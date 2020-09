Otkrili zašto se ljudi 'otapaju' kada ugledaju slatko dječje lice

Nemoguće je odoljeti velikim dječjim očima, slatkim izrazima lica, malim okruglim nosićima i bucmastim obraščićima. Ali, što je to toliko privlačno u dječjim licima što osvaja većinu ljudi?

<p>Ugledamo li nešto što smatramo slatkim, automatski se stimulira područje u središnjem dijelu mozga koji se veže uz proces motivacije. Svako mladunče nas podsvjesno podsjeća na našu vlastitu djecu, stvarnu ili potencijalnu, a to stvara navalu dopamina, istog neurotransmitera koji se oslobađa u fazi zaljubljenosti.</p><p>Mozak tada stvara nagrađujući osjećaj i čini da želimo još, a emocionalni podražaj aktiviran slatkoćom potiče motivaciju za brigom o tom biću. Ta je reakcija toliko ukorijenjena u mozgu da okidač za njezinu aktivaciju može biti i neki slatki kukac, kao i nežive stvari s istim karakteristikama (primjer je automobil Mini Cooper).</p><p>Čak i djeca koja su tek prohodala prepoznaju što je slatko, a što nije. Istraživači su programski obradili fotografije lica i promatrali dječje reakcije na njih.Tako su i djeci slađe okruglije glave, velike oči i bucmasti obrazi.</p><p>Vezano uz elemente koji potiču ugodu u mozgu, mnogima se događa da ugledaju neku životinju koja je toliko slatka da bi je najradije ugrizli od dragosti. To se zove agresija slatkoće i čest je fenomen, uzrokovan pokušajima mozga da nadoknadi navalu kemijskih spojeva. </p><p>Nekoliko je karakteristika koje su zajedničke većini djece sisavaca. Poznate kao "dječja shema", one podrazumijevaju velike oči, okruglu glavu, bucmasto tijelo i meku kožu, piše <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3244601/The-science-CUTE.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>