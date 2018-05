Bundekom se širi miris mesa s roštilja - požurite, još stignete

Danas je zadnji dan Zagreb Chill&Grill festivala i još stignete kušati odličnu klopu i cugu najboljih hrvatskih proizvođača craft piva. Program vode Ida Prester i Daniel Berdais, a zabava je počela spravljanjem sendviča by Vedran Bošković. S njim su u gurmanskom showu sudjelovali i trojica učenika Ugostiteljsko-turističkog učilišta Zagreb - Leon Cipovec, Leon Mitrović i Zvonimir Jurišić. Radili su brazilske sendviče.

Učenici su pričali kako Brazilci jedu puno mesa, pogotovo govedine te da vole začinjeno i svježe. Govorili su kako imaju utjecaje Španjolske, ali i robova iz Afrike te da im je zato kuhinja zanimljiva te da koriste puno svježih začina poput ružmarina i bosiljka te mango. Vole egzotičniji kuhinju. Njihove sendviče voditelji su prozvali sumorni Brazilci. Pripremali su sendvič s biftekom uz dodatak voća i povrća.

Vedran je Slavonac, ali voli ribu s roštilja. Food bloger je malo više od tri godine. Kaže kako voli kuhati za druge, da je kuhinja njegov teritorij. Otkrio nam je o kako ga je žena potakla da mu to postane posao. Voli to što radi, no ne namjerava se vratiti u kuhinju.

Kaže da preferira svježe začine, ima i svoj vrt u kojem mu pomaže žena a velik dio vrta zauzima svježe začinsko bilje. Za pripremu sendviča koristio je ananas, aceto balsamico i sol kako bi našem nepcu prilagodilo južnoameričku kuhinju. Njegovi sendviči nazvani su vatrene Brazilke.

Junetinu je marinirao. Koristio je sol, papar, ulje, češnjak i svježe začinski bilje. U sendvič je stavio ananas s roštilja, a savjetovao je i roštiljanje breskvi i mandarina. Na kraju je istaknuo da je najvažnije da je roštilj vruć.

Učenici su stavili sirov mango na meso kako bi pustio malo slatkoće. Koristili su i pistacije. Profesor Stipan Tomljenović bio je s njima u pratnji te ih je hvalio da su 7. i najbolja generacija dosad. Rekao je kako je važno samopouzdanje i samostalnost te da oni u školi sami osmišljavaju dekoracije i jelovnike. Smatra da imamo dobru (hrvatsku) kuhinju.

On je s mora, ali Zagreb je njegov grad, on je centar i njega voli. Rekao je da se ne voli eksponirati, da je u pozadini uvijek. Također, spomenuo je kako je važna disciplina i ujednačeno odijevanje kuhara. Dodao je i da prosjek plaće kuhara ne bi smio biti manji od 15.000 kuna.

Kulinarsko umijeće pokazao nam je i Zoran Delić

On je priprema janjeće kotlete na sjevernoafrički, marokanski način. Jelo je egzotično, za prilog radi kus-kus sa suhim voćem, spomenuo je ogrozd ali mogu i datulje. Učenici 3. razreda ugostiteljsko-turističkog učilišta Zagreb su mu pomagali. Ribafish je kazao da je janjetina jelo koje se ne može zaobići, ima je u svim zemljama.

Delić voli pašku janjetinu jer mu žena vuče korijene s Paga, no spomenuo je da je vrhunska i creska janjetina i sva s otoka Sjevernog Jadrana. Voli i janjetinu s ražnja no treba je znati dobro ispeći. Ribafish je rekao da ima tri problema s janjetinom: da je preslana, da joj koža izgori te da se presuši.

Zoran Delić kaže da je dobro na janje koje ide na ražanj dan prije staviti maramicu. Za kotlete je važno da se marinirana što duže to bolje ali barem pola sata. Bitno je i da se kotleti peku na jakoj vatri. Važno je ne presušiti je. On ne voli da je iznutra roza, krvava ali ne smije biti ni pregorena. Treba ih pripremati 3 do 4 minute sa svake strane a paše i uz pivo i uz čašu vina. Kus-kus se kuha u temeljcu uz dodatak ogrozda. Gotov je za desetak minuta, dok nabubri.

Pričali su i o tome kako je Podravka prije otprilike godinu i pol ušla u svijet začina te osim poznatih mješavina (Vegeta, Vegeta Mediteran) počela proizvoditi i mono začine (granulirani češnjak, lovor, bosiljak te neke egzotičnije poput korijandera i kurkume) -to su samo neki od brojnih začina. Za Australiju se proizvodi tekuća Vegeta jer je njihovo tržište to tražilo ali ona se kod nas ne može kupiti.

Učenici su pomagali mrvljenjem začina (korijandera i kima te pinjola) u mužaru. Delić u zadnje vrijeme za roštilje uvijek koristi dimljenu slatku papriku. On inače najviše voli raditi peku. Teletina i hobotnica mu najbolje odgovaraju. Hobotnica je za njega tek kad ima 2 do 3 kg, ostalo su muzgavci.

Zoran Delić koji će tijekom dana i odmjeriti snage sa Vedranom Boškovićem u Dvoboju Chefova.

Svoje božanstvene napitke od hmelja predstavit će The Garden Brewery, a za glazbu će se pobrinuti Dee Jaz Discotez, The Story Of Rory by Luka Mira i Luce. Bit će tu i nagradnih igara, utrka tačkama...

Za sve one koji nisu u prilici pridružiti nam se ovdje u živo, pripremili smo izravna video javljanja koja se mogu pratiti na Facebook stranici 24sata te portalu 24sata.hr. Također, Joomboosovci prenose svoju priču s najvećeg grilla na otvorenom.

