Budućnost luksuzne kupovine: Butici u koje ulaze samo oni dubljeg džepa i stalni kupci

Modnom industrijom vlada profit, naročito kad je riječ o skupim brendovima koji drže do luksuznog imidža. Zato, njihov način poslovanja nipošto nisu redovi pred dućanom, jer oni koji će uistinu nešto kupiti definitivno imaju prednost.

Foto: Charles Platiau

U tom smjeru razmišljaju u Chanelu, kompaniji koja pokušava redefinirati pojam luksuzne kupovine. Ionako se za zvijezde zatvaraju dućani, kako bi one u miru kupovale, no sada će taj koncept biti dostupan i za one dubljeg džepa, koji inače kupuju skupo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prvi dućani tog tipa naći će se, naravno, u Aziji, gdje je velik potencijal za shopping. Naime, Chanel se ionako protivi demokratičnosti kupovine, primjerice online shoppingiranja, smatraju da se time ruši sami dojam ekskluzivnosti. Mnoge njihove kreacije nemoguće je kupiti online, općenito njihov način poslovanja nije u skladu s tim idejama.

Chanel ima 250 klasičnih dućana, za koje smatra da su mjesto luksuzne kupovine. U vrijeme kad je skupa roba dostupna masama, putem online dućana, mnogi brendovi razmatraju načine kojima će opravdati ultra visoke cijene.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ovo je možda jedan od načina, kreiranje dućana u kojima oni s dubljim džepom imaju prednost. Jer, redovi čekanja pred izlozima i online jurcanje za proizvodima svakako nisu luksuzni doživljaj.

A upravo je doživljaj jedan od elemenata nove kupovine, a sami je predmet samo dio te priče. Cijenu danas opravdava i čitava parada oko same kupovine, tako da se ne radi samo o proizvodu. Dio priče su i pakiranja koja danas izgledaju čarobno, pa i same te kutije, mašne i vještina pakiranja imaju svoju vrijednost.

- Cilj je zaštititi naše kupce, posebno one već postojeće, koji kod nas troše veliki novac - komentirao je izvršni direktor tvrtke Philippe Bondiaux, piše Grazia.

Najčitaniji članci