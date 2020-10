Brza evolucija: Ljudi se danas sve češće rađaju bez umnjaka

Ako ste mislili da je evolucija završila svoj posao s pojavom modernog čovjeka - u krivu ste, ona se događa svakodnevno, a osim umnjaka javljaju se promjene u broju žila na podlaktici i u oblicima čeljusti

<p>Sve se više beba danas rađa bez korijena umnjaka koji bi trebali izniknuti nakon adolescencije, a sve veći broj ljudi ima ranije rijetku dodatnu arteriju na podlaktici - što je sve posljedica mikroevolucije kroz koju prolaze ljudi, tvrde znanstvenici.</p><p>Stručnjaci u Australiji otkrili su nekoliko promjena na ljudima koje se pojavljuju u kratkom vremenskom razdoblju, piše <a href="https://www.independent.co.uk/news/science/wisdom-teeth-evolution-humans-flinders-university-processed-food-b907634.html">The Independent.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zubne četkice budućnosti</strong></p><h2>Čeljusti su manje snažne i uže</h2><p>Doktorica Teghan Lucas sa Sveučilišta Flinders u Adelaideu rekla je da se lica također smanjuju zbog promjena u našoj prehrani, a naše manje čeljusti znače da ima manje mjesta za zube.</p><p>- To se događa na vrijeme jer smo naučili više koristiti vatru i prerađivati ​​hranu. Mnogi se ljudi samo rađaju bez umnjaka - rekla je.</p><p>Istraživački tim također je otkrio sve veću prevalenciju ljudi koji se rađaju s dodatnim kostima na rukama i nogama, kao i kraćim licima ili s abnormalnim vezama 2 ili više kosti u stopalima.</p><p>Uz to, istraga je pokazala 'značajan porast' srednje arterije od kraja 19. stoljeća. Arterija se formira dok je dijete u maternici i glavna je žila koja opskrbljuje krv podlaktici i šaci, ali tijekom gestacije nestaje i zamjenjuje je radijalna i ulnarna arterija.</p><p>- Od 18. stoljeća anatomi proučavaju prevalenciju ove arterije kod odraslih i naša studija pokazuje da se ona očito povećava - kaže dr. Lucas.</p><p>Prevalencija je bila oko 10 posto kod ljudi rođenih sredinom 1880-ih u usporedbi s 30 posto kod onih rođenih krajem 20. stoljeća, tako da je to značajan porast u prilično kratkom vremenskom razdoblju.</p><p>Ako se ovaj trend nastavi, većina ljudi imat će središnju arteriju podlaktice do 2100.</p><p>- Studija pokazuje da se ljudi razvijaju brže nego u bilo kojem trenutku u posljednjih 250 godina - naglasila je dr. Lucas.</p>