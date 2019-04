Čokoladna jaja: Slavni brend je 4 puta skuplji od robne marke

Čokoladna jaja robnih marki su do četiri puta jeftinija nego ona poznatih proizvođača. S obzirom na to da su pakiranja različita, to se vidi kad se cijene preračunaju na 100 grama.

Neka su jaja cijela od čokolade, druga sadrže punjenje. Koliko je omjer čokoladnog ovitka i punjenja piše samo na deklaraciji jaja Kinder i Baron. U Kinderovim je 46 posto punjenja. Riječ je o mliječnoj i kakao kremi te vaflima.

Jaja Baron imaju okus vanilije, jagode i naranče, a punjenja je 50 posto. Čokoladna jaja Milka, Friedel, Socado i Favorina nemaju punjenja. Jaja Sorini punjena su kukuruznim, pšeničnim i rižinim brašnom te lješnjacima, ali količina pojedinog sastojka nije navedena. Možemo znati samo kojeg je sastojka više ili manje, i to po redoslijedu kojim su navedeni. Sastojka koji je prvi na listi mora biti više nego onih koji su navedeni iza njega.

Mini Ovetti imaju punjenje od lješnjaka. Ne piše koliko ga je, samo da je lješnjaka dva posto.

Čokolade od kojih su ova jaja napravljena obiluju šećerom. Uglavnom ga je više od polovine. Dnevna preporučena doza šećera je između 35 i 40 grama. Većina analiziranih pakiranja sadrži oko 100 grama čokoladnih jaja pa onaj tko pojede polovinu sadržaja unese više šećera nego što bi smio tijekom cijelog dana. Prekomjerno konzumiranje šećera može izazvati pretilost, a potom i šećernu bolesti te bolesti srca.

Djeca su podložna razvoju zubnog karijesa pa bismo im trebali dodatno ograničiti konzumaciju te ih navoditi da peru zube.

Rizik od stvaranja karijesa možemo smanjiti tako da konzumiramo nekoliko čokoladnih jaja odmah nakon uobičajenog obroka, umjesto da se ova poslastica jede između obroka.

Osim šećera, analizirana jaja obiluju zasićenim masnim kiselinama. Prvenstveno ih nalazimo u kakaovu maslacu koji je nezaobilazna sirovina u pripremi čokolade. Zasićene masne kiseline u većim količinama podižu razinu kolesterola u krvi pa pridonose razvoju bolesti srca i krvnih žila.

Osim kakaova maslaca, čokolade od kojih su napravljena jaja sadrže i biljne masti poput palmine. Takve masti mogu biti bogate trans masnim kiselinama koje su štetne za zdravlje kao i zasićene masne kiseline.

Čokolade od kojih su ova jaja napravljena sadrže i emulgatore. Oni povezuju vodu i mast te daju čokoladama karakterističnu konzistenciju. Većinom je to lecitin iz soje ili suncokreta.

Baron sadrži i aditiv E476, a to je poliglicerol poliricinoleat. Koristi se i kao zamjena za skuplji kakaov maslac. Sigurnost nije dovoljno ispitana pa konzumiranje treba svesti na minimum, pogotovo djeca. Može biti životinjskog podrijetla pa ova jaja nisu za vegane.

ŠOKANTAN SLUČAJ POTRESAO JAVNOST: Nakon izlaska nazvala je Uber, a par sati kasnije njezino su tijelo pronašli lovci