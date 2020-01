Broj naglo raste: Devet umrlih, 440 zaraženih korona virusom

Broj zaraženih novim tipom korona virusa u središnjoj Kini popeo se na 440, a devet ljudi je umrlo, objavili su u srijedu državni kineski mediji.

Pacijenti zaraženi novim tipom korona virusa identificirani su u 13 kineskih provincija, izjavio je direktor Nacionalne zdravstvene komisije Li Bin, a njegovu izjavu je prenijela državna televizija CCTV.

Strah od epidemije se širi, jer će milijuni Kineza ovog tjedna putovati svojim kućama na subotnju proslavu Nove godine.

Slučajevi zaraze ovim virusom identificirani su i izvan Kine, u Tajvanu, Filipinima, Tajlandu, Japanu, Južnoj Koreji, a u utorak je potvrđen i prvi slučaj u SAD-u.

Novi virus pripada skupini virusa koji je uzrokovao SARS, bolest od koje je prije 17 godina umrlo 800 ljudi širom svijeta, a također se počela širiti iz Kine.

Simptomi virusa

Koronavirusi su velika skupina virusa koji su uobičajeni među životinjama, no ovdje je došlo do širenja među ljudima. Kod pojave infekcije, kliničko stanje se može razlikovati od pacijenta do pacijenta. Tipični simptomi su curenje nosa, upala gornjih dišnih puteva (kašalj, grlobolja, glavobolja i povišena temperatura).

Foto: Dreamstime

Za one s oslabljenim imunološkim sustavom, starije i vrlo mlade, postoji vjerojatnost da bi virus mogao izazvati mnogo ozbiljniju bolest respiratornog trakta poput upale pluća ili bronhitisa. Postoji nekoliko ljudskih koronavirusa za koje se zna da su smrtonosni.

U njih spadaju respiratorni sindrom Bliskog Istoka, također poznat kao MERS virus, prvi put je prijavljen na Bliskom Istoku 2012. godine i također uzrokuje respiratorne probleme, ali ti su simptomi mnogo teži. Tri do četiri od svakih 10 bolesnika zaraženih MERS-om umrlo je, navodi CDC.

Teški akutni respiratorni sindrom, poznat i kao SARS, drugi je koronavirus koji može izazvati teže simptome. Ovisno o dobi pacijenta, stopa smrtnosti od SARS-a kretala se u rasponu od 0-50 posto svih slučajeva, pri čemu su starije osobe bile najugroženije.

Tretman i zaštita od infekcije

Nažalost, učinkovit tretman ne postoji, već se skrb svodi na čekanje da simptomi prođu, a ono što liječnici mogu napraviti je olakšati ih analgeticima ili pak davanjem nečeg za snižavanje vrućice. Osnovni savjeti su pijenje puno tekućine, odmaranje i spavanje što je više moguće.

Foto: Axel Schmidt/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ne postoji cjepivo koje bi moglo zaštititi od ove obitelji virusa, barem ne još, iako su Kinezi najavili kako trenutno provode neka ispitivanja. Stručnjaci kao osnovni način prevencije navode često pranje ruku, izbjegavanje bolesnih ljudi, javnog prijevoza i općenito javnih mjesta, kao i nošenja maski. Bolest može biti osobito opasna za trudnice, stoga se njima savjetuje ostanak kod kuće.

