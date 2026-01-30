Brzo i fino! Navijajte za naše uz delicije koje su gotove 'za čas'

KUGLICE OD MASLACA OD KIKIRIKIJA I ČOKOLADE Sastojci: 230 grama omekšanog krem sira, 120 grama maslaca od kikirikija, 50 ml kokosovog ulja, plus 2 jušne žlice, 1/4 čajne žličice soli, 200 grama crne čokolade, Kakao u prahu Priprema: Obložite mali lim za pečenje papirom za pečenje. U srednje velikoj zdjeli pomiješajte krem sir, maslac od kikirikija, kokosovo ulje i sol. Ručnom miješalicom miksajte smjesu dok se potpuno ne sjedini, oko 2 minute. Stavite posudu u zamrzivač da se lagano stvrdne, 10 do 15 minuta. Kada se smjesa maslaca od kikirikija stvrdnula, rukama ili žlicom za sladoled napravite kuglice. Stavite u hladnjak da se stvrdnu - oko 5 minuta. U međuvremenu u manju zdjelu natrgajte čokoladu na komadiće i dodajte joj 2 jušne žlice kokosovog ulja. Smjesu čokolade i kokosovog ulja stavite u mikrovalnu i u intervalima od 30 sekundi izvadite posudu i provjerite je li se smjesa sjedinila. Prelijte čokoladom kuglice i pospite kakaom. Stavite natrag u hladnjak na 5 minuta da se stegne. Za čuvanje, držati pokriveno u hladnjaku. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA