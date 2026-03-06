Dr. Rahelić: Žena u menopauzi mora smanjiti kalorijski unos za 30% ako želi imati istu kilažu

U HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', gostovao je dr. Dario Rahelić koji je govorio o vezi između menopauze i pretilosti te potaknuo neočekivanu lavinu emotivnih reakcija.

Dr. Dario Rahelić objašnjavao je biološke promjene s kojima se žene suočavaju ulaskom u menopauzu. Prema njegovim riječima, kako bi žena u tom razdoblju zadržala istu tjelesnu težinu, morala bi smanjiti svoj kalorijski unos za čak 30 posto zbog usporavanja bazalnog metabolizma. Dodao je kako u slučaju da je žena već pretila, taj postotak raste na gotovo nedostižnih 50 posto, što je, kako i sam navodi, 'praktički nemoguće' postići čak i uz redovito vježbanje i pažljivo planiranu prehranu.

Iako je savjet medicinski utemeljen i izrečen s ciljem informiranja, izazvao je mnoge gledateljice. Poruka je protumačena kao još jedan u nizu teško ostvarivih zahtjeva koji se postavljaju pred žene, a osjećaj bespomoćnosti bio je očit u komentarima koji su uslijedili.

'Što da radimo, da živimo od zraka?'

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Umjesto očekivane rasprave o zdravlju, objava je pokrenula snažan val nezadovoljstva, a prostor za komentare brzo se pretvorio u svojevrsnu grupu podrške. Žene su otvoreno dijelile svoja iskustva, ističući kako se osjećaju neshvaćeno i pod stalnim pritiskom da zadovolje nametnute društvene i estetske standarde.

"I... što da radimo? Da živim od zraka? Pola hrane ne mogu jesti jer mi smeta. Nadutost, grčevi... Čega da se odreknem više? Ma daj prestanite više. Žene jedite što vam paše, šetajte, vježbajte, uživajte jer imamo jedan život, a i tako smo već svi oboljeli od tih standarda i normi koje su nam nametnuli", napisala je jedna korisnica, a njezin je komentar sažeo osjećaje mnogih.

Druga je podijelila vrlo osobnu borbu s hormonalnim promjenama: "Pojela bih i vas… od kako sam u tom paklu zvanom menopauza… tako volim ustati noću i pojesti pola pileta… i za godinu dana 10 kg viška… o joj… ali što sad…". Slična iskustva su se nizala, a mnoge su izrazile osjećaj očaja i usamljenosti u svojoj borbi: "Ja više nisam pametna! Imam 44 godine i troje djece i stalno sam gladna da bih održala kilažu. Pa više ću poludjeti. Svi jedu! Samo ja ne jedem!".