Broj duhovnog savršenstva 7 - provjerite zašto je toliko važan

Tisućljećima se vjeruje kako je sedam mističan i čaroban broj, sedam je kontinenata, sedam dana u tjednu, sedam svjetskih čuda i sedam je patuljaka

<p>Voljeli ih ili ne, brojevi su važni i neizbježni u životu. Trebaju vam da planirate dan, da znate koliko zarađujete i trošite, ali i da znate kad su praznici. Ma koliko ih pokušavali izbjeći, ipak smo na neki način njima opsjednuti. Nažalost, neki ljudi mogu razviti znatno veću opsjednutost brojevima nego što je normalno. </p><p>U nekim oblicima opsesivno-kompulzivnog poremećaja ljudi broje sve s čim su u dodiru. U blažem obliku opsjednutost brojevima uvlači se u život a da toga nismo ni svjesni. Top-ljestvice svega i svačega susrećemo svaki dan. Izuzmemo li popularne popise “deset najboljih”, čini se kako je sedam ljudima omiljeni broj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mame po horoskopu</strong></p><p>Sjetite se Snjeguljice i njezinih patuljaka, ekipe veličanstvenih, sedam je svjetskih čuda, sedam smrtnih grijeha, sedam tonova na glazbenoj ljestvici, sedam kontinenata.</p><p>Prvi je razlog za ljubav prema njemu povezan s mistikom, duhovnošću i praznovjerjem. Sedam se smatra čarobnim brojem. Vjerske i duhovne asocijacije vezane uz njega traju tisućljećima, bila riječ o smrtnim grijesima ili o sedmom nebu, a u antici je nastao popis sedam svjetskih čuda, iako ih je bilo još koji su zaslužili mjesto na njemu.</p><p>Čak su i David i Victoria Beckham kćeri Harper dali su srednje ime Seven (sedam) jer simbolizira duhovnu savršenost.</p><p>Duga ima sedam boja, bubamara najčešće ima sedam točkica, i sedam je vitalnih organa u tijelu. </p><h2>Biblija i broj 7</h2><p>U Bibliji se broj 7 spominje 735 puta. Samo u knjizi Otkrivanja piše se o 7 anđela, 7 crkvi, 7 pečata, 7 zvijezda, 7 truba. bog je stvarao svijet šest dana i sedmi se odmarao. Josip je sanjao 7 debelih i 7 mršavih krava kao predskazanje za 7 plodnih i siromašnih godina. Isus je na križu izgovorio 7 rečenica, Job je imao 7 sinova, a veliki potop je uslijedio 7 dana nakon što se Noa sa životinjama i obitelji popeo na arku. Prema Bibliji sedam je čuda koje je Isus učinio nedjeljom.</p><p>Broj 7 smatra se duhovnim savršenstvom, završenom cjelinom.</p><h2>I za sportsko doigravanje treba sedmica</h2><p>I u sportu je bitna sedmica. U košarkaškom i u hokejaškom doigravanju, s obzirom na to da treba doći do četiri pobjede, sedam je maksimalan broj utakmica.</p><h2>Ljubitelji kocke i igara na sreću sanjaju sedmice</h2><p>Sedam je sretan broj. U svijetu kocke glavni su dobici vezani upravo uz njega. Automati za igre na sreću obično isplaćuju glavni dobitak ako se poslože tri sedmice, a tko igra loto i nada se bogatstvu, očekuje dan kad će pogoditi sedmicu.</p><h2>Sedam je kontinenata i dana u tjednu</h2><p>Sedmica je i u prirodi. Nekoć se poznavalo sedam mora, sedam je kontinenata i duginih boja, a sedam je i dana u tjednu. Uz to, treba napomenuti kako je na igraćoj kocki iz nekog razloga zbroj suprotnih strana uvijek sedam.</p><h2>Idealna veličina za pamćenje je upravo sedam</h2><p>Psiholog George Miller godinama je promatrao kako kratkotrajno pamćenje memorira u sedam cjelina, plus ili minus dvije. Možete zapamtiti beskrajne liste riječi, zadataka ili činjenica ako ih tako organizirate.</p><h2>I neuronima je sedmica najdraži broj</h2><p>Godinama su znanstvenici istraživali razloge Millerove “čarobne sedmice”. Istraživanje iz 2008. pokazalo je da neuroni u hipokampusu proizvode najbolje informacije ako dendriti (završeci koji primaju poticaje) nabroje sedam.</p><h2>Što ako često viđate broj 7?</h2><p>Ako vam se ovaj broj počeo pojavljivati u životu, smatra se da trebate završiti nešto što ste počeli. Da je to znak sa neba, a prema nekim tumačenjima, i anđeoska poruka. Sada imate priliku iskoristiti svoje prirodne talente i sposobnosti kako biste ostvarili svoj cilj. </p><p>Ako ga često viđate, to je jasan znak da ćete riješiti sve probleme i zapreke koje vam se nalaze na putu. </p><p>Broj sedam je simbol kreativne energije i misticizma, a smatra se predznakom uspjeha ako ga često viđate. </p>