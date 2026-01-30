Brzo i fino! Navijajte za naše uz delicije koje su gotove 'za čas'

Hrvatska rukometna reprezentacija danas u 17:45 sati u Danskom Herningu igra polufinalnu utakmicu s Njemačkom. U slučaju pobjede igrat ćemo u finalu s boljim iz susreta Danske i Islanda. Kako ne bi pojeli sve nokte dok gledate utakmicu, donosimo vam brze i praktične recepte za ukusne navijačke zalogaje
POMFRIT OD BATATA
Batate ogulite i operite i izrežite na prutiće za pomfrit. Posolite, popaprite i pospite ljutom papričicom. Pošpricajte s malo ulja i sve promiješajte. Pecite u pećnici ugrijanoj na 220 stupnjeva 30 minuta. Sve malo promiješajte, pa pecite još 30 minuta.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SLATKE ROLICE OD LISNATOG TIJESTA S ČOKOLADOM
Sastojci: lisnato tijesto 2 kom, čokoladni namaz, mlijeko 1 žlica, bademi, jaje 1 kom
Priprema: Razvaljano lisnato tijesto premaži čokoladnim namazom. Pospi nasjeckanim bademima i prekrij drugim dijelom tijesta. Tijesto nareži na trakice jednake veličine. Svaku trakicu zamotaj (kao na slici). Pripremljene rolice stavi na papir za pečenje i premaži jajetom izmućenim sa žlicom mlijeka. Peci 20-ak minuta ili do lijepe zlatno smeđe boje. Pečeno pospi šećerom u prahu.
| Foto: Shutterstock
SLANI ZALOGAJI OD LISNATOG TIJESTA S MASLINAMA I SLANINOM
Sastojci: lisnato tijesto 1 kom, crne masline 30 kom, cherry rajčice 30 kom, ružmarin 1 žličica, parmezan 80 g
Priprema:Zagrij pećnicu na 180 stupnjeva. Lisnato tijesto razvaljaj i nareži na jednake trake. Na drveni štapić naizmjence nabodi tijesto, rajčicu i maslinu (prethodno maslinama izvadi koštice, ili jednostavno kupi one bez koštica). Ponovi postupak. Pripremljene ražnjiće stavi na lim obložen papirom za pečenje, pospi ih sirom i ružmarinom i peci 20 minuta.
| Foto: Shutterstock
PEČENI SLANUTAK
Sastojci: konzerva slanutka od 350 grama (ocijeđeno i isprano), 1 žlica ulja 1/2 čajne žličice soli, 1 žlica kima, 1 žlica čilija u prahu, 1/2 žlice sušenog origana
Priprema: Zagrijte pećnicu na 200°C i za to vrijeme slanutak pomiješajte u zdjeli s uljem i začinima. Rasporedite slanutak po papiru za pečenje na podlozi za pečenje i pecite oko 30 minuta s povremenim miješanjem.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PERECI S KIMOM I MAKOM
Sastojci: 1 kg oštrog brašna, 10 žlica kiselog vrhnja, 1 maslac, 1 kocka svježeg kvasca, 1,5 dl mlijeka
Priprema: Kvasac rastopiti u mlakom lijeku. Zamijesiti tijesto od navedenih sastojaka te pomoću kalupa za perece oblikovati tijesto. Staviti perece na papir za pečenje na pleh za pečenje, premazati ih žumanjkom, posuti solju, kimom, makom, sezamom, po vašoj želji. Peći na 180 Celzijevih stupnjeva dok ne dobiju zlatnožutu boju.
| Foto: Fotolia
KUGLICE OD MASLACA OD KIKIRIKIJA I ČOKOLADE
Sastojci: 230 grama omekšanog krem sira, 120 grama maslaca od kikirikija, 50 ml kokosovog ulja, plus 2 jušne žlice, 1/4 čajne žličice soli, 200 grama crne čokolade, Kakao u prahu
Priprema: Obložite mali lim za pečenje papirom za pečenje. U srednje velikoj zdjeli pomiješajte krem sir, maslac od kikirikija, kokosovo ulje i sol. Ručnom miješalicom miksajte smjesu dok se potpuno ne sjedini, oko 2 minute.
Stavite posudu u zamrzivač da se lagano stvrdne, 10 do 15 minuta. Kada se smjesa maslaca od kikirikija stvrdnula, rukama ili žlicom za sladoled napravite kuglice. Stavite u hladnjak da se stvrdnu - oko 5 minuta.
U međuvremenu u manju zdjelu natrgajte čokoladu na komadiće i dodajte joj 2 jušne žlice kokosovog ulja. Smjesu čokolade i kokosovog ulja stavite u mikrovalnu i u intervalima od 30 sekundi izvadite posudu i provjerite je li se smjesa sjedinila. Prelijte čokoladom kuglice i pospite kakaom. Stavite natrag u hladnjak na 5 minuta da se stegne. Za čuvanje, držati pokriveno u hladnjaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ČIPS OD KRUŠKE
Sastojci: 3 čvrste kruške, 3 žlice šećera, žličica praha od đumbira, ½ žličice cimeta, 2 žlice kakaa u prahu
Priprema: Pećnicu zagrijte na 135 stupnjeva. Prepolovite pa očistite kruške. Pomoću gulilice za krumpir ili jako oštrog noža narežite krušku na tanke ploške. Pomiješajte šećer, đumbir, cimet i kakao u posudici. Kruške rasporedite po papiru za pečenje, pospite začinima i pecite oko sat vremena tako da na pola vremena okrenete kruške na drugu stranu. Ohladite i poslužite.
| Foto: 123RF