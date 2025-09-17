Brze i žestoke: Erika i Lina voze auto utrke i u tome rasturaju!

Autosport nikako nije rezerviran samo za muškarce. To dokazuju Erika Marija Kušić i Lina Cukrov, djevojke koje će, među ostalim, sudjelovati na konferenciji o ženama u autosportu predviđenom za 19. rujna u Buzetu. Erika Marija Kušić ima 23 godine i rodom je iz Ogulina, grada podno planine Klek. Ali kako život piše svoje priče, prije pet godina se iz rodnoga grada preselila u Rijeku, gdje radi i studira izvanredno na diplomskom studiju poslovne ekonomije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+