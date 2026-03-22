Veliki tjedni horoskop: Vage traže emotivnu sigurnost, Ribe ostvaruju snove, a Bik je strpljiv

Ovan 21. 3. – 20. 4.

Posao - Oštro oko za detalje vaš je najbolji saveznik. Pomno čitajte sitna slova u dokumentima i zapisujte važne podatke, kako vam površnost ne bi pomrsila račune ili donijela razočaranje u kolege.

Ljubav - Ne dopustite da svakodnevni umor ugasi iskru u spavaćoj sobi; fizička bliskost ključ je koji vas drži povezanim s partnerom. Dok Venera nježno miješa karte vašeg osjećajnog života, samci mogu očekivati uzbudljiv i munjevit razvoj događaja. Netko tko dijeli vaše ideale mogao bi se pojaviti niotkuda !

Zdravlje - Sport i smijeh s prijateljima najbolji su lijek za povremene oblake neraspoloženja. Ako vas dohvati viroza, ne junačite se – opskrbite se vitaminima i odležite svoje kako bi se vratili jači.

Najbolji dan: 28. ožujka

Najlošiji dan: 26. ožujka

Bik 21. 4. – 21. 5.

Posao - Želja za dokazivanjem pretvara vas u neumornog radnika. Vaša požrtvovnost neće proći neopaženo, a stari projekti koji su skupljali prašinu napokon dobivaju zeleno svjetlo za realizaciju.

Ljubav - Strpljenje je vaša najmoćnija karta u osvajanju nečijeg srca. Izbjegavajte "istrage" preko posrednika i prijatelja, jer bi vaša simpatija mogla steći krivi dojam o vašoj hrabrosti. Budite izravni, ali nenametljivi. Pustite da se privlačnost gradi prirodno, kroz razgovore oči u oči, jer upravo vaša autentičnost ostavlja najdublji trag.

Zdravlje - Topliji dani izvlače vas iz kuće i pune vam baterije. Iako ste sve društveniji, pripazite na dosadan kašalj. Ako ste pušač, smanjite tempo uživanja u nikotinu i pružite plućima prijeko potreban dah.

Najbolji dan: 22. ožujka

Najlošiji dan: 28. ožujka

Blizanci 22. 5. – 21. 6.

Posao - Krenite punom parom, oslanjajući se isključivo na vlastite snage. Prilagodite se okolini i preuzmite odgovornost koja vam se nudi – to je jedini put da učvrstite svoj status i ugled u firmi.

Ljubav - Ne skrivajte se, već dopustite svijetu da vidi vašu blistavu energiju. Posebno obratite pozornost na osobu koja vam nudi zaštitu i moralnu potporu – upravo iz tog čvrstog prijateljstva mogla bi se roditi romansa. Dopustite si biti ranjivi pred partnerom, jer se u toj iskrenosti krije vaša ljubavna sreća.

Zdravlje - Stresno razdoblje ostaje iza vas, a energija se vraća u velikom stilu. Iskoristite ovaj nalet za povratak sportu i društvenim zbivanjima. Osjećat ćete se snažnije i spremnije za sve nove izazove.

Najbolji dan: 24. ožujka

Najlošiji dan: 23. ožujka

Rak 22. 6. – 22. 7.

Posao - Putovanja, ispiti ili odluke o radu u inozemstvu sada su pod sretnom zvijezdom. Planetarna potpora jasno vam poručuje da ste na pravom putu, stoga odbacite strahove i hrabro koračajte naprijed.

Ljubav - Vaši unutarnji nemiri mogli bi partnera zbuniti, stoga ne bježite od razgovora. Mudro balansirajte u odnosima s rodbinom i ne dopustite da vas uvuku u žučne rasprave. Vaša snaga leži u tihoj mudrosti i sposobnosti da prepoznate trenutak kada treba popustiti, a kada ostati dosljedan sebi.

Zdravlje - Optimizam je vaš najbolji saveznik u borbi za bolji izgled. Bilo da se radi o novoj boji kose ili odluci o zdravijem životu, promjene će vam sjajno pristajati i podići vam samopouzdanje.

Najbolji dan: 27. ožujka

Najlošiji dan: 24. ožujka

Lav 23. 7. – 22. 8.

Posao - Vaš trud donosi konkretne plodove i financijsku stabilnost. Iako ćete uspješno rješavati poreze i dugove, budite na oprezu – rizična ulaganja i impulzivna kupnja mogli bi vam istopiti zaradu.

Ljubav - Izvedite voljenu osobu iz rutine; romantična večera ili izlet oživjet će staru strast. Samci će uživati u uzbudljivim flertovima koji donose zrnce adrenalina, ali ne gubite nadu u nešto dublje. Veliko poboljšanje na emotivnom planu stiže upravo ovog tjedna, otvarajući vrata za susrete koji imaju potencijal prerasti u nešto trajno.

Zdravlje - Ne dopustite sjeti da zavlada vašim mislima. Intenzivna tjelovježba izvući će vas iz letargije, a pripazite i na želudac – stres je vaš najveći neprijatelj, pa ga izbacite kroz pokret i znoj.

Najbolji dan: 28. ožujka

Najlošiji dan: 22. ožujka

Djevica 23. 8. – 22. 9.

Posao - Pod pritiskom ste i svaka vas kritika pogađa više nego inače. Brzopletost bi vas mogla stajati sjajnih prilika, stoga usporite tempo. Mudrost je sada u čekanju i pažljivom promatranju situacije

Ljubav - Stalna analiza partnerovih postupaka mogla bi vas iscrpiti; ponekad je najbolje samo se prepustiti osjećajima. Samci, vaš živahan duh bit će magnet za nove udvarače, a neki od vas mogli bi otkriti da se prava ljubav cijelo vrijeme skrivala u liku odanog prijatelja.

Zdravlje - Budite oprezni s lijekovima i alkoholom, jer bi vaša trenutna osjetljivost mogla izazvati neželjene reakcije. Slušajte svoje tijelo i ne ignorirajte stare simptome koji se mogu ponovno javiti.

Najbolji dan: 23. ožujka

Najlošiji dan: 25. ožujka

Vaga 23. 9. – 22. 10.

Posao - Sklapanje novih suradnji donijet će vam željeni vjetar u leđa. Pravne okolnosti su na vašoj strani, pa je idealno vrijeme za rješavanje dozvola i micanje svih administrativnih barijera.

Ljubav - Dok vi žudite za pažnjom i toplim zagrljajem, partner bi mogao prednost dati društvu i izlascima. Ako ste u dugoj vezi, suočit ćete se s ozbiljnim namjerama voljene osobe, no vaša unutarnja nesigurnost glede braka i potomstva još uvijek traži odgovore. Uzmite si vremena za preispitivanje vlastitih želja.

Zdravlje - Emotivna uznemirenost crpi vašu energiju, čineći vas sklonima svadljivosti. Izbjegavajte naporne ljude i posvetite se dugom snu – to je najbolji način da povratite snagu i unutarnji mir.

Najbolji dan: 25. ožujka

Najlošiji dan: 26. ožujka

Škorpion 23. 10. – 21. 11.

Posao - Vaš entuzijazam je zarazan, a inovativnost na vrhuncu. Šefovi i kolege oslanjat će se na vaše znanje, stoga zaboravite na umor i budite u samom središtu zbivanja – trud će se isplatiti.

Ljubav - Vaša profesionalna i emotivna sfera mogle bi se ispreplesti na najljepši način; netko iz radne okoline očarat će vas svojim kvalitetama. Samci, uživajte u svojoj popularnosti, ali pazite da zbog neozbiljnosti ne propustite osobu koja vrijedi puno više od prolazne avanture.

Zdravlje - Vrijeme je za kozmetičke tretmane i sitne popravke koji će istaknuti vašu prirodnu ljepotu. Obavite pretrage koje odgađate i uživajte u osjećaju da činite nešto dobro za svoje tijelo i duh.

Najbolji dan: 27. ožujka

Najlošiji dan: 22. ožujka

Strijelac 22. 11. – 21. 12.

Posao - Oprez pri ugovaranju novih poslova je obavezan – ako miriše na prijevaru, vjerojatno i jest. Budite posebno pažljivi pri ulaganju u nekretnine ili rješavanju stambenih pitanja; provjerite sve.

Ljubav - Zauzete će partner iznova osvajati malim znacima pažnje i romantičnim večerama, jasno pokazujući koliko mu je stalo do vas. Snovi o roditeljstvu ili dubljoj povezanosti postaju stvarnost. Prepustite se emocijama i uživajte u svakom trenutku pažnje, jer ljubavni život sada cvjeta u punom sjaju.

Zdravlje - Pesimizam bi mogao postati vaš najveći neprijatelj, otvarajući vrata psihosomatskim tegobama. Smanjite kavu i potražite ljepšu stranu života kako biste umirili nervozu i vratili osmijeh.

Najbolji dan: 28. ožujka

Najlošiji dan: 24. ožujka

Jarac 22. 12. – 20. 1.

Posao - Merkur vam donosi miris profita i jačanje ugleda. Odlična poslovna ideja koja vam sine mogla bi biti okrunjena velikim financijskim uspjehom, stoga vjerujte svojim instinktima i viziji.

Ljubav - Budite oprezni s izjavama ljubavi osobama koje ne traže ozbiljnost, kako biste izbjegli nepotrebno grižnju savjesti ili ljubomoru. Stalne veze prolaze kroz dinamične uspone i padove, pa će vam trebati ocean strpljenja za rješavanje obiteljskih i stambenih pitanja.

Zdravlje - Duševni mir potražite u meditaciji i vježbama disanja. Kretanje i društvo bit će vaš ispušni ventil, pa se ne čudite ako zabave potraju do kasno u noć. Vaše tijelo traži akciju i radost.

Najbolji dan: 23. ožujka

Najlošiji dan: 26. ožujka

Vodenjak 21. 1. – 18. 2.

Posao - Utjecajna poznanstva bit će vaš ključ za bolju radnu poziciju. Smiješi vam se unosna prilika vezana uz drugi grad ili terenski rad – prihvatite izazov jer vam donosi željeni napredak.

Ljubav - Samci, pratite signale svoje simpatije, jer topli osmijeh znači da je vrijeme za vaš prvi korak. Ovo su dani novih početaka, a ženama je moguća i vijest o trudnoći! Vaš optimizam je zarazan, a promjena stila ili garderobe donijet će vam more komplimenata.

Zdravlje - Dobro raspoloženje vaš je najbolji štit protiv svih tegoba. Osvježite izgled i uživajte u komplimentima koji će pljuštati sa svih strana. Ovi dani su stvoreni za uživanje u vlastitom tijelu.

Najbolji dan: 25. ožujka

Najlošiji dan: 22. ožujka

Ribe 19. 2. – 20. 3.

Posao - Nenadmašni ste u organizaciji i financijama, stoga ne odustajte od svojih ciljeva. Baš sada možete ostvariti ishode o kojima ste sanjali, koristeći svoju vještinu u međuljudskim kontaktima.

Ljubav - Vaši odnosi zrače novom kvalitetom, a zajedničke brige samo će vas još više povezati s voljenom osobom. Osjetit ćete nalet erotičnosti i šarma, što će vam pomoći da se odmaknete od odnosa koji vas više ne ispunjavaju. Ovo je tjedan u kojem birate sebe i svoju sreću, bez kompromisa koji vas guše.

Zdravlje - Iako vam Mars daje obilje energije, stres vreba iz kuta. Čuvajte kosti, zube i probavu. Priuštite si više sna i odmora kako biste izbalansirali intenzivan ritam koji si namećete.

Najbolji dan: 27. ožujka

Najlošiji dan: 24. ožujka