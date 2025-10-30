Budućnost je stigla! Robot Neo pegla, usisava, slaže rublje...

Neo je humanoidni robot prijateljskog izgleda koji dolazi iz kalifornijskog startupa 1X, a u vaš bi dom mogao stići već sljedeće godine. Visok je 170 centimetara, težak otprilike kao zlatni retriver i stoji gotovo koliko i novi gradski automobil niže klase.

Riječ je o osobnom asistentu s kojim možete razgovarati i koji bi uskoro trebao moći obavljati svakodnevne kućanske zadatke – od slaganja rublja do punjenja perilice posuđa.

No Neo nije jeftin, cijena je oko 18.000 eura, a čak i nakon kupnje, vlasnik ga mora sam „istrenirati“.

Za one koje privlači ideja robotskog pomoćnika, prednarudžbe su već otvorene, uz polog od 150 dolara. Time se postaje dio prve generacije korisnika takozvanog „potrošački spremnog humanoida“, kako ga opisuje 1X. Za razliku od konkurenata poput Tesle i Figurea, koji svoje robote zasad razvijaju za industrijsku primjenu, Neo je namijenjen kućanstvima.

Neo je sasvim drugačiji od robotskih usisavača poput Roombae, Eufyja ili Ecovacsa, on oživljava staru znanstveno-fantastičnu ideju robota-slugu koji obavlja kućanske poslove i brine se za svojeg vlasnika.

Što sve Neo može?

Prema najavi tvrtke 1X, Neo može slagati rublje, usisavati, spremati police, donositi namirnice, otvarati vrata, penjati se stepenicama, pa čak i služiti kao kućni multimedijalni sustav. Kreće se glatko i gotovo ljudski, zahvaljujući sustavu motora s „tetivama“ koji mu daje prirodne pokrete i snagu. Može podići teret do 70 kilograma, nositi 25 kilograma i pritom je tiši od hladnjaka. Prekriven je mekim materijalima u neutralnim tonovima, pa djeluje manje zastrašujuće od metalnih prototipova drugih proizvođača.

Neo ima autonomiju rada od četiri sata, a njegove su ruke vodootporne (IP68 certifikat), što znači da može raditi i s vodom. Povezuje se putem Wi-Fi, Bluetooth i 5G mreže, a za komunikaciju koristi ugrađeni jezični model, istu vrstu umjetne inteligencije kakva pokreće ChatGPT i Gemini.

Još uči

Neo se primarno kontrolira glasom, kao da razgovarate s osobom u vlastitom domu. No, njegova stvarna korisnost zasad je ograničena. Prema dojmovima novinarke Wall Street Journala Joanne Stern, robot je trenutno u velikoj mjeri daljinski upravljan, često ga kontrolira čovjek putem VR naočala i kontrolera.

- Nisam vidjela da Neo radi išta potpuno samostalno, osim što je na snimci otvorio vrata - piše Stern.

Izvršni direktor tvrtke 1X, Bernt Børnich, izjavio je kako će Neo moći većinu zadataka obavljati samostalno do 2026. godine, ali je priznao da će kvaliteta u početku „vjerojatno zaostajati“.

Kupci pomažu robotu da uči

Rani korisnici pristaju biti dio procesa učenja, Neo će promatrati njihovo kućanstvo i prilagođavati se okruženju kako bi buduće verzije mogle djelovati samostalnije.

To, naravno, otvara pitanja privatnosti i povjerenja. Neo kombinira vizualnu, auditivnu i kontekstualnu inteligenciju, može vidjeti, čuti i pamtiti interakcije s korisnicima u domu.

- Ako kupite ovaj proizvod, to znači da prihvaćate taj društveni ugovor. Neo ne kupujete zato da vam odmah obavlja poslove, nego da mu pomognete naučiti kako ih sigurno i učinkovito izvesti - rekao je Børnich.

Tvrtka tvrdi da poduzima mjere zaštite privatnosti: Neo sluša samo kada prepozna da mu se obraćate, a kamere automatski zamućuju ljudske figure. Vlasnici mogu ograničiti pristup određenim prostorijama, a robot nikada neće biti daljinski upravljan bez njihova izričitog odobrenja.

Kućni pomoćnik ili digitalni promatrač?

Unatoč mjerama zaštite, pozivanje humanoidnog robota s umjetnom inteligencijom u vlastiti dom nije mala odluka.

Prve isporuke Neo robota kupcima u SAD-u planirane su za 2026. godinu, a u planu je i mjesečna pretplata od 400 eura kao alternativa jednokratnoj kupnji. Međunarodna distribucija trebala bi započeti 2027.

Iako još nije ni blizu legendarnoj Rosie iz animirane serije The Jetsons, Neo je prvi stvarni korak prema viziji u kojoj roboti više nisu fikcija, već svakodnevni kućni suradnici, piše Cnet.