Fotke iz bajki: Martina pretvara bebe i djecu u čarobne likove

Ljubiteljica vintage trendova i prošlosti, Martina Špoljarić Pracaić, spojila je dvije ljubavi – fotografiju i retro stil, a njezini mali modeli, bebe i djeca, pred kamerom se pretvaraju u čudesne likove kao iz bajke

<p>Martinin kreativan svijet, jer njezin objektiv ulaz je u viktorijanski roman, zvjezdano nebo ili vrt s veselim patuljcima i šumskim bićima, zapravo je studio u Bedekovčini, u sklopu njihove kuće.</p><p>Upravo zato, atmosfera je obiteljska i ležerna, kostima i rekvizita ima mnoštvo, stoga je prava milina kad djeca dođu i biraju si što odjenuti, kao da je taj dan maskenbal.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Art make-up stvara svijet neobičnih optičkih varki</strong></p><p>Pred objektiv je stala i njezina kći, četverogodišnja Erika.</p><p>- Imam razne kostime, vintage, povijesne, Disney, a teme biram u dogovoru s roditeljima. Neki znaju što žele, a neki prepuste sve meni – otkriva Martina, koja se ovime bavi desetak godina.</p><p>Prije toga fotografirala je svoje vršnjakinje u povijesnim kostimima te se jednog dana odlučila isto to raditi s djecom.</p><p>- Dugo sam se dvoumila, hoće li se to ljudima uopće svidjeti, ali evo na kraju je ispalo jako interesantno, a i većoj djeci je sve to jako zabavno - otkriva Martina.</p><p>Dolaze joj ljudi raznih profila, oni kojima fotografija znači nešto posebno te žele nešto više od slike s mobitela, jer cilj je imati pravu uspomenu. Neki se čak, dodaje, vraćaju i po nekoliko puta.</p><p>Kroz svoj rad Martina proživljava i vlastite bajke i priče jer je velika ljubiteljica davnih vremena kad su dame nosile haljine, volane i romantične kreacije.</p><p>- Obožavam vintage stil i neka druga povijesna razdoblja, pogotovo viktorijanski period. Jako volim i mitologiju, likove iz folklora, iz svega toga crpim inspiraciju - otkriva autorica koja je i sebe fotografirala u retro stilu.</p><p>- Iako male djevojčice često biraju Disney i haljine od princeza, mi roditelji više volimo povijesne kostime - nastavlja fotografkinja. </p><p>Veći klinci obično znaju što žele, svi imaju neke favorite među likovima u koje se žele pretvoriti barem na jedan dan.</p><p>Naravno da je na snimanjima zabavno, no bude i suza i negodovanja djece.</p><p>- Sve je to dio posla, prošla sam to sa svojom malom, sve te faze razvoja, a ako je teško uskaču roditelji, nekako se snađemo – komentira Martina. </p><p>Za svoj rad dobila je i nekoliko priznanja, nagrada i certifikata na međunarodnoj razini, uglavnom na području newborn" i dječje fotografije. Imala je i jednu naslovnicu dječjeg magazina iz Poljske te su joj radovi objavljeni u nekoliko stranih dječjih časopisa.</p><p>To što svi svakodnevno bilježimo svakodnevicu na zaslonima, očito nije utjecalo na činjenicu da je kvalitetna fotografija s pričom uvijek u trendu.</p>