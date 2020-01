Oboljelih 291: Korona virus se širi brže nego su to očekivali

Dužnosnici u Kini pod velikim su pritiskom suzbijanja ili barem sprečavanja daljnjeg širenja novog koronavirusa koji je već odnio četiri žrtve, a oboljelih je trenutno 291 nakon što je potvrđeno da se zaraza lako širi s čovjeka na čovjeka.

Wuhan, središnji kineski grad u kojem je virus prvi put otkriven, najavio je u utorak niz novih mjera, uključujući otkazivanje predstojećih proslava Lunarne nove godine, piše CNN.

Turističkim agencijama zabranjeno je vođenje grupa iz Wuhana, a broj toplinskih monitora i prozora u javnim prostorima bit će povećan. Prometna policija također će obavljati terenske provjere privatnih vozila koja ulaze i izlaze iz grada u potrazi za živom peradi ili divljim životinjama, nakon što je virus povezan s tržnicom morskih plodova i živih životinja, navodi se u izvještaju državnog medija 'People Daily'.

Prekasno za suzbijanje zaraze?

Nove mjere uslijedile su nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping u ponedjeljak naredio "odlučne napore za suzbijanje širenja" virusa.

Sada se, međutim, strahuje da napori za njegovo suzbijanje dolaze prekasno, koči ih usporena kineska birokracija koja nije uspjela na vrijeme uspostaviti dovoljno mjera.

Foto: Getty

Iako su infekcije prvi put otkrivene u Wuhanu sredinom prosinca, područja za kontrolu infracrvene temperature nisu bila instalirana u gradskim zračnim lukama i stanicama do 14. siječnja, izvijestili su državni mediji. Kineska nacionalna zdravstvena komisija objavila je u utorak da je primila 291 potvrđeni slučaj coronavirusa Wuhan, sa 77 novih slučajeva prijavljenih 20. siječnja.

Predviđaju brzo širenje virusa po svijetu

U narednim danima očekuje se da stotine milijuna Kineza započnu putovati diljem zemlje i inozemstva, kada započne godišnji odmor od Lunarne Nove godine, zbog čega je izgledno kako će doći do porasta u broju oboljelih, kao i širenju epidemije globalno.

Zasad se iz Kine epidemija proširila i na Tajland, Japan i Južnu Koreju. Unatoč početnim izvještajima da se virus najvjerojatnije ne može širiti među ljudima, kineske zdravstvene vlasti priopćile su kako 'definitivno postoji prijenos s čovjeka na čovjeka'. Vjeruje se da je jedan pacijent zarazio čak 14 članova medicinskog osoblja u jednoj bolnici, što sugerira da se bolest može širiti mnogo lakše nego što se prije mislilo.

Mnoge to podsjeća na scenarij sa SARS-om, kad su kineske vlasti u početku umanjivale opasnost i cenzurirale informacije, sprečavajući ljude da shvate ozbiljnost virusa i na vrijeme poduzmu mjere kako bi zaustavili njegovo širenje.

Zhong Nanshan, stručnjak kineske Nacionalne zdravstvene komisije koja istražuje virus Wuhan, rekao je u ponedjeljak državnim medijima da, iako nije toliko ozbiljan kao SARS, broj oboljelih 'raste' i sugerirao je da 'stopa smrtnosti u ovom trenutku nije reprezentativna'.

Stručnjaci iz Velike Britanije vjeruju da je stvarni broj inficiranih oko 1700, i to u relativno kratkom razdoblju, što predstavlja ozbiljan argument za zabrinutost.

Simptomi virusa

Koronavirusi su velika skupina virusa koji su uobičajeni među životinjama, no ovdje je došlo do širenja među ljudima. Kod pojave infekcije, kliničko stanje se može razlikovati od pacijenta do pacijenta. Tipični simptomi su curenje nosa, upala gornjih dišnih puteva (kašalj, grlobolja, glavobolja i povišena temperatura).

Foto: Dreamstime

Za one s oslabljenim imunološkim sustavom, starije i vrlo mlade, postoji vjerojatnost da bi virus mogao izazvati mnogo ozbiljniju bolest respiratornog trakta poput upale pluća ili bronhitisa. Postoji nekoliko ljudskih koronavirusa za koje se zna da su smrtonosni.

U njih spadaju respiratorni sindrom Bliskog Istoka, također poznat kao MERS virus, prvi put je prijavljen na Bliskom Istoku 2012. godine i također uzrokuje respiratorne probleme, ali ti su simptomi mnogo teži. Tri do četiri od svakih 10 bolesnika zaraženih MERS-om umrlo je, navodi CDC.

Teški akutni respiratorni sindrom, poznat i kao SARS, drugi je koronavirus koji može izazvati teže simptome. Ovisno o dobi pacijenta, stopa smrtnosti od SARS-a kretala se u rasponu od 0-50 posto svih slučajeva, pri čemu su starije osobe bile najugroženije.

Tretman i zaštita od infekcije

Nažalost, učinkovit tretman ne postoji, već se skrb svodi na čekanje da simptomi prođu, a ono što liječnici mogu napraviti je olakšati ih analgeticima ili pak davanjem nečeg za snižavanje vrućice. Osnovni savjeti su pijenje puno tekućine, odmaranje i spavanje što je više moguće.

Foto: Reuters

Ne postoji cjepivo koje bi moglo zaštititi od ove obitelji virusa, barem ne još, iako su Kinezi najavili kako trenutno provode neka ispitivanja. Stručnjaci kao osnovni način prevencije navode često pranje ruku, izbjegavanje bolesnih ljudi, javnog prijevoza i općenito javnih mjesta, kao i nošenja maski. Bolest može biti osobito opasna za trudnice, stoga se njima savjetuje ostanak kod kuće.

