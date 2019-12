Čehinje si 'gataju' iz cipele, a u Venezueli idu na misu u rolama

Neki ga nazivaju Djedom, neki tatom, neki samo Božićnim čovjekom, no kontekst je isti. Na karti otkrijte ime najslavnijeg stričeka koji nosi darove diljem svijeta:

Tzv. 'serator' za prosperitet

Španjolci, Talijani i Portugalci za Božić u jaslicama skrivaju "El Caganera" ili u doslovnom prijevodu "seratora". Ova figurica nosi tradicionalnu katalonsku kapicu ili "berettinu" i obavlja veliku nuždu. Kao takva simbol je plodnosti zemlje i prosperiteta kojoj se ukućani nadaju u sljedećoj godini. Mnoge slavne ličnosti poput Baracka Obame, Woodyja Allena i Barta Simpsona već su dobile počasni "El Caganer", a svake godine sve ih je više.

Hoću li se udati sljedeće godine? Čehinje pitaju cipele

Na Badnjak neudane Čehinje proriču budućnost i stanje ljubavnog života u idućoj godini. To čine tako da se leđima okrenu prema vratima i bacaju cipele iza leđa. Ako cipela padne na pod tako da vrh gleda prema vratima, onda to znači da će se sljedeće godine udati, ali ako je peta okrenuta prema vratima čeka ih još jedna godina djevojačkog života.

Katalonci panj tretiraju kao živo biće

Katalonci njeguju neobičnu tradiciju maženja panja. Božićni panj s licem i tradicionalnom barettinom ili Caga Tio prema tradiciji djeca od Blagdana bezgrješnog začeća do Badnjaka paze i pokrivaju dekicom. Na Badnjak panj izbacuje poklone. Neki ga nakon toga spale i štapovima tjeraju da obavi veliku nuždu za prosperitet, a drugi ostave za sljedeći Božić.

Norvežani skrivaju metle od vještica

Norvežani vjeruju kako na Badnjak izlaze vještice i traže metle kako bi letjele. Upravo zbog toga ih skrivaju po kući, a muškarci pucaju iz puške kako bi uplašili loše duhove.

Pauk na božićnom drvcu donosi sreću

Ukrajinci božićno drvce ukrašavaju tradicionalnim ukrasima i onim malo manje tradicionalnim. Na drvcu skrivaju umjetnog pauka i mrežu, a onog tko ih pronađe čeka sreća. Prema starim vjerovanjima, udovica koja je ostala sama nije si mogla priuštiti ukrase za božićnu jelku, ali kad se probudila pronašla ga je ukrašenog paukovom mrežom.

Crveno donje rublje donosi sreću

Španjolci su poklonici neobičnih običaja i za blagdane idu korak dalje. Novu godinu čekaju u crvenom donjem rublju zato što donosi sreću. Stanovnici La Font de la Figuere svake godine organiziraju utrku. U donjem rublju trče ljudi svih uzrasta.

U rolama u crkvu

U venezuelanskom gradu Caracasu stanovnici od 16. do 24. prosinca u ranim jutarnjim satima posjećuju crkve i to na koturaljkama ili rolama. Promet je zaustavljen sve do osam sati ujutro, a noć prije djeca za prst vežu konopac i prebace ga kroz prozor. Na putu do crkve stanovnici povlače te konopce i bude djecu.

Božićni puding ispunjava želje i donosi sreću

Božićni puding dio je blagdanske tradicije u Velikoj Britaniji. U pripremi ovog kolača važan je način miješanja. Ako se na Božić puding miješa u smjeru kazaljke na satu i pri toj radnji zamisli želja, ispunit će vam se. Također, neki u kolač dodaju kovanice i onog tko ih pronađe pratit će sreća.

