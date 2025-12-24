Obavijesti

Najčešće vrste oštećenja

Brodice i nevrijeme: Podaci o štetama s Jadrana

Brodice i nevrijeme: Podaci o štetama s Jadrana
Foto: Osiguros

Nagla nevremena na Jadranu često pretvaraju mirnu plovidbu u izazov u kojem je prioritet zaštititi posadu i umanjiti materijalnu štetu. Vjetar i valovi, jaki pljuskovi i udar munje samo su dio rizika koji pogađaju brod i brodicu, osobito u lukama, na sidrištima i tijekom manevriranja u uskim plovnim putovima

Iz prakse spašavanja i dojava lučkih kapetanija jasno se vidi da najviše stradanja nastaje kada se vremenski uvjeti podcijene ili se odluka odgodi i za sat predugo.

Najčešće vrste oštećenja tijekom oluje

  • Udar vjetra i valova na vezu: skretanje pramca, pucanje konopa, trganje bokobrana i oštećenje trupa o obalu ili susjedno plovilo.
  • Prodor vode: preopterećene pumpe, začepljeni kokpitni odvodi i neispravne brtve poklopaca rezultiraju oštećenjem instalacija i interijera.
  • Udar munje i strujni udar: spaljena elektronika, oštećeni instrumenti i navigacijski sustavi te sekundarne pukotine zbog induciranih napona.
  • Nasukavanje i udar u plutajuće predmete: slabija vidljivost i kratki valovi u nevremenu povećavaju rizik za propelere, kormilo i kobilicu.
  • Oštećenja jarbola, jedara i tendi: neadekvatno sakupljena platna i loše osigurani bimini pretvaraju se u skupu, ali sprječivu, veliku štetu.

Posebno su ranjivi otvoreni i izloženi vezovi u područjima gdje se val reflektira, kao i sidrišta u zavjetrini koja nisu dovoljno duboka za promjenu smjera vjetra. Luka Split i slične prometne luke bilježe i sekundarne udare pri gustim manevrima, dok MRCC Rijeka koordinira hitne slučajeve kada je sigurnost posade ugrožena.

Foto: Osiguros

Kada i gdje nastaju najveće štete

Ljeti prevladavaju kratkotrajni neverini koji mogu u minuti promijeniti stanje mora i donijeti olujne udare vjetra, dok zimska bura i jugo traju dulje i izazivaju kumulativno opterećenje na vez i opremu. Najskuplja materijalna šteta često se događa u prijelazima: izlazak ili povratak na mjesto veza, ulazak u uske kanale i pristajanje u prenapučenim marinama. Kritični su i uvjeti kada se nekoliko nepovoljnih čimbenika zbroji – skok plime, valovi s otvorenog i naleti vjetra pod lošim kutom.

Što pokrivaju police osiguranja plovila

Kasko osiguranje brodice najčešće pokriva fizičko oštećenje trupa i opreme uslijed oluje, udara valova, udara u plutajući predmet, prodora vode te posljedice udara munje. Dodatnim klauzulama moguće je proširiti pokriće na spašavanje i tegljenje, uklanjanje olupine, oštećenja jarbola i jedrilja, kao i na osobnu opremu posade.

  • Osiguranje od odgovornosti prema trećima važno je ako dođe do sudara ili oštećenja tuđe imovine u luci ili na sidrištu.
  • Vrijednost osiguranja može biti ugovorena na tržišnu ili novonabavnu vrijednost; odabir utječe na iznos isplate i visinu franšize.
  • Uobičajena su isključenja za istrošenost, loše održavanje ili plovidbu izvan deklariranog područja pokrića. Potrebno je provjeriti vremenska ograničenja, navigacijske zone i uvjete korištenja.

Za posade koje često izlaze na more korisna su i dopunska pokrića: nezgoda članova posade, pravna zaštita te prošireno pokriće za natjecanja ili transport brodice cestom.

Kako dokumentirati i prijaviti štetu

Pravilno prijavljivanje značajno ubrzava procjenu i isplatu.

  • Sigurnost na prvom mjestu: ako je ugrožena posada, pozvati 112 i kontaktirati MRCC Rijeka putem nadležnih kanala.
  • Evidentirati mjesto, vrijeme i uvjete: zabilježiti točnu lokaciju, sat i opis vremenskih uvjeta te nazive svjedoka ili brodova u blizini.
  • Fotografije i video: snimiti oštećenje, tragove udara, razinu vode, oštećene konope i točke kontakta s obalom ili drugim plovilom.
  • Privremene mjere zaštite: spriječiti daljnju štetu (zatvoriti ventile, postaviti dodatne konope), ali bez trajnih popravaka prije procjene.
  • Brza obavijest osiguratelju ili posredniku: poštovati rokove iz police koji često zahtijevaju promptnu prijavu i dostavu dokumentacije.

Prevencija: praktični koraci prije lošeg vremena

  • Redovito pratiti službenu prognozu i upozorenja; ne oslanjati se samo na vizualnu procjenu oblaka.
  • Odabrati sigurno utočište s dovoljno dubine i zaklona; planirati alternativu za promjenu smjera vjetra.
  • Dupli i elastični konopi, kvalitetni odbojnici i zaštita bokova značajno smanjuju oštećenje pri udarima.
  • Isključiti nepotrebne potrošače, provjeriti uzemljenje i zaštitu od prenapona kako bi se smanjio rizik za strujni udar u elektronici.
  • Ukloniti tende i labave elemente, osigurati jarbol i jedra; provjeriti kaljužne pumpe i odvode.

Kako Osiguros.hr pomaže vlasnicima brodica

Kada oluja prođe, razlika između skupe sanacije i brzo sanirane, manje štete često je u kvaliteti police i jasnoći uvjeta. Osiguros.hr omogućuje usporedbu ponuda čak 11 osiguravajućih kuća za kasko brodica i osiguranje odgovornosti, uz transparentne informacije o pokrićima za oluju, prodor vode, udar munje, tegljenje i uklanjanje olupine. Stručni savjetnici pomažu odabrati odgovarajuću osiguranu svotu, pravilno definirati područje plovidbe i razinu franšize, a po potrebi koordiniraju procjenu štete i dokumentaciju. Budući da platforma nudi i druge vrste osiguranja – od imovinskog i putnog osiguranja do životnog i osiguranja od nezgode – vlasnici plovila na jednom mjestu dobivaju cjelovitu zaštitu, uključujući zaštitu posade na putovanju i imovine na vezu.

Pravilna priprema, odgovorno planiranje i kvalitetno osiguranje osnažuju skipera da donese prave odluke u nevremenu i da svaku sljedeću plovidbu dočeka spremniji, bez nepotrebnih iznenađenja i troškova koji se mogu izbjeći.

