Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NAŠE AUTOMOBILISTICE PLUS+

Brze i žestoke: Erika i Lina voze auto utrke i u tome rasturaju!

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 8 min
Brze i žestoke: Erika i Lina voze auto utrke i u tome rasturaju!
Foto: Privatni album

Studentica Erika iz Ogulina (23) odmalena je, i usprkos maminu protivljenju, maštala o stazi i utrkama, a Lina (22) iz Istre u brzine se zaljubila zbog dečka

Autosport nikako nije rezerviran samo za muškarce. To dokazuju Erika Marija Kušić i Lina Cukrov, djevojke koje će, među ostalim, sudjelovati na konferenciji o ženama u autosportu predviđenom za 19. rujna u Buzetu. Erika Marija Kušić ima 23 godine i rodom je iz Ogulina, grada podno planine Klek. Ali kako život piše svoje priče, prije pet godina se iz rodnoga grada preselila u Rijeku, gdje radi i studira izvanredno na diplomskom studiju poslovne ekonomije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
20 najjačih bolova: Tko misli da je porod na popisu, vara se...
BOL KOJA UISTINU BOLI

20 najjačih bolova: Tko misli da je porod na popisu, vara se...

Bol može biti tupa ili oštra, akutna i kronična. Akutna traje manje od tri do šest mjeseci. Obično je izravno povezano s oštećenjem mekog tkiva, rane ili uganuća gležnja. Kronična bol traje više od šest mjeseci
Kratko je opet in! Ovo su frizure koje će obilježiti jesen 2025.
NOVI TRENDOVI

Kratko je opet in! Ovo su frizure koje će obilježiti jesen 2025.

Jesen je idealno vrijeme za promjene, a ništa ne osvježava izgled poput nove frizure. Ovosezonski trendovi donose kratke stilove koji slave slobodu, pokret i lepršavost
Tko im može odoljeti? Ovo su najpoželjniji horoskopski frajeri
MUŽEVNI I PRIVLAČNI

Tko im može odoljeti? Ovo su najpoželjniji horoskopski frajeri

Fizička privlačnost često oblikuje prvi dojam, no nije određena samo genetikom. Vaš horoskopski znak može utjecati na izgled i osobnost, što zajedno oblikuje dojam privlačnosti i karizme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025