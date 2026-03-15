Čak i kad znamo za nasilje u blizini, lakše je okriviti stručnjake nego pozvati policiju

Kad mediji izvijeste o nekom teškom zločinu ili ubojstvu u kojem je sudjelovala osoba koja ima dijagnozu nekog psihičkog poremećaja i ranije se liječila u psihijatrijskoj bolnici, jedno od prvih pitanja koje će mnogi postaviti jest gdje su zakazali stručnjaci, odnosno zašto je takva osoba uopće bila na slobodi. Nekako se najlakše hvatamo za pomisao da su stručnjaci krivi zato što zločin zatvaranjem osobe nije spriječen, pogotovo ako postoje naznake da se godinama događalo obiteljsko nasilje, sukobi u odnosima s okolinom ili da postoji više prekršajnih prijava i postupanja policije zbog kršenja odluka o zabrani približavanja, kršenja javnog reda i mira povezanih sa svađom s bivšom partnericom na ulici i slično.