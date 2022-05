Byrd preletio Sjeverni pol, stigle i prve kontracepcijske pilule

Godine 1926. američki pomorski časnik i istraživač Richard Evelyn Byrd Jr. poletio je kao navigator, a Floyd Bennett kao pilot prvog putovanja avionom iznad Sjevernog pola. Poletjeli su iz Spitsbergena (Svalbard, u Norveškoj), koji je od Sjevernog pola udaljen oko 2470 kilometara.

Let je trajao 15 i sati i 57 minuta, uključujući navodno i 13 minuta koliko je avion kružio iznad Sjevernog pola, a prošao je uglavnom bez nezgoda, osim što im je u jednom trenutku počelo curiti ulje iz desnog motora aviona. Letjeli su tromotornim monoplanom Fokker F.VIIa/3m.

Obojica letača za taj su podvig nagrađena medaljom časti američkog Kongresa i proglašeni su nacionalnim herojima, no oko tog se leta cijelo vrijeme provlačila sumnja konkurenata u to da Byrd i Bennett zapravo nisu stigli do Sjevernog pola. Štoviše, jedan od prvih Byrdovih suradnika, Bernt Balchen, nakon Byrdove smrti je tvrdio da je taj let na Sjeverni pol bio prijevara.

Kad je 1996. otkriven Byrdov dnevnik, to je bacilo novo svjetlo na to pitanje: Byrdovi zapisi sugeriraju da je zrakoplov bio oko 240 kilometara daleko od Sjevernog pola kad su on i Bennett donijeli odluku o povratku, jer su bili zabrinuti zbog curenja nafte. Ako je to istina, zasluga za prelet iznad Sjevernog pola pripala bi Talijanu Umbertu Nobileu, koji je, zajedno s Roaldom Amundsenom i američkim milijunašom Lincolnom Ellsworthom, cepelinom 'Norge' samo 3 dana nakon Byrda preletio preko Sjevernog pola.

Kolumbo četvrti put prema Americi

Španjolski istraživač i trgovac, Kristofor Kolumbo, koji je preplovio Atlantski ocean i doplovio do Amerike 1502. godine po četvrti i posljednji put krenuo je na putovanje prema Americi.

Isplovio je iz gradića na jugozapadu Španjolske, Cádiza, sa četiri broda i 150 ljudi, te je za mjesec dana stigao u Santo Domingo, luku koja je glavni grad Dominikanske Republike. No, guverner ga je spriječio da se iskrca, pa je morao nastaviti put. Tako je stigao do Hondurasa i prvi put pronašao Maje. Dospio je do obale Kostarike, no na Jamajki je obolio te se, umoran od napora, 1504. odlučio vratiti u Španjolsku.

Nakon dvije godine je preminuo, još uvijek uvjeren da je na svojim putovanjima stigao u Aziju.

Odobrena prva kontracepcijska pilula

Američka administracija za hranu i lijekove je na današnji dan 1960. objavila da će odobriti kontracepcijsku pilulu u povijesti. Proizvodila ju je farmaceutska tvrtka Searle koja je danas dio Pfizera. U Australiji i Zapadnoj Njemačkoj prve kontracepcijske pilule odobrene su 1961. godine, a uskoro i u drugim zemljama. Izazvala je kritike, a javile su se i feministice s pitanjem: 'Zašto ne postoje pilule za muškarce, nego se isključivo žene koriste kao pokusni kunići za hormonalna sredstva'.

