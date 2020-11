Bundeva, tikva, buča - hrane nas i krijepe u zimskim danima

U našim su krajevima dugo vladarice tog razdoblja bile turkinje ili tikvani, koje su se u seoskim kućanstvima najčešće jele tako da se očiste od koštica, narežu na kriške i ispeku u pećnici

<p>Okrugle su, slatke, zdrave i pogodne za pripremu mnogih jela kojima ćete zadiviti i nahraniti drage ljude. Za razliku od zelenih ljetnih srodnica tikvica, bundeve ili tikve jedna su od rijetkih povrtnica koje dobro podnose dugotrajnije stajanje u ostavi, stoga ih u nekim krajevima i nazivaju zimskim tikvama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U našim su krajevima dugo vladarice tog razdoblja bile turkinje ili tikvani, kako ih je već tko zvao, bundeve slatkog narančastog mesa koje su se u seoskim kućanstvima najčešće jele tako da se očiste od koštica, narežu na kriške i ispeku u pećnici. I to je bio najčešći način uživanja u njima, a ako ih je bilo više, primiješali bi ih pireu od krumpira, savili u savijaču ili umijesili u njoke.</p><p>Jedno od popularnijih francuskih specijaliteta je upravo gusta juha od bundeve, koju su nekoć pripremali u francuskim selima, a danas je našla svoj put do svečarskih stolova. Priprema se tako da na luku i češnjaku pirjate bundevu, mrkvu i krumpir, protisnete kroz sito, dodate vrhnje i prokuhate, a po posluženoj juhi namrvite kockice topljivog sira i hrskavo zapečenu slaninu.</p><p> </p><p>Tikva je odlična i kao glavni sastojak rižota i povrtnih “gulaša”, složenaca te deserata od savijača do najrazličitijih pita. No i mnogi će omiljeni tradicionalni kolači uz dodatak tikve postati još bolji. Primiješajte naribanu tikvu siru i nadjenite time quiche ili šaku- dvije naribane tikve primiješajte tijestu za muffine ili kolaču od mrkve, umjesto mrkve.</p><p>Da biste danas uživali u slatkim tikvama narančasta mesa, ne morate čekati do jeseni i zime jer ih ima u prodavaonici cijele godine. Unatoč tome, mnogi kažu da nijedne nisu slatke poput domaćih vrsta koje su upravo u punoj snazi, pa vam nema druge nego požuriti na tržnicu i nabaviti ih što više možete jer će vas hraniti cijele jeseni i zime.</p><h2>Rižoto od tikve i špinata</h2><p><strong>Sastojci</strong>: 3 žlice maslinova ulja, 1 tikva, 3/4 žličice soli, 3/4 žličice mljevenog crnog papra, 4 šalice povrtnog temeljca, 1 šalica vode, 500 g svježeg mladog špinata, paketić zamrznutog, 4 žlice maslaca, 1 glavica luka, 2 češnja češnjaka, 2 šalice arborio riže, 1 šalica bijelog vina, 100 g parmezana, nekoliko listića svježe kadulje, malo mljevenog muškatnog oraščića, 1/4 šalice poprženih pinjola</p><p><strong>Priprema</strong>: Zagrijte dvije žlice maslinova ulja na tavi i pržite pola tikve narezane na kockice. Posipajte soli i paprom te je premjestite u zdjelu sa strane. Na tavi sada pirjajte ostatak tikve, a kad omekša, preselite je u veću posudu, prelijte temeljcem i pustite neka vrije. U tavu dolijte ulja i kad se zagrije, na njemu pirjajte špinat dok listovi povenu. Maknite ga na stranu.</p><p>Otopite maslac pa na njemu pirjajte luk i češnjak. Dodajte rižu, posolite, popaprite i miješajte dok joj rubovi postanu prozirni. Dodajte vino i kadulju, pirjajte dok se upije. Temeljac s bundevom procijedite i dodajte ga pomalo riži. Dodajte i pola popržene tikve i tako dok potrošite temeljac i dok riža omekša. Tada umiješajte još maslaca, parmezan, popržene pinjole, muškatni oraščić, špinat i ostatak tikve te poslužite.</p><h2>Tikve punjene kvinojom</h2><p><strong>Sastojci:</strong> 2 male butternut tikve, maslinovo ulje, prstohvat suhog origana, 150 g kvinoje, 100 g sira fete, 50 g poprženih pinjola, 1 mala mrkva, mala vezica vlasca, sok pola limuna, 1 crve na paprika, 50 g crnih maslina, 2 mlada luka</p><p><strong>Priprema:</strong> Zagrijte pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva. Prepolovite tikve, očistite im sjemenke i lagano zarežite meso nožem. Stavite ih na lim za pečenje i poprskajte maslinovim uljem, posolite, popaprite svježe mljevenim crnim paprom te stavite peći u pećnicu na 40 minuta. Izvadite tikvu i pored nje stavite papriku narezanu na krupne komade.</p><p>Tikve i papriku vratite na još deset minuta u pećnicu. Izmiješajte preostale sastojke: skuhanu i ohlađenu kvinoju, naribanu mrkvu, drobljenu fetu te nasjeckane mladi luk, vlasac, pinjole i masline s komadima pečene paprike. Dobro promiješajte sve sastojke i time punite pečene tikve. Pecite u pećnici još desetak minuta dok nadjev poprimi smećkastu boju. Poslužite vruće uz sezonsku salatu prema izboru.</p><h2>Pita sa slatkom tikvom</h2><p><strong>Sastojci</strong>: paket gotovog prhkog tijesta, maslinovo ulje, 2 manje bundeve ili jedna veća, 3/4 šalice šećera, 1/4 žličice soli, 1 1/2 žličica cimeta, vrećica vanilin šećera, 1/2 šalice kiselog vrhnja, 1/2 šalice mlijeka, 3 jaja, 1 šalica tučenog vrhnja</p><p><strong>Priprema: </strong>Tijestom za podlogu obložite kalup za pite. Zagrijte pećnicu na 190 Celzijevih stupnjeva i pecite tijesto oko 10 minuta. Izvadite ga, nabodite vilicom i pecite još pet minuta. bundevu očistite od sjemenki, premažite maslinovim uljem i pecite u pećnici oko sat vremena. Trebaju biti jako mekane.</p><p>Ohladite ih i stavite u mikser ili usitnite štapnim mikserom. U velikoj zdjeli miješajte zajedno zgnječenu bundevu, šećer, sol, đumbir, cimet, vanilin šećer, kiselo vrhnje i mlijeko. Dodajte smjesi umućena jaja i dobro promiješajte. Sipajte smjesu na pečeno tijesto, poravnajte površinu i pecite 15 minuta na 190 Celzijevih stupnjeva pa smanjite na 160 i pecite još pola sata do 45 minuta, dok rubovi postanu smećkasti. Ohladite i poslužite ukrašeno tučenim vrhnjem. Po želji pitu možete preliti glazurom od čokolade.</p><p> </p>