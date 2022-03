Čak 300 kn za kilu šparoga: 'Ne možemo si ih priuštiti, skupo je'

Na riječkoj glavnoj tržnici u centru grada osvanule su prve ovogodišnje šparoge. No unatoč veselju mještana i gurmana koji uživaju u dobrobitima ove vrsne sezonske namirnice, mnoge je šokirala visoka cijena zelenih svežnjića od čak 30 kuna.

- Da, dobro vidite, cijena je ove godine narasla za 10 kuna u usporedbi na prošlogodišnju, kad smo busen prodavali za 20 kuna. Što da vam kažemo?! Poskupjelo je sve, pa tako i namirnice, uključujući prve šparoge. Svi znamo kako ih je teško nabrati, ali ne vjerujemo da je razlog to koliko sveopće poskupljenje svega, od grijanja, benzina, najamnina do hrane. Ove naše stigle su iz Dalmacije i zasad smo ih prodale nekoliko, ali mnogo manje nego prošle godine u ovo doba. Dođu oni koji su ih se baš zaželjeli, neki ne mogu odoljeti pa si priušte svežanj, ali većina negoduje i odustane - priznaju prodavačice s dva štanda koje, zasad, jedine nude ukusnu namirnicu koju svi vole u kombinaciji s kuhanim jajima ili u ukusnom rižotu.

A u razgovoru s kupcima doznajemo kako će većina pričekati moguće sniženje ili ih ići sami brati u šumu.

- Pa to je nevjerojatno, 300 kn za kilogram! Tko to može kupiti?! Pa ja za 300 kuna mogu prehraniti četveročlanu obitelj cijeli tjedan. Ne pada mi na pamet toliko dati. Pa radije ću sam otići u brdo i nabrati svežanj za kajganu. U šoku sam, pa gdje to ima - pita se otac dvoje djece u nevjerici odmahujući rukom i vrteći glavom.

Starija gospođa u penziji sa znatiželjom je zastala kraj štanda, no uvjerivši se da je cijena stvarno tolika koliko je istaknuto na bijelom papiriću, odustaje od kupnje.

- Jako ih volim, ali to mi je preskupo, ne mogu si to priuštiti. Pričekat ću, možda kroz neko vrijeme padne cijena kad ih bude više - kaže nam nasmijana, iako pomalo razočarana.

Upitavši riječkog ugostitelja koji delicije sa šparogama nudi u svom restorančiću nedaleko od tržnice što misli o trenutnoj cijeni, doznajemo kako ih on nabavlja izravno od privatnih OPG-ova.

- Prijašnjih godina znao sam ih kupovati na placu jer mi je to blizu restorana i idealno mjesto, na kojem svakog dana nabavljam svježe i sezonske namirnice, ali ove godine mi je 300 kn po kili preskupo. Naime, ja nisam netko kome treba busen ili dva, pa sam se organizirao s prijateljima koji imaju svoj OPG u Gorskom kotaru i tako ih u većim količinama kupujem u pola cijene - zaključuje riječki ugostitelj.