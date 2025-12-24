Brodice i nevrijeme: Podaci o štetama s Jadrana

Iz prakse spašavanja i dojava lučkih kapetanija jasno se vidi da najviše stradanja nastaje kada se vremenski uvjeti podcijene ili se odluka odgodi i za sat predugo.

Najčešće vrste oštećenja tijekom oluje

Udar vjetra i valova na vezu : skretanje pramca, pucanje konopa, trganje bokobrana i oštećenje trupa o obalu ili susjedno plovilo.

: skretanje pramca, pucanje konopa, trganje bokobrana i oštećenje trupa o obalu ili susjedno plovilo. Prodor vode : preopterećene pumpe, začepljeni kokpitni odvodi i neispravne brtve poklopaca rezultiraju oštećenjem instalacija i interijera.

: preopterećene pumpe, začepljeni kokpitni odvodi i neispravne brtve poklopaca rezultiraju oštećenjem instalacija i interijera. Udar munje i strujni udar : spaljena elektronika, oštećeni instrumenti i navigacijski sustavi te sekundarne pukotine zbog induciranih napona.

: spaljena elektronika, oštećeni instrumenti i navigacijski sustavi te sekundarne pukotine zbog induciranih napona. Nasukavanje i udar u plutajuće predmete : slabija vidljivost i kratki valovi u nevremenu povećavaju rizik za propelere, kormilo i kobilicu.

: slabija vidljivost i kratki valovi u nevremenu povećavaju rizik za propelere, kormilo i kobilicu. Oštećenja jarbola, jedara i tendi: neadekvatno sakupljena platna i loše osigurani bimini pretvaraju se u skupu, ali sprječivu, veliku štetu.

Posebno su ranjivi otvoreni i izloženi vezovi u područjima gdje se val reflektira, kao i sidrišta u zavjetrini koja nisu dovoljno duboka za promjenu smjera vjetra. Luka Split i slične prometne luke bilježe i sekundarne udare pri gustim manevrima, dok MRCC Rijeka koordinira hitne slučajeve kada je sigurnost posade ugrožena.

Foto: Osiguros

Kada i gdje nastaju najveće štete

Ljeti prevladavaju kratkotrajni neverini koji mogu u minuti promijeniti stanje mora i donijeti olujne udare vjetra, dok zimska bura i jugo traju dulje i izazivaju kumulativno opterećenje na vez i opremu. Najskuplja materijalna šteta često se događa u prijelazima: izlazak ili povratak na mjesto veza, ulazak u uske kanale i pristajanje u prenapučenim marinama. Kritični su i uvjeti kada se nekoliko nepovoljnih čimbenika zbroji – skok plime, valovi s otvorenog i naleti vjetra pod lošim kutom.

Što pokrivaju police osiguranja plovila

Kasko osiguranje brodice najčešće pokriva fizičko oštećenje trupa i opreme uslijed oluje, udara valova, udara u plutajući predmet, prodora vode te posljedice udara munje. Dodatnim klauzulama moguće je proširiti pokriće na spašavanje i tegljenje, uklanjanje olupine, oštećenja jarbola i jedrilja, kao i na osobnu opremu posade.

Osiguranje od odgovornosti prema trećima važno je ako dođe do sudara ili oštećenja tuđe imovine u luci ili na sidrištu.

Vrijednost osiguranja može biti ugovorena na tržišnu ili novonabavnu vrijednost; odabir utječe na iznos isplate i visinu franšize.

Uobičajena su isključenja za istrošenost, loše održavanje ili plovidbu izvan deklariranog područja pokrića. Potrebno je provjeriti vremenska ograničenja, navigacijske zone i uvjete korištenja.

Za posade koje često izlaze na more korisna su i dopunska pokrića: nezgoda članova posade, pravna zaštita te prošireno pokriće za natjecanja ili transport brodice cestom.

Kako dokumentirati i prijaviti štetu

Pravilno prijavljivanje značajno ubrzava procjenu i isplatu.

Sigurnost na prvom mjestu : ako je ugrožena posada, pozvati 112 i kontaktirati MRCC Rijeka putem nadležnih kanala.

: ako je ugrožena posada, pozvati 112 i kontaktirati MRCC Rijeka putem nadležnih kanala. Evidentirati mjesto, vrijeme i uvjete : zabilježiti točnu lokaciju, sat i opis vremenskih uvjeta te nazive svjedoka ili brodova u blizini.

: zabilježiti točnu lokaciju, sat i opis vremenskih uvjeta te nazive svjedoka ili brodova u blizini. Fotografije i video : snimiti oštećenje, tragove udara, razinu vode, oštećene konope i točke kontakta s obalom ili drugim plovilom.

: snimiti oštećenje, tragove udara, razinu vode, oštećene konope i točke kontakta s obalom ili drugim plovilom. Privremene mjere zaštite : spriječiti daljnju štetu (zatvoriti ventile, postaviti dodatne konope), ali bez trajnih popravaka prije procjene.

: spriječiti daljnju štetu (zatvoriti ventile, postaviti dodatne konope), ali bez trajnih popravaka prije procjene. Brza obavijest osiguratelju ili posredniku: poštovati rokove iz police koji često zahtijevaju promptnu prijavu i dostavu dokumentacije.

Prevencija: praktični koraci prije lošeg vremena

Redovito pratiti službenu prognozu i upozorenja ; ne oslanjati se samo na vizualnu procjenu oblaka.

; ne oslanjati se samo na vizualnu procjenu oblaka. Odabrati sigurno utočište s dovoljno dubine i zaklona ; planirati alternativu za promjenu smjera vjetra.

; planirati alternativu za promjenu smjera vjetra. Dupli i elastični konopi, kvalitetni odbojnici i zaštita bokova značajno smanjuju oštećenje pri udarima.

značajno smanjuju oštećenje pri udarima. Isključiti nepotrebne potrošače , provjeriti uzemljenje i zaštitu od prenapona kako bi se smanjio rizik za strujni udar u elektronici.

, provjeriti uzemljenje i zaštitu od prenapona kako bi se smanjio rizik za strujni udar u elektronici. Ukloniti tende i labave elemente, osigurati jarbol i jedra; provjeriti kaljužne pumpe i odvode.

Kako Osiguros.hr pomaže vlasnicima brodica

Kada oluja prođe, razlika između skupe sanacije i brzo sanirane, manje štete često je u kvaliteti police i jasnoći uvjeta. Osiguros.hr omogućuje usporedbu ponuda čak 11 osiguravajućih kuća za kasko brodica i osiguranje odgovornosti, uz transparentne informacije o pokrićima za oluju, prodor vode, udar munje, tegljenje i uklanjanje olupine. Stručni savjetnici pomažu odabrati odgovarajuću osiguranu svotu, pravilno definirati područje plovidbe i razinu franšize, a po potrebi koordiniraju procjenu štete i dokumentaciju. Budući da platforma nudi i druge vrste osiguranja – od imovinskog i putnog osiguranja do životnog i osiguranja od nezgode – vlasnici plovila na jednom mjestu dobivaju cjelovitu zaštitu, uključujući zaštitu posade na putovanju i imovine na vezu.

Pravilna priprema, odgovorno planiranje i kvalitetno osiguranje osnažuju skipera da donese prave odluke u nevremenu i da svaku sljedeću plovidbu dočeka spremniji, bez nepotrebnih iznenađenja i troškova koji se mogu izbjeći.