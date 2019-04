U bojama za jaja su i vitamini: Evo koje mogu izazvati alergije

U umjetnim bojama za jaja postoje sastojci kojima nisu ispitani svi mogući učinci na zdravlje. U njima su dodaci ili aditivi koji se i inače koriste u prehrambenim proizvodima kako bi promijenili izgled i svojstva konačnog proizvoda.

Tako proizvodi postaju zanimljiviji, naročito djeci. Izazivaju emocije pa nam proizvod postaje privlačniji i poželimo ga kupiti.

Jaja se obično farbaju tako da se urone u otopinu na neko vrijeme, a postoje i drugačiji načini poput špricanja ili trljanja. Bojenje traje kraće ako je bojilo koncentriranije. Duljim držanjem u bojilu više boje će se vezati na ljusku, a može se dogoditi da se oboji i bjelanjak.

U neke boje prvo treba dodati ocat jer većina boja bolje prianja na ljusku jajeta u kiselim otopinama. U pravilu se ove boje izlučuju iz organizma ili se razgrađuju, no ta razgradnja može biti djelomična pa mogu nastati i spojevi koji mogu izazvati različite smetnje, kao što su alergije, pomanjkanje koncentracije, smetnje s disanjem... Zato s bojama treba biti oprezan.

Foto: Dreamstime

Prije bojenja dobro je jaja prvo očistiti octom kako bi se skinuo zaštitni sloj na ljusci koji štiti jaje od vanjskih utjecaja, kao što su bakterije. Ovako će se boja lakše vezati na ljusku. Treba znati i da je Europski parlament odlučio kako od 2010. na deklaraciji hrane, koja u sebi ima umjetne boje E102, E104, E110, E122, E124, E129, mora imati upozorenje: “Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece”.

To nam daje za pravo da kritički promišljamo o mogućim opasnostima vezanim uz korištenje ovih aditiva. No među tim bojama postoje i prirodne boje, kao što je E 101 koja je, zapravo, vitamin B2 i daje žutu boju. Inače, sanitarna inspekcija na godinu provjeri između 150 i 200 boja te obično na analizama padne do 2,6% uzoraka zbog previše konzervansa.