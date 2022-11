Slow fashion Weekend donosi kolekcije održivog karaktera

Slow fashion Weekend je događanje u organizaciji kreativnog kolektiva ArtiZanat. Prvo izdanje održano je u zagrebačkom klubu Aquarius, na kojemu se revijom predstavilo 13 modnih autora različitih stilskih potpisa.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

Od pletenine do večernjih komada i modnih dodataka raznih stilova, dizajneri predlažu odjeću koja se proizvodi po potrebi, kako se ne bi stvarao višak. Osim toga, tu je osobni pristup, dizajner upoznaje klijenta te radi po mjeri, što je drugačije i bolje od sistema na koji smo uglavnom navikli - konfekcijske veličine i nekvalitetni materijali.

Kolektiv želi ukazati na potrebu dizajna koji je napravljen po narudžbi, ali i second hand odjeću koja također podržava principe održivosti.

Sve skupa radove izlaže 20 autora koji potpisuju razne kreacije - od odjeće do detalja za dom.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

Među izlagačima su brojna kreativna, nova imena hrvatske kreativne scene: Eltier, Buntstich, Salicula, Septemrosae, Crna Očica, Iba Iris Violet, HekDiz…

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

- Kako je shvaćanje i prihvaćanje važnosti spore mode još u povojima, ArtiZanat ovakvim eventom omogućava još jednu platformu za promociju lokalnog dizajna te ohrabruje male obrtnike rukotvorce da se ujedinjeni postave na scenu. Kroz showroom segment eventa posjetiteljima se omogućava transparentni uvid u dizajnerski proces kroz razgovor s autorima i dogovor custom-narudžbi na licu mjesta. Kako sam slogan eventa najavljuje: slow fashion nije science fiction - javlja kolektiv.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

ArtiZanat je kreativni kolektiv koji okuplja male obrtnike, umjetnike i kreativce koji stvaraju jedinstvene proizvode vlastitim rukama. Osobni pristup je bitan, jedino tako se stvara kreacija koja u potpunosti odgovara osobi koja je nosi, smatraju u kolektivu.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

Unatoč razlikama u izboru alata i sirovina, svi članovi dijele ljubav prema stvaranju i želju da svojim stvaralaštvom uljepšaju našu svakodnevicu.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

- Ponuda je raznolika - od nakita i odjeće do potrepština za kuću, vrijedne ruke lokalnih obrtnika pospješuju polet i snagu malog poduzetništva u Hrvatskoj, uz to promovirajući spori i održivi način života. Velik segment djelovanja ArtiZanata leži u uključivanju lokalne zajednice kroz radionice, sajmove, predavanja i festivale. Planirane buduće aktivnosti odgovor su na brojne probleme današnjice, od održivog razvoja do mentalnog zdravlja a uključuju radionice, izložbe, pop up sajmove i edukativna događanja sa ciljem poticanja održivog načina života – istaknuli su u ArtiZanatu.

