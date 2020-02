Budi dama, kažu: To znači da ne možeš biti ništa što ti želiš

Novi video Cynthije Nixon 'Be A Lady, They Said' (Budi dama, kažu) u kojemu čita blog post o svijetu u kojemu žene danas žive dijeli se velikom brzinom.

Blog je još 2017. napisala Camille, poznata i kao blogerica na blogu 'writings of a furious woman'. No američki časopis 'Girls. Girls. Girls.' napravio je kampanju sa Cynthijom i iskoristio tekst kako bi pokazali u kakvom svijetu danas živimo.

Video je prvotno objavljen na Vimeu gdje je skupio preko1,1 milijun pregleda.

Pogledajte video:

Be a Lady They Said from Paul McLean on Vimeo.

U susret skorašnjem Danu žena teško je ne razmišljati koliko je danas teško izboriti se za jednaka prava u bilo kojoj branši, a i jednakom pogledu na život. Da svaka žena i djevojka ima pravo biti ono što jest, a ne ono što joj društva i muškarci nameću.

Cynthia Nixon već je poznata kao aktivistica za ženska prava, a široj javnosti najviše kao Miranda iz serije Seks i grad.

Donosimo vam i cijeli tekst:

'Budi dama, kažu. Suknja ti je prekratka. Majica ti je prekratka. Hlače su ti preuske. Ne pokazuj svoja bedra. Ne pokazuj svoje grudi. Ne pokazuj svoj dekolte. Ne pokazuj donje rublje. Ne pokazuj ramena. Pokrij se. Ostavi nešto mašti. Obuci se pristojno. Ne djeluj zavodljivo. Muškarci se ne mogu kontrolirati. Muškarci imaju potrebe. Izgledaš zapušteno. Opusti se. Pokaži malo kože. Izgledaj seksi. Izgledaj dobro. Nemoj biti tako provokativna. Tražiš to. Nosi crno. Nosi štikle. Previše si toga stavila na sebe. Imaš premalo odjeće. Nemoj nositi trenirku, izgledaš kao da si se opustila.

Budi dama, kažu. Ne budi predebela. Ne budi premršava. Ne budi prevelika. Ne budi premala. Jedi. Smršavi. Prestani jesti toliko. Ne jedi toliko brzo. Naruči salatu. Ne jedi ugljikohidrate. Preskoči desert. Moraš smršavjeti. Stati u tu haljinu. Idi na dijetu. Pazi što jedeš. Jedi celer. Žvači žvaku. Pij puno vode. Moraš stati u te hlače. Bože, izgledaš kao kostur. Zašto jednostavno ne jedeš? Izgledaš premršavo. Izgledaš bolesno. Pojedi burger. Muškarci vole žene s malo mesa na kostima. Budi niska. Budi lagana. Budi mala. Budi obla. Budi ženstvena. Budi veličina nula. Budi dupla nula. Budi ništa. Budi više od ništa.

Budi dama, kažu. Ukloni svoje dlake. Obrij noge. Obrij pazuhe. Obrij bikini liniju. Počupaj dlake s lica. Počupaj pazuhe. Počupaj obrve. Riješi se brkova. Izbijeli ovo. Izbijeli ono. Posvijetli kožu. Potamni kožu. Ukloni ožiljke. Pokrij strije. Utegni trbušne mišiće. Napumpaj usne. Botoksiraj bore. Zategni lice. Uvuci trbuh. Smanji bedra. Zategni listove. Izbaci grudi. Izgledaj prirodno. Budi što jesi. Budi posebna. Budi samouvjerena. Trudiš se previše. Izgledaš kao da se previše trudiš. Muškarci ne vole takve cure.

Budi dama, kažu. Nosi šminku. Pripremi lice. Sakrij nedostatke. Oslikaj nos. Istakni jagodice. Iscrtaj kapke. Popuni obrve. Produži trepavice. Oboji usne. Napuderiraj, narumeni, stavi bronzer, stavi highlighter. Kosa ti je prekratka. Kosa ti je preduga. Vrhovi su ti ispucali. posvijetli kosu. Vidi ti se korijen. Oboji kosu. Ne u plavo, to izgleda neprirodno. Sijediš. Izgledaš tako staro. Izgledaj mlado. Mladoliko. Kao da ne stariš. Nemoj ostariti. Žene ne stare. Staro je ružno. Muškarci ne vole staro.

Budi dama, kažu. Čuvaj se. Budi čista. Djevičanski čista. Ne pričaj o seksu. Ne flertaj. Ne budi neugodna. Ne budi kurva. Ne spavaj okolo sa svima. Nemoj izgubiti svoje dostojanstvo. Nemoj spavati s previše muškaraca. Ne daj sebe. Muškarci ne vole kurve. Ne budi čistunka. Ne budi ukočena. Malo se zabavljaj. Smij se više. Ugodi muškarcima. Budi iskusna. Budi seksualna. Budi nevina. Budi nastrana. Budi djevičanska. Budi seksi. Budi cool cura. Ne budi kao druge cure.

Budi dama, kažu. Ne pričaj preglasno. Ne pričaj previše. Ne uzimaj svu pozornost. Ne sjedi tako. Ne stoj tako. Ne zastrašuj druge. Zašto si tako jadna? Ne budi bezobrazna. Ne šefuj. Ne budi asertivna. Ne pretjeruj. Ne budi tako emotivna. Ne plači. Ne viči. Ne psuj. Budi pasivna. Slušaj. Izdrži bol. Ugodi drugima. Ne žali se. Budi nježna s njim. Digni mu ego. Učini da se zaljubi u tebe. Muškarci žele što ne mogu imati. Ne daj sebe previše. Neka se potrudi. Muškarci vole igru. Složi mu robu. Skuhaj mu večeru. Učini ga sretnim. To je ženin posao. Bit ćeš odlična žena jednog dana. Uzmi njegovo prezime. Dodala si njegovo ime? Luda feministica. Rodi mu djecu. Ne želiš djecu? Budeš jednog dana. Predomislit ćeš se.

Budi dama, kažu. Nemoj da te siluju. Zaštiti se. Ne pij previše. Ne hodaj sama. Ne izlazi prekasno. Ne odijevaj se tako. Ne pokazuj previše. Nemoj se napiti. Ne ostavljaj svoje piće. Budi s prijateljem. Hodaj tamo gdje je osvijetljeno. Ostani u sigurnim kvartovima. Reci nekome kamo ideš. Nosi sprej za zaštitu. Kupi zviždaljku protiv silovanja. Čuvaj svoje ključeve kao oružje. Idi na sat samoobrane. Provjeri gepek. Zaključaj vrata. Ne hodaj sama. Ne uspostavljaj kontakt očima. Ne trepći. Ne izgledaj dostupno. Ne privlači pozornost. Ne radi dokasno. Ne ispaljuj prljave šale. Ne smij se strancima. Ne izlazi navečer. Ne vjeruj nikome. Nemoj reći 'da'. Nemoj reći 'ne'

Budi dama, kažu.'

