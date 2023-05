Čak i u malom vrtu možete naći mjesta za drvo, evo koje će se vrste uvijek dobro uklopiti

U svakom vrtu, pa čak i u onima gdje nema puno prostora, možete pronaći mjesto za ukrasno drvce koje će nakon nekoliko godina svojom bogatom krošnjom stvoriti hlad ili privlačiti poglede cvjetovima u veličanstvenim bojama, a istodobno vas zaštititi od pogleda s ulice. Važno je samo imati na umu da izbor drveta i to gdje ćete ga posaditi treba prilagoditi veličini i obliku vrta, kako kad se razraste ipak ne bi oduzimalo previše prostora koji vam je potreban za drugi sadržaj.

Drvce obavezno smjestite na svijetlo mjesto i vodite računa da je riječ o propusnom zemljištu, kako bi odvod vode bio dobar. Nemojte ga smjestiti preblizu kući, niti u sjeni drugih biljaka, da ne biste došli u situaciju da mu morate stalno podrezivati grane. Ako niste do kraja sigurni gdje ga želite posaditi, za početak ga posadite u tegli i postavite na mjesto na kojem biste ga posadili, kako biste kroz neko vrijeme uvidjeli hoće li smetati, odnosno odgovara li vam posaditi ga tu.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Drvo s golim korijenom treba saditi u fazi vegetacije, dok ono u tegli možete saditi tijekom cijele godine. Pripazite na izbor tegli: Trebala bi biti dovoljno velika da drvo ne morate presađivati prečesto te što stabilnija. Ako je u pitanju drvo koje će rasti visoko, birajte one sa cementiranim dnom, odnosno što teže tegle, kako se u slučaju vjetra ne bi lako srušilo. Ako je riječ o mladom drvcu ili vrsti koja ima jako tanko deblo, obavezno postavite u teglu barem dva štapa uz njega i povežite ga, kako se ne bi savijalo na vjetru.

Mlado drvce u prvih nekoliko godina sadnje trebamo češće zalijevati tijekom prvih nekoliko godina od sadnje, pogotovo ljeti.

Postoji nekoliko vrsta ukrasnog drveća s kojim sigurno nećete pogriješiti, kao što su, na primjer, jasmin, japanski javor ili japanska trešnja, tuja ili magnolija.

Jasmin

Foto: Wikipedia

Drvo je jako zahvalno, odnosno dobro podnosi i zimu i ljeto, ponekad čak i velike suše. Brzo raste, pa će već druge godine od sadnje početi puštati nove grane. Može narasti do 3 metra u visinu, a grane rastu povijeno prema dnu, pa ponekad može izgledati kao veliki grm.

Drvo cvjeta u proljeće i ljeto, iako postoje i vrste koje cvjetaju zimi. Kada završi cvatnja treba ga obrezati, tako da posiječemo mlade grane koje nisu cvjetale. Starije i veće drvo možete obrezati kako želite.

Listovi biljke sadržavaju saponin, sastojak sapuna, a inače se koristi u kozmetici.

Japanski javor

Foto: OPG Podvorec

To je savršeno drvo za sadnju u samom središtu vrta, u kombinaciji s drugim drvećem i cvijećem, jer ovisno o vrsti može narasti do 7 metara visine, a njegovo lišće se mijenja i dolazi u različitim bojama, od roze, žute, narančaste ili zelene. Cvjeta u travnju, do svibnja, a treba voditi računa da mu ne prija direktno sunčevo svjetlo, iako voli svijetao prostor.

U Aziji ga smatraju simbolom inteligencije. Potječe iz Japana, no ima ga u cijeloj Aziji.

Voli plodno tlo i predjele s većom vlažnošću zraka, a možete ga saditi i u tegli. U tom slučaju ne zahtijeva previše zalijevanja, pogotovo ne zimi. Japanski javor ne trebate podrezivati, no u proljeće treba očistiti oštećene grane.

Japanska trešnja

Foto: Rasadnik Fuderer

Porijeklom je iz Koreje, Kine i Japana, gdje predstavlja simbol čistoće i prolaznosti. Može narasti između 8 i 12 metara. To je drvce koje je vrlo nježna i graciozna izgleda, s nježnim cvjetovima roza ili bijele boje.

Cvjeta u travnju, prije listanja, a posebno je po tome što mu otpadaju cijeli listovi. Zbog velike krošnje, potrebno mu je dosta prostora, pa ga je dobro saditi samo. Također, potrebno mu je dosta sunca i plodno tlo.

Tuja

Foto: Vrtni centar IVA

Ovo se drvo smatra otrovnim, pa ga nije preporučljivo saditi baš uz kuću. Drvo otvorena korijena sadi se u rano proljeće ili kasnu jesen, dok ono u tegli možete saditi cijelu godinu. Ovo drvo treba povremeno dohranjivati gnojivom. Voli vlagu i zahtijeva obrezivanje dva puta godišnje, u proljeće i kasnu jesen.

Magnolija

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ovo je osjetljivo drvo. Cvjeta od svibnja do rujna, prije listanja. Može narasti do pet metara, a može se oblikovati u ukrasni grm.

Sadi se duboko, voli vlažno tlo, te zemljište bez kreča. Otporna je na niske temperature i voli direktno sunce. Sadi se u travnju, i ne treba ju obrezivati, odnosno u proljeće samo očistite suhe grane.

