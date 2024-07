Čaj može i ljeti, a evo koji će vas osvježiti čak i u toplom izdanju

Hladna čaša gaziranog pića rashladit će vas sigurno u ove ljetne dane, dok će djeca nerijetko posegnuti i za rashlađenim sokom od marelica, bresaka ili miješanog voća koje su "nažicali" u trgovini. No u oba slučaja, čak i ako popijete samo jednu čašu soka, dobrano ćete pretjerati s unosom šećera i kiselinama koje sadrže te time ugrožavate zdravlje, upozoravaju stručnjaci.

Kad su u pitanju gazirana pića, jedna od njih je fosforna kiselina, koja iscrpljuje razine kalcija u organizmu. Dakle, osim što zbog visokog udjela šećera povećava rizik od toga da stvorite ovisnost o tim napicima i utječe na nakupljanje viška kilograma, a time i povećava rizik od razvoja dijabetesa, gazirani sok može biti poguban za zdravlje zglobova i kostiju. Pretjerivanje u slatkim napicima ugrožava i zdravlje zuba, a gazirana pića, koja često sadrže visoki udio kofeina, mogu dovesti do dehidracije. Posebno ljeti, kad se pojačano znojimo i ne unosimo dovoljno tekućine. Zato ne bismo trebali konzumirati više od jedne do dvije čaše voćnog soka ili gaziranih pića tjedno.

Za ljetno osvježenje najbolji je izbor obična voda ili ona kojoj ste dodali malo začina. U bokal možete dodati tri, četiri kriške limuna i nekoliko listića mente, komad đumbira ili kombinirati nekoliko kriški breskve i malo cimeta. Tako ćete uživati u okusima i pozitivnom učinku koji menta, đumbir i cimet mogu imati na tijelo te imati "nadzor" nad time koliko tekućine unosite u organizam, a to je ljeti itekako važno.

Foto: 123rf

Iako ljeti najviše paše hladno, prema ayurvedi, holističkom sustavu iscjeljivanja čiji korijeni sežu do drevne Indije, smatra se da led može ograničiti probavu. Iako vas biljni čajevi mogu podsjećati na zimu i hladnoću, neke biljke imaju svojstva hlađenja organizma, a to ih čini savršenim kandidatima za osvježavajući ljetni čaj. U tom slučaju, biljke koje će vam pomoći da podnesete ljetnu vrućinu su cvijet bazge, matičnjak, latice ruže i hibiskus. Cvijet bazge ima nježnu aromu i suptilan okus koji hladi i smiruje živce. Njegova svojstva mogu biti korisna za nelagode povezane s vrućinom koje se tako često pojavljuju ljeti.

Ayurveda spominje da se toplina u tijelu povećava baš kao toplina u kući, izazivajući napetost očiju, glavobolje, usporenost i iritaciju sinusa. Cvijet bazge je prekrasan za raspršivanje te topline i daje podršku tijelu u ovim ljetnim nevoljama. Matičnjak je poznat po tome da oslobađa tijelo od stresa. Čaj od latica atraktivnog je okusa, a hibiskus je cvijet bogat antioksidansima koji smiruje i hladi organizam.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dobar izbor su i lagani biljni ili voćni čajevi, koje možete začiniti limunom ili cimetom. Zeleni čaj s mentom i limunom odličan je za osvježenje, a daje nam i energiju. Želite li mu obogatiti okus i zaista uživati u osvježenju, dodajte sok od jabuke s kockom leda.

Čaj od jasmina s limunom ima umirujući i osvježavajući učinak. Osim toga, obiluje antioksidansima i jača imunološki sustav. Može pomoći u smanjenju lošega kolesterola, ali i visokog krvnog tlaka. Čaj od hibiskusa s mentom djeluje na povećanje energije zbog vitamina C i kofeina. Čisti organizam i smanjuje osjećaj gladi. Osim s mentom, možete ga kombinirati s jabukom ili šipkom. U čaj, na primjer, možete dodati komadiće sušene jabuke. Zeleni čaj, osim što daje energiju, čisti organizam od toksina i sprečava neugodan miris znoja. Ima pozitivan učinak na reproduktivni sustav oba spola i sadrži spojeve koji povoljno djeluju na mozak.

Čaj od kadulje smanjuje pretjerano znojenje pa je vrlo koristan ljeti. No pijte ga u umjerenim količinama, od jedne do dvije šalice na dan, jer djeluje na hormonalnu ravnotežu. Zbog toga se preporučuje kao čaj koji ublažava simptome menopauze.

Easy Summer Living Tea

Sastojci: 7 dcl vode, žličica cvijeta bazge, žličica matičnjaka, žličica latica ruže

Priprema: Stavite vodu i začinsko bilje u lonac, a zatim poklopite. Pustite da zavrije, a zatim ugasite vatru. Pustite da odstoji 1 sat. Začinsko bilje iz čaja procijedite pomoću cjedila s finom mrežicom ili gaze. Čaj poslužite na sobnoj temperaturi.

Assortment flowers tea. Fresh elderberry, rose hip, and acacia | Foto: Liliia Kondratenko

Ljetni biljni čaj

Sastojci: 1 litra vode, žličica hibiskusa, žličica paprene metvice, žličica limunske trave, 2 žličice meda

Priprema: Stavite začinsko bilje i vodu u veliku staklenku te stavite poklopac na staklenku. Neka posuda s biljem i vodom stoji na suncu nekoliko sati. Upotrijebite cjedilo s finom mrežicom ili gazu da procijedite bilje iz čaja. Umiješajte med po ukusu. Ukrasite i uživajte.

Cold Brew Hibiscus Tea with ice and Mint Leaves. | Foto: ABC

Čaj od latica ruže

Sastojci: 1/2 litre vode, žličica sušenih ili 2 čajne žlice svježih neprskanih latica ruže

Vintage mug glass of tea with petals buds flowers dry pink rose | Foto: 123RF

Priprema: Stavite latice ruže u lonac, a zatim poklopite. Zakuhajte vodu i latice ruže, a zatim odmah isključite vatru. Pustite latice ruže da odstoje 1 sat. Uz pomoć finog cjedila ili gaze izvadite latice ruže iz čaja. Pijte toplo ili hladno, ali najbolje na sobnoj temperaturi.

Ledeni čaj od breskve

Sastojci: 1 velika narezana breskva, 1 klementina (očišćena i narezana), 1 žličica meda, 8 šalica vruće vode, 4 vrećice zelenoga čaja (s okusom po izboru)

Peach iced tea with mint. | Foto: 123RF

Priprema: Stavite voće u vrč te usitnite breskvu i klementinu žlicom. Dodajte vode, vrećice čaja i med te stavite u hladnjak. Neka se hladi od 1 do 2 sata. Zatim iscijedite tekućinu i uživajte.

Ledeni čaj s limetom

Sastojci: 4 limete (iscijeđene), 6 vrećica crnog čaja, 3 l vruće vode, 1 žlica meda

Citrus and Herb Lemonade | Foto: 123RF

Priprema: Toplom vodom zalijte vrećice čaja i ostavite 45 minuta. Zatim izbacite vrećice, ubacite sok od limete i med. Miješajte dok se med ne rastopi. Držite kratko na sobnoj temperaturi i stavite u hladnjak na sat vremena.

Ledeni čaj s limunom

Sastojci: 1 l vode, žlica meda, 6 vrećica čaja (po mogućnosti s okusom limuna), 1 vrećica pepermint čaja, 4 limuna (iscijeđena)

Iced tea. Cold summer drink. | Foto: Nadia-nb

Priprema: Zagrijte vodu na štednjaku pa maknite s vatre. Ubacite vrećice čaja i pustite da odstoji 30 minuta. Umiješajte med. Nakon toga bacite vrećice i dodajte sok od limuna. Ostavite na sobnoj temperaturi, a potom stavite u hladnjak.

Ledeni čaj od mente

Sastojci: 1 litra vode, 3 vrećice čaja od mente, sok pola limuna, šaka leda, agavin sirup ili med

Priprema: Zakuhajte vodu i dodajte vrećice čaja. Dok je još topao, po želji ga zasladite medom ili agavinim sirupom. Kad se čaj ohladi na sobnu temperaturu, prelijte ga u odgovarajuću bocu i stavite da se ohladi u hladnjaku. Poslužite ga s kockicama leda, kriškom limuna i malo limunova soka.

Thinkstock | Foto: Thinkstock

Ledeni čaj od jagode i hibiskusa

Sastojci: 2 vrećice čaja od metvice, 2 vrećice čaja od cvjetova hibiskusa, 4 šalice kipuće tople vode, nekoliko grančica mente, pola šalice jagoda, sok od 1 limuna, trećina šalice agavina sirupa

Refreshing Strawberry Mint and lemon Iced Tea or lemonade in glasses | Foto: Kondratova Ekaterina

Priprema: U vrč od 1 litre stavite vrećice čaja i zalijte vrućom vodom. Ostavite čaj da se ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim ga poklopite i stavite u hladnjak da se ohladi. U međuvremenu stavite jagode, limunov sok i agavin sirup u blender i izmiksajte. Propustite smjesu kroz fino mrežasto cjedilo i odbacite krupne komade. Po želji možete dodati cijelu smjesu u čaj.

Ledeni čaj Berry Burst

Sastojci: 4 šalice vode, 4 vrećice čaja s okusom bobičastog voća, pola šalice miješanog bobičastog voća (jagode, maline, borovnice), 2 žlice meda (po želji), kocke leda, svježe bobice za ukras

Summer berry drink with lime | Foto: 123RF

Priprema: Zakuhajte vodu u loncu i maknite je s vatre. Dodajte vrećice čaja s okusom bobičastog voća i kuhajte 5-7 minuta. Izvadite vrećice čaja i po želji umiješajte med. Ostavite čaj da se malo ohladi prije nego što ga prebacite u vrč. Dodajte miješano bobičasto voće u vrč i lagano promiješajte. Ostavite u hladnjaku najmanje sat vremena da se ohladi i prožmu okusi.

Menta i malina u kombinaciji

Sastojci: 1 litra vode, 4-5 vrećica čaja od mente, limun, maline, kockice leda, sirup agave

Foto: 123RF

Priprema: Operite mentu i maline, limun isperite u toploj vodi i narežite na kriške. U jedan vrč stavite polovicu mente, malina i kriške limuna. Prelijte s kipućom vodom, po želji zasladite i odmah nakon toga ubacite kocke leda. Ostatak kriški limuna, malina i mente raspodijelite po čašama. Ledeni čaj ulijte u čaše kroz sitno sito.