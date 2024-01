Bubnjevi u glavi, žeđ, mučnina umor i vrtoglavica: Doskočite mamurluku nakon slavlja

Bubnjevi u glavi, osjećaj nadutosti i mučnine, umor i slabost te vrtoglavica čim ustanete, uz pojačanu žeđ, uz suha usta i jezik te osjetljivost na zvukove i svjetlo – to su najčešći simptomi mamurluka s kojima će se mnogi suočiti na prvo novogodišnje jutro. I dok se mlađi organizam od toga oporavlja relativno brzo, nakon okrepljujućeg sna, ljudima u zrelim godinama trebat će vjerojatno i dva do tri dana da dođu k sebi. Većina će najčešće prvo posegnuti za kavom, aspirinom i tuširanjem, no važno je povesti računa o kvalitetnoj rehidraciji organizma i izboru namirnica koji doprinosi čišćenju organizma od otrova i vraća mu snagu.

S obzirom da alkohol djeluje kao diuretik, ako ste za dočeka Nove godine previše popili, nemojte jutro započeti s kavom, jer i ona ima svojstva diuretika. Umjesto toga, prvo novogodišnje jutro najbolje je započeti s velikom čašom vode i povesti računa da tijekom dana popijete barem čašu, dvije vode više nego inače.

Dobar izbor je i voda u kojoj ste otopili šumeću tabletu magnezija, a u slučaju jače glavobolje pomoći će rehidracijska otopina. Naime, glavobolja je jedan od prvih simptoma dehidracije organizma i gubitka važnih elektrolita, pa je to najbrži način da ih nadoknadite. Alkohol može izazvati i pad razine šećera u krvi, zbog čega se javljaju umor i pad koncentracije, pa vam može koristiti ako u vodu dodate žličicu meda i malo cimeta. Med će doprinijeti podizanju šećera u krvi, a cimet smiruje nadraženi želudac.

Da biste ublažili umor jutro možete započeti voćem poput grožđa, jabuka, banane, borovnica, ili voćnom salatom. Voće potiče čišćenje organizma od otrova te pruža bogatstvo vitamina i minerala pa je i zato poželjno na meniju. Od povrća, fruktozom su bogatiji grašak i mrkva, pa je rizi-bizi poželjan prilog uz novogodišnji ručak.

No, ako imate problema s nadraženim želucem, ne pretjerujte s voćem. Držite se vode, dvopeka koji ste namazali sa žličicom meda, ili s malo posnog sira i općenito ne pretjerujte s teškom i masnom hranom. Vrlo je korisno započeti ručak blagom povrtnom ili pilećom juhom, u koju možete zakuhati malo riže. Dajte prednost kuhanom povrću i laganim salatama te nemasnom mesu. Umjesto nove runde kremastih kolača, posegnite za suhim keksima dok se želudac ne smiri. Pomoći će vam i čaj od kamilice ili metvice, u koji također možete dodati malo meda i cimeta.

Nije svjedno ni što ste pili?

Nutricionistica Shera Cox tvrdi kako je važno voditi računa i o tome što ste tijekom novogodišnje noći pili, jer pojedine namirnice u kombinaciji s određenom vrstom alkohola mogu djelovati pogubno, odnosno izborom 'pravih' namirnica možete ubrzati oporavak.

Evo koje je savjete dala za one koji su tijekom novogodišnje noći pili:

Bijelo vino

Previše vina općenito izaziva upalu, zbog čega bijela krvna zrnca pojačano proizvode i otpuštaju u krv citokine. To su iste stanice koje se oslobađaju u krv kad dobijete gripu i dovode do sličnih simptoma: glavobolje, mučnine i umora.

Banana će vratiti kalij koji ste izgubili zbog diuretičkog učinka alkohola, tvrdi Cox.

Crveno vino

Neke vrste zrelih vina mogu potaknuti da tijelo počne oslobađati histamin, te izazvati simptome koji se mogu povezati s alergijom, poput suhih očiju ili glavobolje.

Indijski oraščići povisit će razinu energije, a uz to možete popiti i tabletu protiv alergije, koja će suzbiti proizvodnju histamina i simptome alergijske reakcije. Dobar izbor može biti i čaša mlake vode sa žličicom meda, koja će vratiti izgubljeni šećer.

Gin-tonik

Čaša vode s malo naribanog đumbira smirit će želudac iziritiran pretjeranom konzumacijom ovog pića. Za doručak pripremite tost sa žličicom meda. Med sadržava fruktozu, koja ubrzava metabolizam alkohola.

Pivo

Pivopije se od mamurluka brže mogu izliječiti doručkom koji sadržava jaja i avokado. Jaja su bogata bjelančevinama i vitaminom B, što pomaže detoksu organizma, jer sadrže cistein, aminokiselinu koja razgrađuje toksične nusprodukte nastale iz alkohola u organizmu.

Popijte i šalicu do dvije jakog čaja, što će pomoći da se organizam rehidrira. Preostaje vam samo razmisliti kako 'izliječiti' pivski trbuh.

Šampanjac

Lepršavi mjehurići u ustima dok pijemo šampanjac ostavljaju dojam kao da uopće ne pijemo alkohol, tako da se lako prevariti. Glavobolje mogu biti epske, jer se upravo zahvaljujući tim mjehurićima alkohol bolje apsorbira u organizmu.

Najbolji lijek: koka kola sa šećerom. Šećer će vam dati energiju, a kofein koji sadrži 'podiže' organizam. Za doručak poslužite slaninu prepečenu na roštilju, jer je bogata vitaminima B skupine, pa djeluje kao katalizator koji pomaže da se alkohol razgradi.

Jabučno vino

Voćno vino kod mnogih može izazvati nadutost želuca. Prva pomoć može biti šalica tople vode s malo đumbira, sa žličicom šećera ili meda, kako biste nadomjestili izgubljeni šećer i smirili želudac.

Ako sve ovo ne pomogne, popijte šalicu pileće juhe. Juha će rehidrirati organizam, a bogata je triptofanom, aminokiselinom koja pomaže organizmu da proizvodi serotonin, te da vam se popravi raspoloženje.