i ekonomski gubici

Prema procjenama stručnjaka objavljenima u The Lancetu, do 2050. godine čak 43 milijuna odraslih Britanaca bit će pretilo ili prekomjerne tjelesne težine, dok bi dječja pretilost mogla porasti za 50 posto. Osim po zdravlje, posljedice su ozbiljne i za gospodarstvo, izgubljeno je oko 266 000 radnih mjesta zbog bolesti povezanih s težinom, bolovanja i prerane smrti, što godišnje znači 28 milijardi eura izgubljene produktivnosti.

Foto: 123RF

Analitičari Frontier Economics izračunali su da ukupni trošak pretilosti i prekomjerne tjelesne težine iznosi čak 149 milijardi eura godišnje, a u sljedećih deset godina mogao bi narasti na 177 milijardi eura ako se ne poduzmu hitne mjere.

Teret za NHS

Pretilost je povezana s nizom bolesti, od kardiovaskularnih problema do dijabetesa i moždanog udara. a danas je drugi najveći preventabilni uzrok raka, odmah nakon pušenja.

NHS trenutno troši oko 13,5 milijardi eura godišnje na liječenje bolesti povezanih s pretilošću, gotovo dvostruko više nego prije samo nekoliko godina. Više od 1,2 milijuna pacijenata u 2023. godini primljeno je u bolnice zbog problema povezanih s prekomjernom težinom.

Rješenje u novim lijekovima?

Sve se više pažnje posvećuje injekcijama za mršavljenje, koje već koristi oko 1,5 milijuna ljudi. Prema procjenama organizacije Nesta, širenje dostupnosti ovih lijekova na dodatnih 150.000 pacijenata koštalo bi oko 590 milijuna eura godišnje, ali bi istovremeno moglo donijeti uštede od 1,65 milijardi eura zahvaljujući smanjenju troškova liječenja i povećanju produktivnosti.

Foto: 123RF

Nesta upozorava da bi Velika Britanija mogla uštedjeti i do 62 milijarde eura godišnje ako se uz lijekove provedu i šire prehrambene reforme, poput zabrane akcija na nezdravu hranu ili ograničavanja reklama za proizvode s visokim udjelom šećera, masti i soli.

Problem pretilosti snažno je povezan s društvenim i ekonomskim nejednakostima. U najsiromašnijim područjima Engleske stope pretilosti su dvostruko više nego u bogatijim krajevima, a dječja pretilost osobito je izražena na sjeveru zemlje.

Pretilost pogađa 40 posto osoba s invaliditetom, a među odraslima bez kvalifikacija ona iznosi 36 posto. Među crnim britanskim stanovništvom stopa pretilosti iznosi čak 33 posto, znatno iznad nacionalnog prosjeka od 26,5 posto.

Foto: 123RF

Profesor Graham Easton, liječnik opće prakse, upozorava da bi ograničen pristup lijekovima za mršavljenje mogao dodatno produbiti socijalne razlike. -Ako NHS ne osigura jednaku dostupnost ovih lijekova svima, riskiramo da se jaz između bogatih i siromašnih još više poveća - rekao je.

Vladin fokus

Britansko Ministarstvo zdravstva ističe da je pretilost danas jedan od vodećih uzroka bolesti te da su injekcije za mršavljenje važan korak u širenju modernih tretmana koji bi trebali biti dostupni svima, a ne samo onima koji ih mogu priuštiti.

U sklopu 10-godišnjeg plana zdravstva, vlada planira preusmjeriti fokus s liječenja bolesti na prevenciju, a borba protiv pretilosti postala je jedno od ključnih polja tog plana.