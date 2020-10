Bundeva od 702,4 kg najveća na prvenstvu Donje Saske

Najveću bundevu prvenstva Donje Saske uzgojio je 26-godišnji vrtlar, a iako u tom području odlično uspijevaju, svjetski rekord drži uzgajivač iz Belgije čija je buča teška više od tone

<p>Vrtlar koji je lani osvojio prvo mjesto na prvenstvu najvećih uzgojenih bundeva u Bad Essenu, u Donjoj Saskoj, ove je godine 'obranio' titulu prvaka. Nakon što je lani uzgojio bundevu tešku 568 kilograma, to mu je iskustvo pomoglo da ove godine na prvenstvo doveze primjerak težak čak - 702,4 kilograma. Zanimljivo je da je riječ o 26-godišnjaku. </p><p>Kevin Rataj kaže da svojim bučama tjedno daje 400 do 500 litara vode te dodaje tekuće gnojivo. Dodaje kako bundeva odlično raste dok ima sunca. Globalno zagrijavanje i veliki broj sunčanih dana im odgovara. </p><p>Rataj je ovime postavio novi rekord u Donjoj Saskoj, s bučom od 700 kilograma, objavio je organizator natjecanja Wolfgang Willmann. Općenito najdeblje bundeve su iz južne Njemačke zahvaljujući dužem sunčanom razdoblju, objasnio je, no svjetski rekord drži uzgajivač iz Belgije čija je buča teška više od tone.</p><p>Rataj bi s ovom bundevom mogao pobijediti i na još nekim natjecanjima u Njemačkoj, no natjecateljima nije dozvoljeno natjecati se s istom bučom na različitim natjecanjima. Osim toga, povrće nakon berbe pomalo gubi na težini, tako da njena naknadna mjerenja ne bi održala istu težinu.</p><p>Važno je naglasiti da je pobijedio s premoćnom razlikom, jer je drugi primjerak težio 'samo' 368 kilograma, piše portal <a href="https://chillreport.com/the-winning-pumpkin-from-east-frisia-weighs-702-kilograms/">Chill Report.</a></p><p>Prvenstvo Donje Saske održano je u vrtovima dvorca Ippenburg u četvrti Osnabrück, koji su bili otvoreni za posjetitelje samo u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada. </p>