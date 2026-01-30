Obavijesti

Galerija

Komentari 0
JEDNOSTAVNI RECEPTI

Brzo i fino! Navijajte za naše uz delicije koje su gotove 'za čas'

Hrvatska rukometna reprezentacija danas u 17:45 sati u Danskom Herningu igra polufinalnu utakmicu s Njemačkom. U slučaju pobjede igrat ćemo u finalu s boljim iz susreta Danske i Islanda. Kako ne bi pojeli sve nokte dok gledate utakmicu, donosimo vam brze i praktične recepte za ukusne navijačke zalogaje
Brzo i fino! Navijajte za naše uz delicije koje su gotove 'za čas'
POMFRIT OD BATATA Batate ogulite i operite i izrežite na prutiće za pomfrit. Posolite, popaprite i pospite ljutom papričicom. Pošpricajte s malo ulja i sve promiješajte. Pecite u pećnici ugrijanoj na 220 stupnjeva 30 minuta. Sve malo promiješajte, pa pecite još 30 minuta. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/8
POMFRIT OD BATATA Batate ogulite i operite i izrežite na prutiće za pomfrit. Posolite, popaprite i pospite ljutom papričicom. Pošpricajte s malo ulja i sve promiješajte. Pecite u pećnici ugrijanoj na 220 stupnjeva 30 minuta. Sve malo promiješajte, pa pecite još 30 minuta. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026