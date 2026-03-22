od 22. do 28. ožujka

Veliki tjedni horoskop: Vage traže emotivnu sigurnost, Ribe ostvaruju snove, a Bik je strpljiv

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 6 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana

Ovan 21. 3. – 20. 4.

Posao - Oštro oko za detalje vaš je najbolji saveznik. Pomno čitajte sitna slova u dokumentima i zapisujte važne podatke, kako vam površnost ne bi pomrsila račune ili donijela razočaranje u kolege.

Ljubav - Ne dopustite da svakodnevni umor ugasi iskru u spavaćoj sobi; fizička bliskost ključ je koji vas drži povezanim s partnerom. Dok Venera nježno miješa karte vašeg osjećajnog života, samci mogu očekivati uzbudljiv i munjevit razvoj događaja. Netko tko dijeli vaše ideale mogao bi se pojaviti niotkuda !

Zdravlje - Sport i smijeh s prijateljima najbolji su lijek za povremene oblake neraspoloženja. Ako vas dohvati viroza, ne junačite se – opskrbite se vitaminima i odležite svoje kako bi se vratili jači.

Najbolji dan: 28. ožujka

Najlošiji dan: 26. ožujka

Bik 21. 4. – 21. 5.

Posao - Želja za dokazivanjem pretvara vas u neumornog radnika. Vaša požrtvovnost neće proći neopaženo, a stari projekti koji su skupljali prašinu napokon dobivaju zeleno svjetlo za realizaciju.

Ljubav - Strpljenje je vaša najmoćnija karta u osvajanju nečijeg srca. Izbjegavajte "istrage" preko posrednika i prijatelja, jer bi vaša simpatija mogla steći krivi dojam o vašoj hrabrosti. Budite izravni, ali nenametljivi. Pustite da se privlačnost gradi prirodno, kroz razgovore oči u oči, jer upravo vaša autentičnost ostavlja najdublji trag.

Zdravlje - Topliji dani izvlače vas iz kuće i pune vam baterije. Iako ste sve društveniji, pripazite na dosadan kašalj. Ako ste pušač, smanjite tempo uživanja u nikotinu i pružite plućima prijeko potreban dah.

Najbolji dan: 22. ožujka

Najlošiji dan: 28. ožujka

Blizanci 22. 5. – 21. 6.

Posao - Krenite punom parom, oslanjajući se isključivo na vlastite snage. Prilagodite se okolini i preuzmite odgovornost koja vam se nudi – to je jedini put da učvrstite svoj status i ugled u firmi.

Ljubav - Ne skrivajte se, već dopustite svijetu da vidi vašu blistavu energiju. Posebno obratite pozornost na osobu koja vam nudi zaštitu i moralnu potporu – upravo iz tog čvrstog prijateljstva mogla bi se roditi romansa. Dopustite si biti ranjivi pred partnerom, jer se u toj iskrenosti krije vaša ljubavna sreća.

Zdravlje - Stresno razdoblje ostaje iza vas, a energija se vraća u velikom stilu. Iskoristite ovaj nalet za povratak sportu i društvenim zbivanjima. Osjećat ćete se snažnije i spremnije za sve nove izazove.

Najbolji dan: 24. ožujka

Najlošiji dan: 23. ožujka

Rak 22. 6. – 22. 7.

Posao - Putovanja, ispiti ili odluke o radu u inozemstvu sada su pod sretnom zvijezdom. Planetarna potpora jasno vam poručuje da ste na pravom putu, stoga odbacite strahove i hrabro koračajte naprijed.

Ljubav - Vaši unutarnji nemiri mogli bi partnera zbuniti, stoga ne bježite od razgovora. Mudro balansirajte u odnosima s rodbinom i ne dopustite da vas uvuku u žučne rasprave. Vaša snaga leži u tihoj mudrosti i sposobnosti da prepoznate trenutak kada treba popustiti, a kada ostati dosljedan sebi.

Zdravlje - Optimizam je vaš najbolji saveznik u borbi za bolji izgled. Bilo da se radi o novoj boji kose ili odluci o zdravijem životu, promjene će vam sjajno pristajati i podići vam samopouzdanje.

Najbolji dan: 27. ožujka

Najlošiji dan: 24. ožujka

Lav 23. 7. – 22. 8.

Posao - Vaš trud donosi konkretne plodove i financijsku stabilnost. Iako ćete uspješno rješavati poreze i dugove, budite na oprezu – rizična ulaganja i impulzivna kupnja mogli bi vam istopiti zaradu.

Ljubav - Izvedite voljenu osobu iz rutine; romantična večera ili izlet oživjet će staru strast. Samci će uživati u uzbudljivim flertovima koji donose zrnce adrenalina, ali ne gubite nadu u nešto dublje. Veliko poboljšanje na emotivnom planu stiže upravo ovog tjedna, otvarajući vrata za susrete koji imaju potencijal prerasti u nešto trajno.

Zdravlje - Ne dopustite sjeti da zavlada vašim mislima. Intenzivna tjelovježba izvući će vas iz letargije, a pripazite i na želudac – stres je vaš najveći neprijatelj, pa ga izbacite kroz pokret i znoj.

Najbolji dan: 28. ožujka

Najlošiji dan: 22. ožujka

Djevica 23. 8. – 22. 9.

Posao - Pod pritiskom ste i svaka vas kritika pogađa više nego inače. Brzopletost bi vas mogla stajati sjajnih prilika, stoga usporite tempo. Mudrost je sada u čekanju i pažljivom promatranju situacije

Ljubav - Stalna analiza partnerovih postupaka mogla bi vas iscrpiti; ponekad je najbolje samo se prepustiti osjećajima. Samci, vaš živahan duh bit će magnet za nove udvarače, a neki od vas mogli bi otkriti da se prava ljubav cijelo vrijeme skrivala u liku odanog prijatelja.

Zdravlje - Budite oprezni s lijekovima i alkoholom, jer bi vaša trenutna osjetljivost mogla izazvati neželjene reakcije. Slušajte svoje tijelo i ne ignorirajte stare simptome koji se mogu ponovno javiti.

Najbolji dan: 23. ožujka

Najlošiji dan: 25. ožujka

Vaga 23. 9. – 22. 10.

Posao - Sklapanje novih suradnji donijet će vam željeni vjetar u leđa. Pravne okolnosti su na vašoj strani, pa je idealno vrijeme za rješavanje dozvola i micanje svih administrativnih barijera.

Ljubav - Dok vi žudite za pažnjom i toplim zagrljajem, partner bi mogao prednost dati društvu i izlascima. Ako ste u dugoj vezi, suočit ćete se s ozbiljnim namjerama voljene osobe, no vaša unutarnja nesigurnost glede braka i potomstva još uvijek traži odgovore. Uzmite si vremena za preispitivanje vlastitih želja.

Zdravlje - Emotivna uznemirenost crpi vašu energiju, čineći vas sklonima svadljivosti. Izbjegavajte naporne ljude i posvetite se dugom snu – to je najbolji način da povratite snagu i unutarnji mir.

Najbolji dan: 25. ožujka

Najlošiji dan: 26. ožujka

Škorpion 23. 10. – 21. 11.

Posao - Vaš entuzijazam je zarazan, a inovativnost na vrhuncu. Šefovi i kolege oslanjat će se na vaše znanje, stoga zaboravite na umor i budite u samom središtu zbivanja – trud će se isplatiti.

Ljubav - Vaša profesionalna i emotivna sfera mogle bi se ispreplesti na najljepši način; netko iz radne okoline očarat će vas svojim kvalitetama. Samci, uživajte u svojoj popularnosti, ali pazite da zbog neozbiljnosti ne propustite osobu koja vrijedi puno više od prolazne avanture.

Zdravlje - Vrijeme je za kozmetičke tretmane i sitne popravke koji će istaknuti vašu prirodnu ljepotu. Obavite pretrage koje odgađate i uživajte u osjećaju da činite nešto dobro za svoje tijelo i duh.

Najbolji dan: 27. ožujka

Najlošiji dan: 22. ožujka

Strijelac 22. 11. – 21. 12.

Posao - Oprez pri ugovaranju novih poslova je obavezan – ako miriše na prijevaru, vjerojatno i jest. Budite posebno pažljivi pri ulaganju u nekretnine ili rješavanju stambenih pitanja; provjerite sve.

Ljubav - Zauzete će partner iznova osvajati malim znacima pažnje i romantičnim večerama, jasno pokazujući koliko mu je stalo do vas. Snovi o roditeljstvu ili dubljoj povezanosti postaju stvarnost. Prepustite se emocijama i uživajte u svakom trenutku pažnje, jer ljubavni život sada cvjeta u punom sjaju.

Zdravlje - Pesimizam bi mogao postati vaš najveći neprijatelj, otvarajući vrata psihosomatskim tegobama. Smanjite kavu i potražite ljepšu stranu života kako biste umirili nervozu i vratili osmijeh.

Najbolji dan: 28. ožujka

Najlošiji dan: 24. ožujka

Jarac 22. 12. – 20. 1.

Posao - Merkur vam donosi miris profita i jačanje ugleda. Odlična poslovna ideja koja vam sine mogla bi biti okrunjena velikim financijskim uspjehom, stoga vjerujte svojim instinktima i viziji.

Ljubav - Budite oprezni s izjavama ljubavi osobama koje ne traže ozbiljnost, kako biste izbjegli nepotrebno grižnju savjesti ili ljubomoru. Stalne veze prolaze kroz dinamične uspone i padove, pa će vam trebati ocean strpljenja za rješavanje obiteljskih i stambenih pitanja.

Zdravlje - Duševni mir potražite u meditaciji i vježbama disanja. Kretanje i društvo bit će vaš ispušni ventil, pa se ne čudite ako zabave potraju do kasno u noć. Vaše tijelo traži akciju i radost.

Najbolji dan: 23. ožujka

Najlošiji dan: 26. ožujka

Vodenjak 21. 1. – 18. 2.

Posao - Utjecajna poznanstva bit će vaš ključ za bolju radnu poziciju. Smiješi vam se unosna prilika vezana uz drugi grad ili terenski rad – prihvatite izazov jer vam donosi željeni napredak.

Ljubav - Samci, pratite signale svoje simpatije, jer topli osmijeh znači da je vrijeme za vaš prvi korak. Ovo su dani novih početaka, a ženama je moguća i vijest o trudnoći! Vaš optimizam je zarazan, a promjena stila ili garderobe donijet će vam more komplimenata.

Zdravlje - Dobro raspoloženje vaš je najbolji štit protiv svih tegoba. Osvježite izgled i uživajte u komplimentima koji će pljuštati sa svih strana. Ovi dani su stvoreni za uživanje u vlastitom tijelu.

Najbolji dan: 25. ožujka

Najlošiji dan: 22. ožujka

Ribe 19. 2. – 20. 3.

Posao - Nenadmašni ste u organizaciji i financijama, stoga ne odustajte od svojih ciljeva. Baš sada možete ostvariti ishode o kojima ste sanjali, koristeći svoju vještinu u međuljudskim kontaktima.

Ljubav - Vaši odnosi zrače novom kvalitetom, a zajedničke brige samo će vas još više povezati s voljenom osobom. Osjetit ćete nalet erotičnosti i šarma, što će vam pomoći da se odmaknete od odnosa koji vas više ne ispunjavaju. Ovo je tjedan u kojem birate sebe i svoju sreću, bez kompromisa koji vas guše.

Zdravlje - Iako vam Mars daje obilje energije, stres vreba iz kuta. Čuvajte kosti, zube i probavu. Priuštite si više sna i odmora kako biste izbalansirali intenzivan ritam koji si namećete.

Najbolji dan: 27. ožujka

Najlošiji dan: 24. ožujka

