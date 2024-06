Brzinski ručak od tri sastojka: Talijansko jelo gotovo je za čas

'Cacio e pepe' talijansko je jelo sa samo tri sastojka, od kojih su dva onima koji znaju talijanski vidljiva već iz naslova: 'cacio' je romanizam za ovčji mliječni sir a 'pepe' papar - ta dva sastojka s tjesteninom (i puno škrobne vode u kojoj se kuhala) daje bogati ukusni kremasti umak.

Prema legendi, jelo se prvi put pojavilo prije više stoljeća među pastirima koji proljetne i ljetne mjesece provode na livadama Apeninskih planina na talijanskom poluotoku. Dok su pazili na svoja stada, pastiri su navodno svraćali u trgovine sa sušenom sirovom tjesteninom i kupovali nju i papar; sastojke koji su jeftini, otporni na kvarenje i lagani za transport. Miješali su ih sa sirom koji su sami radili od mlijeka svojih ovaca stada i radili ukusno i jednostavno jelo koje ih je grijalo za hladnih večeri.

Cacio e pepe u svojoj je osnovi zaista jednostavno jelo i tajna njegova uspjeha leži upravo u čistoći malobrojnih sastojaka. Chef u francuskom restoranu 'Le George Restaurant' Simone Zanoni podijelila je za BBC recept:

Cacio e pepe, italian cheese and pepper pasta | Foto: 123RF

'Spaghetti Cacio e Pepe Simone Zanoni'

Sastojci:

- 200 g kvalitetnih špageta (Zanoni koristi brend Neapolitan)

- 4-7 g zrna divljeg crnog papra (prilagodite ukusu, ovisno koliko je jak)

- 160 g tvrdog sira Pecorino Romano, plus dva komada kore Pecorino sira (ili sira po izboru)

- 3 l vode začinjene sa 15 g soli

Priprema:

Papar istucite u posudici za začine i usitnite ga, a Pecorino sir naribajte s ribežom na najsitnije. Stavite vodu da uzavre, začinite solju i dodajte špagete. Na tavi popržite 3/4 papra koji ste usitnili na laganoj vatri oko 1 minute. Pazite da ne izgori. Maknite tavu s vatre, a papru polako dodajte 2 do 3 žlice vode sa škrobom od tjestenine. Ostavite nek uzavre pa dodajte kore od sira i lagano pirjajte.

Kad su špageti napola kuhani (nakon otprilike šest minuta), prebacite ih u tavu s paprom i škrobnom vodom tjestenine. U tavu ulijte još jednu litru vode. Nakon još nekoliko minuta izvadite kore Pecorino sir i stavite ih u lonac u kojem se neće zalijepiti. Ugrijte ga na srednje jakoj vatri da se kora tostira obje strane. Izvadite i stavite na stranu.

Tagliatelle pasta with cheese sauce and basil in a plate on the kitchen table. | Foto: 123RF

U međuvremenu, nastavite kuhati špagete oko dvije minute dok nisu 'al dente'. Isključite i ostave tjesteninu; a u tavi bi trebalo ostati malo vode za kuhanje. Nakon otprilike minute počnite joj dodavati naribani sir, cijelo vrijeme tresući tavu da se sve ravnomjerno rasporedi. Po potrebi dodajte još vode od kuhanja kako bi se umak povezao; umak će se zgušnjavati kako se tjestenina 'odmara'.

Poslužite tjesteninu u zagrijanoj posudi. Pospite s preostalim paprom i s malo svježe naribanog Pecorina. Fino nasjeckajte prženu koricu Pecorina i pospite komadiće po vrhu.