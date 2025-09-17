Studentica Erika iz Ogulina (23) odmalena je, i usprkos maminu protivljenju, maštala o stazi i utrkama, a Lina (22) iz Istre u brzine se zaljubila zbog dečka
Brze i žestoke: Erika i Lina voze auto utrke i u tome rasturaju!
Autosport nikako nije rezerviran samo za muškarce. To dokazuju Erika Marija Kušić i Lina Cukrov, djevojke koje će, među ostalim, sudjelovati na konferenciji o ženama u autosportu predviđenom za 19. rujna u Buzetu. Erika Marija Kušić ima 23 godine i rodom je iz Ogulina, grada podno planine Klek. Ali kako život piše svoje priče, prije pet godina se iz rodnoga grada preselila u Rijeku, gdje radi i studira izvanredno na diplomskom studiju poslovne ekonomije.
