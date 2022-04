Budite iskreni prema obitelji, prijateljima, partnerima, ali najprije prema samima sebi

Iskrenost je jedna od onih vrilina koja se najviše cijeni. To je jedna od onih vrlina koja ulijeva povjerenje drugoj osobi da vam se može povjeriti, da vam može vjerovati.

Dan iskrenosti, koji se slavi 30. travnja, uveo je bivši PR iz američkog kongresa, Hirsh Goldberg, kao poruku političarima, ali i svima drugima da nije dobro lagati i da su na kraju u laži uvijek kratke noge. Pokušajte zato biti iskreni, barem danas.

Ukoliko nismo iskreni druga osoba će stalno sumnjati u nas i to može dovesti do prekida prijateljstva, ljubavi, bilo kakvog odnosa. Iskrenost je važna u svim odnosima. Svima nam je potreban barem jedan prijatelj koji će nam iskreno i direktno reći što misli. Istinu je ponekad teško čuti, ali sigurno je bolje to nego slušati laži.

