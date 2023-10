Cameron je prodao scenarij 'Terminatora' za samo 1 dolar

"Terminator" je objavljen bez velike promocije 26. listopada 1984. godine. Njegov tvorac James Cameron s produkcijskim budžetom od samo 6,4 milijuna dolara došao je do zarade od više od 78,3 milijuna dolara. Tako je "Terminator" jedan od filmova s najvećom zaradom godine.

James Cameron dobio je ideju za film nakon što se probudio iz noćne more. Naime, bio je u Rimu na prikazivanju svog filma "Piranha II: The Spawning" iz 1981. godine. Tu noć imao je noćnu moru o "metalnoj figuri smrti koja izlazi iz vatre". Tako je dobio ideju za film "Terminator". Cameron je riskirao kako bi film ugledao svjetlo dana. Kako legenda kaže, Cameronov agent mrzio je ideju o filmu, pa ga je Cameron otpustio. Umjesto da proda scenariji po najboljoj ponudi, prodao ga je producentici Gale Anne Hurd za samo jedan dolar, uz uvjet da on režira svoju verziju. Kasnije su se vjenčali, ali i rastali.

Poplava u Zagrebu 1964.

U noći na 26. listopada 1964. godine Sava se izlila iz korita i izazvala najkatastrofalniju poplavu u povijesti Zagreba. Poplavljeno je područje na kojem je živjelo 183.000 građana. Oko 40.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, a 17 ljudi je poginulo.

Obračun kod O.K. Corrala

Dana 26. listopada 1881. godine u gradiću Tombstone u Arizoni došlo je do obračuna kod O.K. Corrala, najpoznatijeg u povijesti Divljeg zapada. Pucnjava revolverima trajala je svega 30-ak sekundi. Ispaljeno je oko trideset metaka.

